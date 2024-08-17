Глава немецкой ультралевой партии BSW Сара Вагенкнехт, известная своей пропутинской позицией, потребовала от властей ФРГ разъяснений по поводу диверсии на российском газопроводе "Северный поток".
Главные тезисы
- Приспешница Путина, Сара Вагенкнехт, требует создания следственной комиссии в Бундестаге для расследования подрыва «Северного потока».
- Вагенкнехт обвиняет федеральное правительство и членов команды Шольца в недостаточном реагировании на террористическую атаку.
- Скандал в немецкой политике может разразиться, если окажется, что органы власти знали о планах атаки на газопроводы заранее.
В Германии новый скандал из-за подрыва "Северного потока"
Приспешница Путина требует немедленно сформировать в Бундестаге следственную комиссию для выяснения роли федерального правительства в связи с атаками на газопроводы "Северный поток".
По ее словам, комиссия должна выяснить, знали ли немецкие органы власти и члены команды Олафа Шольца о планах атаки на газопроводы.
Кроме того, приспешница российского диктатора набросилась с критикой на федеральное правительство за то, что оно, мол, ничего не сделало для расследования этого дела.
Как продолжается расследование подрыва "Северного потока"
14 августа впервые стало известно о том, что еще в начале июня генеральный прокурор Роммель выдал первый ордер на арест главного подозреваемого в подрыве — украинского инструктора по дайвингу Владимира.
Однако впоследствии выяснилось, что он покинул польскую территорию, поскольку предположительно был предупрежден об аресте.
Уже 15 августа издание The Wall Street Journal начало распространять информацию о том, что к подрыву газопровода в Балтийском море причастны украинские чиновники.
Журналисты также утверждают, что глава государства Владимир Зеленский, дескать, одобрил операцию по подрыву "Северных потоков", а затем безуспешно пытался ее отменить.
Более того, указано, что операция якобы прошла под наблюдением бывшего главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного.
Больше по теме
- Категория
- Мир
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-