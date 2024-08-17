Подрыв "Северного потока". Приспешница Путина пригрозила правительству Шольца
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Подрыв "Северного потока". Приспешница Путина пригрозила правительству Шольца

Шольц
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Источник:  ZDF

Глава немецкой ультралевой партии BSW Сара Вагенкнехт, известная своей пропутинской позицией, потребовала от властей ФРГ разъяснений по поводу диверсии на российском газопроводе "Северный поток".

Главные тезисы

  • Приспешница Путина, Сара Вагенкнехт, требует создания следственной комиссии в Бундестаге для расследования подрыва «Северного потока».
  • Вагенкнехт обвиняет федеральное правительство и членов команды Шольца в недостаточном реагировании на террористическую атаку.
  • Скандал в немецкой политике может разразиться, если окажется, что органы власти знали о планах атаки на газопроводы заранее.

В Германии новый скандал из-за подрыва "Северного потока"

Приспешница Путина требует немедленно сформировать в Бундестаге следственную комиссию для выяснения роли федерального правительства в связи с атаками на газопроводы "Северный поток".

По ее словам, комиссия должна выяснить, знали ли немецкие органы власти и члены команды Олафа Шольца о планах атаки на газопроводы.

Если выяснится, что немецкие власти знали о плане атаки заранее, то у нас будет скандал века в немецкой политике… Подрыв газопровода "Северный поток" был "террористической атакой на наше энергоснабжение, — завила Сара Вагенкнехт.

Кроме того, приспешница российского диктатора набросилась с критикой на федеральное правительство за то, что оно, мол, ничего не сделало для расследования этого дела.

Как продолжается расследование подрыва "Северного потока"

14 августа впервые стало известно о том, что еще в начале июня генеральный прокурор Роммель выдал первый ордер на арест главного подозреваемого в подрыве — украинского инструктора по дайвингу Владимира.

Однако впоследствии выяснилось, что он покинул польскую территорию, поскольку предположительно был предупрежден об аресте.

Уже 15 августа издание The Wall Street Journal начало распространять информацию о том, что к подрыву газопровода в Балтийском море причастны украинские чиновники.

Журналисты также утверждают, что глава государства Владимир Зеленский, дескать, одобрил операцию по подрыву "Северных потоков", а затем безуспешно пытался ее отменить.

Более того, указано, что операция якобы прошла под наблюдением бывшего главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного.

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