Розслідування підриву "Північного потоку". Що буде з відносинами України та Німеччини

14 серпня стало відомо, що генпрокурор Німеччини Єнс Роммель видав перший ордер на арешт головного підозрюваного у справі про підрив у 2022 році "Північного потоку" - розшукують українця Володимира С. Заступник речника уряду ФРН Вольфганг Бюхнер пояснив, чи вплине це на відносини Берліна та Києва.

Розслідування підриву "Північного потоку" не нашкодить відносинам України та ФРН

Як зазначає Вольфганг Бюхнер, розслідування підриву ведеться відповідно до закону, а це означає, що воно жодним чином не вплине на відносини між двома країнами.

Окрім того, він наголосив, що результати цього розслідування ніяк не можуть змінити факт того, що країна-агресорка РФ продовжує вести незаконну агресивну війну проти України…

Безвідносно до результатів процесу ми (Німеччина) продовжуватимемо підтримувати Україну в її оборонній боротьбі проти незаконної загарбницької війни Росії стільки, скільки буде необхідно, як неодноразово казав канцлер, — наголосив Вольфганг Бюхнер. Поширити

Варто також зазначити, що коментувати виданий ордер на арешт підозрюваного українця ані в керівництві уряду, ані в МВС Німеччини поки не хочуть.

Що важливо знати про підрив “Північних потоків”

Вибухи на російських газопроводах сталися в вересні 2022. За попередніми даними слідства, підриви були умисними.

Український лідер Володимир Зеленський заперечує причетність України до підриву, а європейські слідчі закидали Польщі перешкоджання розслідуванню.

26 лютого 2024 року офіційно стало відомо, що Данія припинила своє розслідування щодо вибухів на "Північних потоках".

Це сталося після того, як Швеція закрила своє розслідування і передала виявлені нею докази німецьким слідчим.