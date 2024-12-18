США ввели повторные санкции за «Северный поток-2» — кто в списках

Государственный департамент США 18 декабря объявил о введении повторных санкций против компаний, судов и лиц, уже находящихся под ограничениями из-за участия в строительстве российского газопровода «Северный поток-2».

США ввели повторные санкции за строительство «Северного потока-2»

Об этом говорится в официальном сообщении внешнеполитического ведомства США.

Сегодня Госдепартамент вводит санкции против организаций, уже имеющихся в списке ограничений согласно Закону о защите энергетической безопасности Европы (PEESA) с поправками — из-за их участия в строительстве газопровода «Северный поток-2», а также нескольких новых владельцев судов, ранее были под санкциями. Поделиться

В частности, в санкционный список добавлены 11 российских компаний, в том числе Nord Stream 2 AG, основателя компании MTV Матиаса Ворнинга, а также 17 судов.

Как сообщалось, газопровод «Северный поток — 2» на дне Балтийского моря не был запущен из-за международных санкций, введенных против России после начала полномасштабного вторжения в Украину.

Компания Nord Stream 2 проиграла иск в Суде ЕС

Суд ЕС отклонил иск компании-оператора газопроводов «Северный поток» Nord Stream 2 AG, пытавшейся обжаловать предписания ЕС по разделу газотранспортных трубопроводов.

Решение обнародовано на сайте Европейского суда.

Как отмечается, в иске дочерней Газпрома швейцарской компании Nord Stream 2 AG говорилось о применении к ней исключений по анбандлингу системы газовой поставки, которые распространяются на газопроводы, возведение которых было завершено к моменту принятия Газовой директивы ЕС 23 мая 2019 года.