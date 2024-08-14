Подрыв "Северного потока". Немецкая прокуратура выдала ордер на арест украинца

Генпрокурор Германии Йенс Роммель выдал первый ордер на арест главного подозреваемого по делу о подрыве в 2022 году "Северного потока". В частности, разыскивают украинца Владимира С.

Что известно о подозреваемом

По данным журналистов, подозреваемый является инструктором по дайвингу. Ранее он проживал в городке Прушкув западнее Варшавы, но в последнее время украинец якобы скрывается.

Вернулся ли он в Украину — неизвестно.

По данным следствия, Владимир С. был одним из пассажиров белого Citroen, который был зафиксирован у Рюгена в ночь на 8 сентября 2022 года. Считается, что этот автомобиль вез экипаж на яхту "Андромеда", которая транспортировала дайверов к местам подрыва. Владимира С. опознали по фотографиям и показаниям свидетелей. СМИ пишут, что этих улик было достаточно для выдачи ордера на арест.

Следствие также подозревает двух других граждан Украины — мужчину и женщину. Считают, что они также участвовали в подрыве — вероятно, как водолазы, устанавливавшие взрывные заряды на трубопроводах. Эти данные, среди прочего, основываются на данных иностранной разведки.

В июне немецкие прокуроры обратились к польским властям с европейским ордером на арест в надежде, что подозреваемого арестуют. Но ответ польской стороны на немецкий запрос о правовой помощи не поступил, а правительство Германии до последнего не знало, как поляки поступят с ордером на арест. Поделиться

Согласно общим правилам Европейского ордера арестом, которые Германия и Польша считают обязательными к исполнению, арест можно было бы ожидать в течение 60 дней без дополнительного рассмотрения со стороны Польши. Сейчас этот термин истек.

Отмечается, что немецкие журналисты связались с подозреваемым Владимиром С. по телефону. Он сообщил, что впервые слышит о подозрении и отрицает участие в подрыве газопровода.

Подрыв "Северных потоков" — последние подробности

26 февраля 2024 года официально стало известно, что Дания прекратила свое расследование по взрывам на "Северных потоках".

Это произошло после того, как Швеция закрыла свое расследование и передала обнаруженные ею доказательства немецким следователям.

Еще год назад в иностранных медиа появились материалы с предположениями, что за взрывом газопроводов могли стоять неправительственные группы, в которые могли входить россияне и украинцы.

Впоследствии появилась информация о том, что разведка Нидерландов якобы узнала план осуществления диверсии украинцами и предупредила об этом США.