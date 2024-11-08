Строительство Северного потока-2. В Германии приняли незаконное решение
Категория
Мир
Дата публикации

Строительство Северного потока-2. В Германии приняли незаконное решение

Строительство Северного потока-2 происходило на фоне нарушений
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Источник:  Frankfurter Allgemeine Zeitung

Как удалось узнать немецким журналистам, власти федеральной земли Мекленбург-Передняя Померания проигнорировали нарушения во время одобрения разрешения на строительство российского газопровода "Северный поток-2".

Главные тезисы

  • Экспертный отчет о безопасности строительства подготовили заинтересованные лица.
  • Следственная комиссия уже приступила к расследованию нарушений, однако фигуранты не сотрудничают со следствием и уничтожают важные документы.

Строительство Северного потока-2 происходило на фоне нарушений

По словам журналистов, экспертный отчет по безопасности строительства "Северного потока-2" готовили люди из компании BOS Baustoff & Off-Shore Service GmbH, которая была непосредственно заинтересована в завершении этого процесса.

Де-факто это означает, что подготовкой документа занимались отнюдь не "независимые посторонние эксперты".

Если человек, который помогал строить трубопровод, позже руководил его оценкой, насколько это может быть независимым? — интересуется немецкое издание.

Кроме того, сообщается, что горное управление Штральзунда от имени Nord Stream 2 AG просило у Вооруженных сил Германии предоставить координаты мест погружения подлодок НАТО в регионе. Нетрудно догадаться, что эту информацию могла получить в свое распоряжение страна-агрессор РФ.

Расследование этих нарушений уже началось

Над этим активно работает специально созданная следственная комиссия. Однако ее представители сообщили журналистам, что фигуранты не идут на сотрудничество и тормозят работу следствия.

Что важно понимать, многие электронные письма и документация "климатического фонда" были просто уничтожены или удалены.

В центре скандала оказался Фонд защиты климата и окружающей среды. Его создали 3 года назад власти земли Мекленбурга-Передней Померании.

Он предназначался для завершения строительства “Северного потока-2” в обход санкций США. Фонд получил 20 миллионов евро взноса от Nord Stream 2 AG и еще 200 тысяч евро от земельного правительства Мекленбург-Передней Померании, у него был и коммерческий отдел для покупки активов, необходимых для завершения проекта.

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