Як вдалося дізнатися німецьким журналістам, влада федеральної землі Мекленбург-Передня Померанія проігнорувала порушення під час схвалення дозволу на будівництво російського газогону "Північний потік-2".

Будівництво Північного потоку-2 відбувалося на тлі порушень

За словами журналістів, експертний звіт щодо безпечності будівництва "Північного потоку-2" готували люди з компанії BOS Baustoff & Off-Shore Service GmbH, яка була безпосередньо зацікавлена у завершення цього процесу.

Де-факто це означає, що підготовкою документу займалися аж ніяк не "незалежні сторонні експерти".

Якщо людина, яка допомагала будувати трубопровід, пізніше керувала його оцінкою — наскільки це може бути незалежним? — цікавиться німецьке видання. Поширити

Окрім того, зазначається, що гірниче управління Штральзунда від імені Nord Stream 2 AG просило у Збройних сил Німеччини надати координати місць занурення підводних човнів НАТО в регіоні. Неважко здогадатися, що цю інформацію могла отримати у своє розпорядження країна-агресорка РФ.

Розслідування щодо цих порушень уже розпочалося

Над цим наразі активно працює спеціально створена слідча комісія. Однак її представники повідомили журналістам, що фігуранти не йдуть на співпрацю та гальмують роботу слідства.

Що важливо розуміти, чимало електронних листів і документації "кліматичного фонду" було просто знищено або видалено.

У центрі скандалу опинився Фонд захисту клімату та навколишнього середовища. Його створила 3 роки тому влада землі Мекленбургу-Передньої Померанії.