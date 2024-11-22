Предприниматель из США хочет купить Северный поток-2

Американский инвестор Стивен Линч просит правительство США предоставить ему разрешение на участие в аукционе по продаже российского газопровода "Северный поток-2".
Главные тезисы
- Линч хочет купить “Северный поток-2” на аукционе.
- Его стремление приобрести газопровод связано с геополитическими рисками и целью контроля над европейским энергоснабжением.
- Американский бизнесмен видит приобретение “Северного потока-2” как инструмент воздействия на переговоры с Россией в контексте конфликта с Украиной
- Линч уже подал запрос на лицензию для общения с санкционированными компаниями в сфере энергетики
- Аукцион по продаже “Северного потока-2” запланирован до января в рамках швейцарской процедуры банкротства
Что известно о желании американского бизнесмена купить "Северный поток-2"
Линч до этого проживал на территории России и вел там бизнес.
Стоимость российского газопровода оценивается в 11 млрд долларов, однако американский предприниматель считает, что сможет купить его значительно ниже.
Он рассчитывает, что из-за геополитических рисков большинство других предпринимателей откажутся от участия в аукционе.
Линч отмечает, что среди потенциальных покупателей будут аффилированы с Кремлем компании, а также компании из Китая.
Аукцион планируется в рамках швейцарской процедуры банкротства. В процессе банкротства "Северного потока — 2" установлен срок до января для реструктуризации долга, иначе газопровод будет ликвидирован.
Почему американский предприниматель хочет приобрести Северный поток-2
По словам Линча, приобретение газопровода лицами из США обеспечит важный инструмент влияния на мирные переговоры с Россией по прекращению развязанной Кремлем преступной войны против Украины.
Линч уже подал запрос в Министерство финансов США на получение лицензии в феврале.
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