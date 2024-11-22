Підприємець зі США хоче купити Північний потік-2

Американський інвестор Стівен Лінч просить уряд США надати йому дозвіл на участь в аукціоні з продажу російського газопроводу “Північний потік-2”.

Що відомо про бажання американського бізнесмена купити “Північний потік-2”

Зазначається, що Лінч до цього проживав на території Росії і вів там бізнес.

Вартість російського газопроводу оцінюється в 11 млрд доларів, однак американський підприємець вважає, що зможе купити його за значно нижчу ціну.

Він розраховує, що через геополітичні ризики більшість інших підприємців відмовляться від участі в аукціоні.

Північний потік-2

Лінч зазначає, що серед потенційних покупців будуть афільовані з Кремлем компанії, а також компанії з Китаю.

Аукціон планується в межах швейцарської процедури банкрутства. У процесі банкрутства "Північного потоку — 2" встановлений термін до січня для реструктуризації боргу, інакше газопровід буде ліквідовано.

Чому американський підприємець хоче придбати Північний потік-2

За словами Лінча, придбання газопроводу особами зі США забезпечить важливий інструмент впливу на мирні переговори з Росією щодо припинення розв’язаної Кремлем злочинної війни проти України.

Суть така: це унікальна можливість для Америки та Європи контролювати європейське енергопостачання до кінця ери викопного палива, — переконує Лінч. Поширити

Лінч вже подав запит до Міністерства фінансів США на отримання ліцензії в лютому. Ця ліцензія дозволить йому вести переговори про будівництво трубопроводу з компаніями, що наразі знаходяться під санкціями США.