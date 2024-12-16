США ввели нові санкції проти Росії та КНДР — хто у списках

Управління з контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США (OFAC) 16 грудня ввело санкції проти 9 осіб та 7 організацій, які надавали фінансову та військову підтримку КНДР. Також сьогодні Держдепартамент США санкціонував три цілі, пов’язані з програмою балістичних ракет КНДР. Ці дії відображають ескалацію провокацій і ворожу військову позицію КНДР, які загострюють глобальну напруженість і дестабілізують регіональний мир і безпеку.

США ухвалили нові санкції проти Росії та КНДР

31 жовтня 2024 року КНДР провела перше з грудня 2023 року випробування міжконтинентальної балістичної ракети. 5 листопада 2024 року КНДР випустила щонайменше сім балістичних ракет малої дальності біля східного узбережжя півострова. . Доходи, отримані від іноземних працівників і державних організацій, підживлюють ці запуски та подальший розвиток програм ЗМЗ і балістичних ракет КНДР.

КНДР також надала Росії важливу військову підтримку для її війни проти України. З жовтня вона надала Росії понад 11 тис військових, які зараз тренуються для розгортання проти України, і надіслала значну кількість ракет і боєприпасів російським військовим для поповнення своїх запасів, що скорочуються.

Постійні провокаційні дії режиму Кім Чен Ина, включно з його останнім випробуванням міжконтинентальної балістичної ракети та посиленням військової підтримки Росії, підривають стабільність у регіоні та підтримують триваючу агресію Путіна в Україні. Сполучені Штати залишаються відданими знищенню незаконних закупівель і мереж сприяння, які дозволяють цю дестабілізуючу діяльність.

Хто опинився в нових санкційних списках

Golden Triangle Bank (GTB) — одна з найбільших фінансових установ у спеціальній економічній зоні Расон КНДР. Як державна компанія уряду КНДР, GTB використовується іноземцями для обміну іноземної валюти на місцеву для використання в КНДР.

Korea Mandal Credit Bank (KMCB) — це фінансова установа зі штаб-квартирою в Пхеньяні, яка підтримує мережу представників, що працюють по всьому Китаю. KMCB сприяла закупівлі товарів для організацій, які підтримують програму ЗМЗ КНДР.

Чое Чол Рьонг (Чое) є представником корейської банківської корпорації Kwangson Banking Corporation (KKBC), включеної до списку США, у Дандоні, Китай. У цій якості Чхве брав участь у контрабанді готівки між Китаєм і КНДР.

Кім Мен Джин (Кім) є представником зазначеного США Korea Daesong Bank (KDB) у Пекіні, Китай. Кім є головним фінансовим представником КНДР і відіграє ключову роль у сприянні незаконній фінансовій діяльності Пхеньяна за межами КНДР.

Рі Чанг Хо (Рі) ​є головою Головного розвідувального бюро КНДР (RGB) і одним із генералів КНДР, який, як відомо, супроводжує тисячі військ КНДР, направлених до Росії для підтримки війни Росії в Україні. Як голова RGB, Рі займався прибутковою діяльністю та залучав кошти на підтримку діяльності КНДР щодо зброї масового знищення.

Джу Чан Іль (Джу) є директором Департаменту пропаганди та агітації (PAD) Трудової партії Кореї (WPK). PAD бере участь або несе відповідальність за цензуру уряду Північної Кореї, а також є основним агентством, відповідальним як за цензуру газет, так і за мовлення.

Кім Йон Бок є старшим генералом Корейської народної армії, які супроводжують війська КНДР, направлені в Росію.

Пак Чон Чон (Пак) є віцеголовою Центральної військової комісії WPK, що базується в КНДР. У своїй ролі він бере участь у публічних заходах, пов’язаних з програмою балістичних ракет КНДР, включаючи екскурсію на збройовий завод, спуск підводного човна та офіційний візит до Росії.

Ім Сон Джин (Ім) — професор фізики в Університеті Кім Ір Сена. Внесений до списку відповідно до EO 13810 як громадянин Північної Кореї, у тому числі громадянин Північної Кореї, який займався комерційною діяльністю, яка приносить дохід уряду Північної Кореї або WPK.

Кім Геум Чхоль є президентом Військового університету імені Кім Ір Сена, головного військового навчального закладу КНДР.

Ро Кванг Чол (Ро) є чинним міністром національної оборони КНДР, який обійняв цю посаду в жовтні 2024 року.

Також до санкційного списку США потрапили російські компанії, що постачають нафту до КНДР:

ТОВ «Восток Трейдинг» («Восток») , ТОВ «ДВ Інк» («ДВ Інк») і ТОВ «Новосибірськоблгаз» є російськими зовнішньоторговельними компаніями, які відправляли тисячі тонн нафти й газу до КНДР, починаючи з 2022 року і продовжуючи щонайменше до квітня 2024 року.

АТ «Сибрегіонгаз» є материнською компанією в Росії і 100% власником ТОВ «Новосибірськоблгаз».

Okryu Trading Company (Okryu) — зовнішньоторговельна компанія КНДР, яка отримала тисячі тонн нафти з Росії. Okryu призначено відповідно до EO 13810 для роботи в транспортній галузі Північної Кореї.

У результаті сьогоднішньої дії все майно та інтереси у власності зазначених осіб, описаних вище, які перебувають у Сполучених Штатах або у володінні або під контролем осіб із США, заблоковано.

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