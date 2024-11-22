Американский предприниматель хочет купить "Северный поток – 2"
Категория
Экономика
Дата публикации

Американский предприниматель хочет купить "Северный поток – 2"

Северный поток-2
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Источник:  The Wall Street Journal

Американский инвестор Стивен Линч просит правительство США предоставить ему разрешение на участие в аукционе по продаже российского газопровода "Северный поток-2".

Главные тезисы

  • Линч хочет купить “Северный поток-2” на аукционе.
  • Его стремление приобрести газопровод связано с геополитическими рисками и целью контроля над европейским энергоснабжением.
  • Американский бизнесмен видит приобретение “Северного потока-2” как инструмент воздействия на переговоры с Россией в контексте конфликта с Украиной
  • Линч уже подал запрос на лицензию для общения с санкционированными компаниями в сфере энергетики
  • Аукцион по продаже “Северного потока-2” запланирован до января в рамках швейцарской процедуры банкротства

Что известно о желании американского бизнесмена купить "Северный поток-2"

Линч до этого проживал на территории России и вел там бизнес.

Стоимость российского газопровода оценивается в 11 млрд долларов, однако американский предприниматель считает, что сможет купить его значительно ниже.

Он рассчитывает, что из-за геополитических рисков большинство других предпринимателей откажутся от участия в аукционе.

Предприниматель из США хочет купить Северный поток-2
Северный поток-2

Линч отмечает, что среди потенциальных покупателей будут аффилированы с Кремлем компании, а также компании из Китая.

Аукцион планируется в рамках швейцарской процедуры банкротства. В процессе банкротства "Северного потока — 2" установлен срок до января для реструктуризации долга, иначе газопровод будет ликвидирован.

Почему американский предприниматель хочет приобрести Северный поток-2

По словам Линча, приобретение газопровода лицами из США обеспечит важный инструмент влияния на мирные переговоры с Россией по прекращению развязанной Кремлем преступной войны против Украины.

Суть такова: это уникальная возможность для Америки и Европы контролировать европейское энергоснабжение до конца эры ископаемого топлива, убеждает Линч.

Линч уже подал запрос в Министерство финансов США на получение лицензии в феврале.

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