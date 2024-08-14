Расследование подрыва "Северного потока". Что будет с отношениями Украины и Германии

14 августа стало известно, что генпрокурор Германии Йенс Роммель выдал первый ордер на арест главного подозреваемого по делу о подрыве в 2022 году "Северного потока" - разыскивают украинца Владимира С. Заместитель спикера правительства ФРГ Вольфганг Бюхнер объяснил, повлияет ли это на отношения Киева и Берлина.

Расследование подрыва "Северного потока" не навредит отношениям Украины и ФРГ

Как отмечает Вольфганг Бюхнер, расследование подрыва ведется в соответствии с законом, а это означает, что оно никак не повлияет на отношения между двумя странами.

Кроме того, он отметил, что результаты этого расследования никак не могут изменить факт того, что страна-агрессорка РФ продолжает вести незаконную агрессивную войну против Украины.

Безотносительно результатов процесса мы (Германия) будем продолжать поддерживать Украину в ее оборонной борьбе против незаконной захватнической войны России столько, сколько будет необходимо, как неоднократно говорил канцлер, — подчеркнул Вольфганг Бюхнер. Поделиться

Следует также отметить, что комментировать выданный ордер на арест подозреваемого украинца ни в руководстве правительства, ни в МВД Германии пока не хотят.

Что важно знать о подрыве "Северных потоков"

Взрывы на российских газопроводах произошли в сентябре 2022 года. По предварительным данным следствия, они были умышленными.

Украинский лидер Владимир Зеленский отрицает причастность Украины к подрыву, а европейские следователи обвиняли Польшу в препятствии расследованию.

26 февраля 2024 года официально стало известно, что Дания прекратила свое расследование по взрывам на "Северных потоках".

Это произошло после того, как Швеция закрыла свое расследование и передала обнаруженные ею доказательства немецким следователям.