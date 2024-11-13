У Росії починається епоха банкрутств

Згідно з даними Міноборони Великої Британії, російська економіка стикається з дедалі більшою кількістю проблем на тлі війни проти України.

ЦБ РФ продовжує ухвалювати ризиковані рішення

Британські розвідники звертають увагу на нещодавнє рішення Центробанку РФ щодо підвищення відсоткової ставки до 21%.

Що важливо розуміти, це найвищий показник з початку повномасштабного вторгнення в Україну.

Як зазначають у британському оборонному відомстві, такий рівень відсоткової ставки відображає стурбованість Центробанку РФ зростанням інфляційного тиску у російській економіці.

За словами очільниці ЦБ Ельвіри Набіуліної, з метою повернення інфляції під контроль, потрібно терміново запроваджувати "більш радикальні зміни" в грошово-кредитній політиці.

Проте ключові керівники російських компаній дедалі частіше критикують рішення Центробанку про збереження високих відсоткових ставок, додали у розвідці. Поширити

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 13 November 2024.



Find out more about Defence Intelligence's use of language: https://t.co/m302tHPchN #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/3IKG5f26LR — Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) November 13, 2024

Епоха банкрутств у Росії набирає обертів

Британські аналітики звертають увагу на те, що високі відсоткові ставки в російській економіці, цілком можливо, обмежать інвестиції та зростання бізнесу.

Протягом останніх 3 років обсяг корпоративних кредитів та їхня частка, прив'язана до базової ставки Банку, збільшилися. Це призвело до того, що вищі відсоткові ставки призводять до зростання вартості боргу.

Ці витрати, найімовірніше, посилять фінансовий тиск на бізнес: за наявними даними, 2024 року кількість банкрутств компаній у Росії буде на 20 % вищою, ніж 2023 року, — мовиться у звіті. Поширити

У Міноборони Британії прогнозують, що наступного року інфляційний тиск, найімовірніше, посилюватиметься, оскільки прогнозується зростання державних витрат, а брак робочої сили і санкційний тиск збережуться.