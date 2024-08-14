Підрив "Північного потоку". Німецька прокуратура видала ордер на арешт українця
Категорія
Україна
Дата публікації

Підрив "Північного потоку". Німецька прокуратура видала ордер на арешт українця

Підрив "Північного потоку". Німецька прокуратура видала ордер на арешт українця
Джерело:  Tagesschau

Генпрокурор Німеччини Єнс Роммель видав перший ордер на арешт головного підозрюваного у справі про підрив у 2022 році "Північного потоку". Зокрема розшукують українця Володимира С.

Головні тези:

  • Німецька прокуратура видала ордер на арешт українця у справі про підрив “Північного потоку”.
  • Головний підозрюваний, українець Володимир С., мав зв'язок із вибухами на газопроводах.
  • Польща не відповіла на німецький запит про арешт підозрюваного, що викликало запитання щодо подальшого розгляду справи.
  • Останні подробиці підриву “Північного потоку” показують, що Данія та Швеція передали докази німецьким слідчим та українці відкидають причетність до цього події.

Що відомо про підозрюваного

За даними журналістів, підозрюваний є інструктором з дайвінгу. Раніше він проживав у містечку Прушкув на захід від Варшави, але останнім часом українець нібито переховується.

Чи повернувся він до України — невідомо.

За даними слідства, Володимир С. був одним із пасажирів білого Citroën, який був зафіксований біля Рюгена в ніч на 8 вересня 2022 року. Вважається, що це авто везло екіпаж на яхту "Андромеда", яка транспортувала дайверів до місць підриву. Володимира С. опізнали за фотографіями та свідченнями свідків. ЗМІ пишуть, що цих доказів було достатньо для видачі ордера на арешт.  

Слідство також підозрює двох інших громадян України — чоловіка та жінку. Вважають, що вони також брали участь у підриві — ймовірно, як водолази, які встановлювали вибухові заряди на трубопроводах.Ці дані, серед іншого, ґрунтуються на даних іноземної розвідки. 

У червні німецькі прокурори звернулися до польської влади з європейським ордером на арешт в надії, що підозрюваного заарештують. Але відповідь польської сторони на німецький запит про правову допомогу не надійшла, а уряд Німеччини до останнього не знав, як поляки вчинять із ордером на арешт.

Відповідно до загальних правил Європейського ордера на арешт, які Німеччина і Польща вважають обов'язковими до виконання, арешт можна було б очікувати протягом 60 днів без додаткового розгляду з боку Польщі. Наразі цей термін сплив.

Зазначається, що німецькі журналісти зв’язались з підозрюваним Володимиром С. телефоном. Він повідомив, що вперше чує про підозру та заперечує участь в підриві газогону.

Підрив “Північних потоків” — останні подробиці

26 лютого 2024 року офіційно стало відомо, що Данія припинила своє розслідування щодо вибухів на "Північних потоках".

Це сталося після того, як Швеція закрила своє розслідування і передала виявлені нею докази німецьким слідчим.

Ще рік тому в іноземних медіа з'явились матеріали з припущеннями, що за вибухом газопроводів могли стояти неурядові групи, до яких могли входити росіяни та українці.

Згодом з’явилася інформація про те, що розвідка Нідерландів нібито дізналась про план здійснення диверсії українцями й попередила про це США.

Україна заперечує свою причетність до підриву "Північних потоків".

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