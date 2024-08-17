Очільниця німецької ультралівої партії BSW Сара Вагенкнехт, яка відома своєю пропутінською позицією, зажадала від влади ФРН роз'яснень щодо диверсії на російському газогоні "Північний потік".

У Німеччині новий скандал через підрив “Північного потоку”

Поплічниця Путіна вимагає негайно сформувати в Бундестазі слідчу комісію для з'ясування ролі федерального уряду у зв'язку з атаками на газопроводи "Північний потік".

За її словами, комісія повинна з’ясувати, чи німецькі органи влади та члени команди Олафа Шольца знали про плани щодо атак на газогони.

Якщо з'ясується, що німецька влада знала про план атаки заздалегідь, то ми матимемо скандал століття в німецькій політиці… Вибух газопроводу "Північний потік" був "терористичною атакою на наше енергопостачання, — завила Сара Вагенкнехт. Поширити

Окрім того, поплічниця російського диктатора накинулася з критикою на федеральний уряд за те, що він, мовляв, нічого не зробив для розслідування цієї справи.

Як триває розслідування підриву “Північного потоку”

14 серпня вперше стало відомо про те, що ще на початку червня генеральний прокурор Роммель видав перший ордер на арешт головного підозрюваного у підриві — українського інструктора з дайвінгу Володимира.

Проте згодом з’ясувалося, що він покинув польську територію, оскільки, ймовірно, був попереджений про арешт.

Уже 15 серпня видання The Wall Street Journal почало розповсюджувати інформацію про те, що до підриву газогону у Балтійському морі причетні українські топпосадовці.

Журналісти також стверджують, що глава держави Володимир Зеленський, мовляв, схвалив операцію з підриву "Північних потоків", а потім безуспішно намагався її скасувати.