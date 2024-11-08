Как удалось узнать немецким журналистам, власти федеральной земли Мекленбург-Передняя Померания проигнорировали нарушения во время одобрения разрешения на строительство российского газопровода "Северный поток-2".

Строительство Северного потока-2 происходило на фоне нарушений

По словам журналистов, экспертный отчет по безопасности строительства "Северного потока-2" готовили люди из компании BOS Baustoff & Off-Shore Service GmbH, которая была непосредственно заинтересована в завершении этого процесса.

Де-факто это означает, что подготовкой документа занимались отнюдь не "независимые посторонние эксперты".

Если человек, который помогал строить трубопровод, позже руководил его оценкой, насколько это может быть независимым? — интересуется немецкое издание. Поделиться

Кроме того, сообщается, что горное управление Штральзунда от имени Nord Stream 2 AG просило у Вооруженных сил Германии предоставить координаты мест погружения подлодок НАТО в регионе. Нетрудно догадаться, что эту информацию могла получить в свое распоряжение страна-агрессор РФ.

Расследование этих нарушений уже началось

Над этим активно работает специально созданная следственная комиссия. Однако ее представители сообщили журналистам, что фигуранты не идут на сотрудничество и тормозят работу следствия.

Что важно понимать, многие электронные письма и документация "климатического фонда" были просто уничтожены или удалены.

В центре скандала оказался Фонд защиты климата и окружающей среды. Его создали 3 года назад власти земли Мекленбурга-Передней Померании.