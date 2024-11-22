Підприємець зі США хоче купити Північний потік-2

Американський інвестор Стівен Лінч просить уряд США надати йому дозвіл на участь в аукціоні з продажу російського газопроводу “Північний потік-2”.
Головні тези:
- Американський підприємець Стівен Лінч хоче купити “Північний потік-2” і просить дозвіл уряду США для участі в аукціоні.
- Вартість російського газопроводу оцінюється в 11 млрд доларів, але Лінч сподівається придбати його за меншою ціною через геополітичні ризики.
- Придбання “Північного потоку-2” надасть американському бізнесменові важливий інструмент впливу на мирні переговори з Росією щодо конфлікту з Україною.
- Лінч сподівається на контроль над європейським енергопостачанням.
- Стівен Лінч вже подав запит на отримання ліцензії для переговорів з компаніями, що перебувають під санкціями США. Це може відкрити нові можливості у галузі енергетики.
Що відомо про бажання американського бізнесмена купити “Північний потік-2”
Зазначається, що Лінч до цього проживав на території Росії і вів там бізнес.
Вартість російського газопроводу оцінюється в 11 млрд доларів, однак американський підприємець вважає, що зможе купити його за значно нижчу ціну.
Він розраховує, що через геополітичні ризики більшість інших підприємців відмовляться від участі в аукціоні.
Лінч зазначає, що серед потенційних покупців будуть афільовані з Кремлем компанії, а також компанії з Китаю.
Аукціон планується в межах швейцарської процедури банкрутства. У процесі банкрутства "Північного потоку — 2" встановлений термін до січня для реструктуризації боргу, інакше газопровід буде ліквідовано.
Чому американський підприємець хоче придбати Північний потік-2
За словами Лінча, придбання газопроводу особами зі США забезпечить важливий інструмент впливу на мирні переговори з Росією щодо припинення розв’язаної Кремлем злочинної війни проти України.
Лінч вже подав запит до Міністерства фінансів США на отримання ліцензії в лютому. Ця ліцензія дозволить йому вести переговори про будівництво трубопроводу з компаніями, що наразі знаходяться під санкціями США.
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