США ввели повторные санкции за «Северный поток-2» — кто в списках
Категория
Экономика
Дата публикации

США ввели повторные санкции за «Северный поток-2» — кто в списках

Минфин США
Госдеп США
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Государственный департамент США 18 декабря объявил о введении повторных санкций против компаний, судов и лиц, уже находящихся под ограничениями из-за участия в строительстве российского газопровода «Северный поток-2».

Главные тезисы

  • США ввели повторные санкции против компаний, участвующих в строительстве газопровода «Северный поток-2».
  • Список ограничений включает 11 российских компаний, в том числе Nord Stream 2 AG, и 17 судов, связанных с проектом.
  • Газопровод «Северный поток-2» так и не был запущен из-за международных санкций, введенных в ответ на вторжение России в Украину.

США ввели повторные санкции за строительство «Северного потока-2»

Об этом говорится в официальном сообщении внешнеполитического ведомства США.

Сегодня Госдепартамент вводит санкции против организаций, уже имеющихся в списке ограничений согласно Закону о защите энергетической безопасности Европы (PEESA) с поправками — из-за их участия в строительстве газопровода «Северный поток-2», а также нескольких новых владельцев судов, ранее были под санкциями.

В частности, в санкционный список добавлены 11 российских компаний, в том числе Nord Stream 2 AG, основателя компании MTV Матиаса Ворнинга, а также 17 судов.

Как сообщалось, газопровод «Северный поток — 2» на дне Балтийского моря не был запущен из-за международных санкций, введенных против России после начала полномасштабного вторжения в Украину.

Компания Nord Stream 2 проиграла иск в Суде ЕС

Суд ЕС отклонил иск компании-оператора газопроводов «Северный поток» Nord Stream 2 AG, пытавшейся обжаловать предписания ЕС по разделу газотранспортных трубопроводов.

Решение обнародовано на сайте Европейского суда.

Как отмечается, в иске дочерней Газпрома швейцарской компании Nord Stream 2 AG говорилось о применении к ней исключений по анбандлингу системы газовой поставки, которые распространяются на газопроводы, возведение которых было завершено к моменту принятия Газовой директивы ЕС 23 мая 2019 года.

Суд пояснил, что Nord Stream 2 AG осуществляла инвестиции в свой газопровод в течение периода, в рамках которого не было никаких гарантий, что законодательство ЕС в дальнейшем не будет распространяться на этот газопровод. Nord Stream 2 AG могла предположить, что институты ЕС и несколько стран-членов воспользуются своим правом для продолжения правил внутреннего рынка и их распространения на газовые трубопроводы из третьих стран, такие как «Северный поток-2».

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