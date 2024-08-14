Подрыв "Северного потока". Немецкая прокуратура выдала ордер на арест украинца
Категория
Украина
Дата публикации

Подрыв "Северного потока". Немецкая прокуратура выдала ордер на арест украинца

Подрыв "Северного потока". Немецкая прокуратура выдала ордер на арест украинца
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Источник:  Tagesschau

Генпрокурор Германии Йенс Роммель выдал первый ордер на арест главного подозреваемого по делу о подрыве в 2022 году "Северного потока". В частности, разыскивают украинца Владимира С.

Главные тезисы

  • Генпрокурор Германии выдал ордер на арест украинца по делу о подрыве "Северного потока".
  • Подозреваемый украинец является инструктором по дайвингу и якобы скрывается.
  • Следствие также подозревает двух других граждан Украины в участии в подрыве.
  • Официально Дания прекратила расследование взрывов на "Северных потоках", передав доказательства немецким следователям.

Что известно о подозреваемом

По данным журналистов, подозреваемый является инструктором по дайвингу. Ранее он проживал в городке Прушкув западнее Варшавы, но в последнее время украинец якобы скрывается.

Вернулся ли он в Украину — неизвестно.

По данным следствия, Владимир С. был одним из пассажиров белого Citroen, который был зафиксирован у Рюгена в ночь на 8 сентября 2022 года. Считается, что этот автомобиль вез экипаж на яхту "Андромеда", которая транспортировала дайверов к местам подрыва. Владимира С. опознали по фотографиям и показаниям свидетелей. СМИ пишут, что этих улик было достаточно для выдачи ордера на арест.

Следствие также подозревает двух других граждан Украины — мужчину и женщину. Считают, что они также участвовали в подрыве — вероятно, как водолазы, устанавливавшие взрывные заряды на трубопроводах. Эти данные, среди прочего, основываются на данных иностранной разведки.

В июне немецкие прокуроры обратились к польским властям с европейским ордером на арест в надежде, что подозреваемого арестуют. Но ответ польской стороны на немецкий запрос о правовой помощи не поступил, а правительство Германии до последнего не знало, как поляки поступят с ордером на арест.

Согласно общим правилам Европейского ордера арестом, которые Германия и Польша считают обязательными к исполнению, арест можно было бы ожидать в течение 60 дней без дополнительного рассмотрения со стороны Польши. Сейчас этот термин истек.

Отмечается, что немецкие журналисты связались с подозреваемым Владимиром С. по телефону. Он сообщил, что впервые слышит о подозрении и отрицает участие в подрыве газопровода.

Подрыв "Северных потоков" — последние подробности

26 февраля 2024 года официально стало известно, что Дания прекратила свое расследование по взрывам на "Северных потоках".

Это произошло после того, как Швеция закрыла свое расследование и передала обнаруженные ею доказательства немецким следователям.

Еще год назад в иностранных медиа появились материалы с предположениями, что за взрывом газопроводов могли стоять неправительственные группы, в которые могли входить россияне и украинцы.

Впоследствии появилась информация о том, что разведка Нидерландов якобы узнала план осуществления диверсии украинцами и предупредила об этом США.

Украина отрицает свою причастность к подрыву "Северных потоков".

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