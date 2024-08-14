Розслідування підриву "Північного потоку". Що буде з відносинами України та Німеччини

14 серпня стало відомо, що генпрокурор Німеччини Єнс Роммель видав перший ордер на арешт головного підозрюваного у справі про підрив у 2022 році "Північного потоку" - розшукують українця Володимира С. Заступник речника уряду ФРН Вольфганг Бюхнер пояснив, чи вплине це на відносини Берліна та Києва.
Головні тези:
- Розслідування підриву “Північного потоку” ведеться відповідно до закону і не вплине на відносини між Україною та Німеччиною.
- Україна заперечує причетність до підриву, в той час як у європейських слідчих є претензії щодо Польщі.
- Данія та Швеція припинили розслідування щодо вибухів на газопроводах та передали докази німецьким слідчим.
Розслідування підриву "Північного потоку" не нашкодить відносинам України та ФРН
Як зазначає Вольфганг Бюхнер, розслідування підриву ведеться відповідно до закону, а це означає, що воно жодним чином не вплине на відносини між двома країнами.
Окрім того, він наголосив, що результати цього розслідування ніяк не можуть змінити факт того, що країна-агресорка РФ продовжує вести незаконну агресивну війну проти України…
Варто також зазначити, що коментувати виданий ордер на арешт підозрюваного українця ані в керівництві уряду, ані в МВС Німеччини поки не хочуть.
Що важливо знати про підрив “Північних потоків”
Вибухи на російських газопроводах сталися в вересні 2022. За попередніми даними слідства, підриви були умисними.
Український лідер Володимир Зеленський заперечує причетність України до підриву, а європейські слідчі закидали Польщі перешкоджання розслідуванню.
26 лютого 2024 року офіційно стало відомо, що Данія припинила своє розслідування щодо вибухів на "Північних потоках".
Це сталося після того, як Швеція закрила своє розслідування і передала виявлені нею докази німецьким слідчим.
Ще рік тому в іноземних медіа з'явились матеріали з припущеннями, що за вибухом газопроводів могли стояти неурядові групи, до яких могли входити росіяни та українці.
Більше по темі
- Категорія
- Світ
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Світ
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-