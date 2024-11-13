У Росії починається епоха банкрутств

Згідно з даними Міноборони Великої Британії, російська економіка стикається з дедалі більшою кількістю проблем на тлі війни проти України.
Головні тези:
- У країні-агресорці РФ стрімко загострюється інфляційний тиск.
- Високі відсоткові ставки можуть обмежити інвестиції та розвиток бізнесу в Росії.
- Зростання державних витрат, брак робочої сили та санкційний тиск створять ще більше проблем для Кремля.
ЦБ РФ продовжує ухвалювати ризиковані рішення
Британські розвідники звертають увагу на нещодавнє рішення Центробанку РФ щодо підвищення відсоткової ставки до 21%.
Що важливо розуміти, це найвищий показник з початку повномасштабного вторгнення в Україну.
Як зазначають у британському оборонному відомстві, такий рівень відсоткової ставки відображає стурбованість Центробанку РФ зростанням інфляційного тиску у російській економіці.
За словами очільниці ЦБ Ельвіри Набіуліної, з метою повернення інфляції під контроль, потрібно терміново запроваджувати "більш радикальні зміни" в грошово-кредитній політиці.
Епоха банкрутств у Росії набирає обертів
Британські аналітики звертають увагу на те, що високі відсоткові ставки в російській економіці, цілком можливо, обмежать інвестиції та зростання бізнесу.
Протягом останніх 3 років обсяг корпоративних кредитів та їхня частка, прив'язана до базової ставки Банку, збільшилися. Це призвело до того, що вищі відсоткові ставки призводять до зростання вартості боргу.
У Міноборони Британії прогнозують, що наступного року інфляційний тиск, найімовірніше, посилюватиметься, оскільки прогнозується зростання державних витрат, а брак робочої сили і санкційний тиск збережуться.
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