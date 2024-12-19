США и Британия наложили санкции на чиновников Грузии за разгон протестов
Категория
Политика
Дата публикации

США и Британия наложили санкции на чиновников Грузии за разгон протестов

Грузия
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Источник:  Европейская правда

Соединенные Штаты объявили о введении санкций против двух грузинских чиновников за причастность к репрессиям против представителей СМИ, оппозиции и протестующих. Британия ввела санкции против пяти грузинских чиновников.

Главные тезисы

  • Санкции против чиновников Грузии были наложены США и Британией за репрессии против представителей СМИ, оппозиции и протестующих.
  • Действия США и Британии свидетельствуют о поддержке прав человека и ответственности за нарушение прав и власти в Грузии.
  • Санкции включают запрет на въезд и заморозку активов чиновников Грузии в США и Британии.
  • Следует ожидать дальнейшего сотрудничества между США и Британией по поводу санкционных мер в контексте прав человека в Грузии.
  • Великобритания оказала поддержку народу Грузии и ограничила программы поддержки грузинского правительства в связи с репрессиями.

США наложили санкции на двух грузинских топ-чиновников

Об этом сообщили в Министерстве финансов и Государственном департаменте США.

Под санкции США оказались министр внутренних дел Грузии Вахтанг Гомелаури и заместитель руководителя департамента специальных задач МВД Мирза Кезевадзе.

Санкции ввели в соответствии с Актом Магнитским, который предусматривает ограничение за нарушение прав человека.

Министерство внутренних дел Грузии ответственно за жестокие и насильственные репрессии против представителей СМИ, оппозиции и протестующих, в частности, во время демонстраций в течение 2024 года.

Там также объявили о дополнительных визовых ограничениях для грузинских граждан и членов их семей, в том числе сотрудников правоохранительных органов и служб безопасности, а также местных чиновников.

Ранее Госдеп США объявил о запрете на выдачу виз 20 лицам, причастным к подавлению демократии в Грузии, среди них — чиновники и депутаты.

Британия объявила о санкциях против грузинских чиновников

Великобритания объявила о санкциях против пяти грузинских чиновников, ответственных за насильственные нападения на журналистов и мирных протестующих.

Об этом сообщила пресс-служба британского правительства 19 декабря.

Под новые санкции Британии попали министр внутренних дел Грузии Вахтанг Гомелаури и его заместитель Александр Дарахвелидзе, руководитель департамента полиции Тбилиси Сулхан Тамазашвили, глава департамента по особым поручениям Звиад Харазишвили и его заместитель Миллери Лагазаури.

Им запрещается въезд в Великобританию, а все их активы в этой стране будут заморожены, уточняет британское Министерство иностранных дел.

Наши сегодняшние действия свидетельствуют о том, что Великобритания поддерживает народ Грузии и рассмотрит все возможности для привлечения виновных к ответственности, — прокомментировал глава МИД Британии Дэвид Лемми.

В британском правительстве уточняют, что новые санкционные меры были скоординированы с США. Хотя Государственный департамент обычно не раскрывает имен людей, на которые налагает визовые санкции, вероятно, пяти упомянутым чиновникам также запрещен въезд в Штаты.

Ранее Британия решила немедленно приостановить все британские программы поддержки грузинского правительства и ограничить взаимодействие с "Грузинской мечтой".

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