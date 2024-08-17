Глава немецкой ультралевой партии BSW Сара Вагенкнехт, известная своей пропутинской позицией, потребовала от властей ФРГ разъяснений по поводу диверсии на российском газопроводе "Северный поток".

В Германии новый скандал из-за подрыва "Северного потока"

Приспешница Путина требует немедленно сформировать в Бундестаге следственную комиссию для выяснения роли федерального правительства в связи с атаками на газопроводы "Северный поток".

По ее словам, комиссия должна выяснить, знали ли немецкие органы власти и члены команды Олафа Шольца о планах атаки на газопроводы.

Если выяснится, что немецкие власти знали о плане атаки заранее, то у нас будет скандал века в немецкой политике… Подрыв газопровода "Северный поток" был "террористической атакой на наше энергоснабжение, — завила Сара Вагенкнехт. Поделиться

Кроме того, приспешница российского диктатора набросилась с критикой на федеральное правительство за то, что оно, мол, ничего не сделало для расследования этого дела.

Как продолжается расследование подрыва "Северного потока"

14 августа впервые стало известно о том, что еще в начале июня генеральный прокурор Роммель выдал первый ордер на арест главного подозреваемого в подрыве — украинского инструктора по дайвингу Владимира.

Однако впоследствии выяснилось, что он покинул польскую территорию, поскольку предположительно был предупрежден об аресте.

Уже 15 августа издание The Wall Street Journal начало распространять информацию о том, что к подрыву газопровода в Балтийском море причастны украинские чиновники.

Журналисты также утверждают, что глава государства Владимир Зеленский, дескать, одобрил операцию по подрыву "Северных потоков", а затем безуспешно пытался ее отменить.