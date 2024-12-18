США ввели повторные санкции за «Северный поток-2» — кто в списках

Государственный департамент США 18 декабря объявил о введении повторных санкций против компаний, судов и лиц, уже находящихся под ограничениями из-за участия в строительстве российского газопровода «Северный поток-2».
Главные тезисы
- США ввели повторные санкции против компаний, участвующих в строительстве газопровода «Северный поток-2».
- Список ограничений включает 11 российских компаний, в том числе Nord Stream 2 AG, и 17 судов, связанных с проектом.
- Газопровод «Северный поток-2» так и не был запущен из-за международных санкций, введенных в ответ на вторжение России в Украину.
США ввели повторные санкции за строительство «Северного потока-2»
Об этом говорится в официальном сообщении внешнеполитического ведомства США.
В частности, в санкционный список добавлены 11 российских компаний, в том числе Nord Stream 2 AG, основателя компании MTV Матиаса Ворнинга, а также 17 судов.
Как сообщалось, газопровод «Северный поток — 2» на дне Балтийского моря не был запущен из-за международных санкций, введенных против России после начала полномасштабного вторжения в Украину.
Компания Nord Stream 2 проиграла иск в Суде ЕС
Суд ЕС отклонил иск компании-оператора газопроводов «Северный поток» Nord Stream 2 AG, пытавшейся обжаловать предписания ЕС по разделу газотранспортных трубопроводов.
Решение обнародовано на сайте Европейского суда.
Как отмечается, в иске дочерней Газпрома швейцарской компании Nord Stream 2 AG говорилось о применении к ней исключений по анбандлингу системы газовой поставки, которые распространяются на газопроводы, возведение которых было завершено к моменту принятия Газовой директивы ЕС 23 мая 2019 года.
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