Расследование подрыва "Северного потока". Что будет с отношениями Украины и Германии

14 августа стало известно, что генпрокурор Германии Йенс Роммель выдал первый ордер на арест главного подозреваемого по делу о подрыве в 2022 году "Северного потока" - разыскивают украинца Владимира С. Заместитель спикера правительства ФРГ Вольфганг Бюхнер объяснил, повлияет ли это на отношения Киева и Берлина.
Главные тезисы
- Расследование подрыва “Северного потока” ведется в соответствии с законом и не повлияет на отношения между Украиной и Германией.
- Украина отрицает причастность к подрыву, в то время как у европейских следователей есть претензии к Польше.
- Дания и Швеция прекратили расследование взрывов на газопроводах и передали доказательства немецким следователям.
Расследование подрыва "Северного потока" не навредит отношениям Украины и ФРГ
Как отмечает Вольфганг Бюхнер, расследование подрыва ведется в соответствии с законом, а это означает, что оно никак не повлияет на отношения между двумя странами.
Кроме того, он отметил, что результаты этого расследования никак не могут изменить факт того, что страна-агрессорка РФ продолжает вести незаконную агрессивную войну против Украины.
Следует также отметить, что комментировать выданный ордер на арест подозреваемого украинца ни в руководстве правительства, ни в МВД Германии пока не хотят.
Что важно знать о подрыве "Северных потоков"
Взрывы на российских газопроводах произошли в сентябре 2022 года. По предварительным данным следствия, они были умышленными.
Украинский лидер Владимир Зеленский отрицает причастность Украины к подрыву, а европейские следователи обвиняли Польшу в препятствии расследованию.
26 февраля 2024 года официально стало известно, что Дания прекратила свое расследование по взрывам на "Северных потоках".
Это произошло после того, как Швеция закрыла свое расследование и передала обнаруженные ею доказательства немецким следователям.
Еще год назад в иностранных медиа появились статьи с предположениями о том, что за взрывом газопроводов могли стоять неправительственные группы, в которые могли входить россияне и украинцы.
Больше по теме
- Категория
- Мир
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Мир
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-