Будівництво Північного потоку-2. У Німеччині ухвалили незаконне рішення
Категорія
Світ
Дата публікації

Будівництво Північного потоку-2. У Німеччині ухвалили незаконне рішення

Північний потік-2
Джерело:  Frankfurter Allgemeine Zeitung

Як вдалося дізнатися німецьким журналістам, влада федеральної землі Мекленбург-Передня Померанія проігнорувала порушення під час схвалення дозволу на будівництво російського газогону "Північний потік-2".

Головні тези:

  • Експертний звіт про безпеку будівництва підготовили зацікавлені особи, що ставить під сумнів об'єктивність оцінки.
  • Складена слідча комісія вже розпочала розслідування порушень, проте фігуранти не співпрацюють зі слідством та знищують важливі документи.

Будівництво Північного потоку-2 відбувалося на тлі порушень

За словами журналістів, експертний звіт щодо безпечності будівництва "Північного потоку-2" готували люди з компанії BOS Baustoff & Off-Shore Service GmbH, яка була безпосередньо зацікавлена у завершення цього процесу.

Де-факто це означає, що підготовкою документу займалися аж ніяк не "незалежні сторонні експерти".

Якщо людина, яка допомагала будувати трубопровід, пізніше керувала його оцінкою — наскільки це може бути незалежним? — цікавиться німецьке видання.

Окрім того, зазначається, що гірниче управління Штральзунда від імені Nord Stream 2 AG просило у Збройних сил Німеччини надати координати місць занурення підводних човнів НАТО в регіоні. Неважко здогадатися, що цю інформацію могла отримати у своє розпорядження країна-агресорка РФ.

Розслідування щодо цих порушень уже розпочалося

Над цим наразі активно працює спеціально створена слідча комісія. Однак її представники повідомили журналістам, що фігуранти не йдуть на співпрацю та гальмують роботу слідства.

Що важливо розуміти, чимало електронних листів і документації "кліматичного фонду" було просто знищено або видалено.

У центрі скандалу опинився Фонд захисту клімату та навколишнього середовища. Його створила 3 роки тому влада землі Мекленбургу-Передньої Померанії.

Він призначався для завершення будівництва "Північного потоку-2" в обхід санкцій США. Фонд отримав 20 мільйонів євро внеску від Nord Stream 2 AG та ще 200 тисяч євро від земельного уряду Мекленбургу-Передньої Померанії, у нього був і комерційний відділ для купівлі активів, потрібних для завершення проєкту.

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