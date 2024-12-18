США ухвалили повторні санкції за «Північний потік-2» — хто у списках
Категорія
Економіка
Дата публікації

США ухвалили повторні санкції за «Північний потік-2» — хто у списках

Мінфін США
Держдеп

Державний департамент США 18 грудня оголосив про запровадження повторних санкцій проти компаній, суден та осіб, які вже перебувають під обмеженнями через участь у будівництві російського газопроводу «Північний потік-2».

Головні тези:

  • США вводять повторні санкції за участь у будівництві «Північного потоку-2».
  • У списку обмежень є 11 російських компаній та 17 суден, пов'язаних з газопроводом.

США запровадили повторні санкції за будівництво «Північного потоку-2»

Про це йдеться в офіційному повідомленні зовнішньополітичного відомства США.

Сьогодні Держдепартамент запроваджує санкції проти організацій, які вже є у списку обмежень згідно із Законом про захист енергетичної безпеки Європи (PEESA) з поправками — через їхню участь у будівництві газопроводу «Північний потік-2», а також проти кількох нових власників суден, які раніше були під санкціями.

Зокрема до санкційного списку додані 11 російських компаній, у тому числі Nord Stream 2 AG, засновника компанії MTV Матіаса Ворнінга, а також 17 суден.

Як повідомлялося, газопровід «Північний потік — 2» на дні Балтійського моря не був запущений через міжнародні санкції, запроваджені проти Росії після початку повномасштабного вторгнення в Україну.

Компанія Nord Stream 2 програла позов у Суді ЄС

Суд ЄС відхилив позов компанії-оператора газопроводів «Північний потік» Nord Stream 2 AG, яка намагалася оскаржити приписи ЄС щодо поділу газотранспортних трубопроводів.

Рішення оприлюднено на сайті Європейського суду.

Як зазначається, у позові дочірньої Газпрому швейцарської компанії Nord Stream 2 AG йшлося про застосування до неї винятків щодо анбандлінгу системи газового постачання, які поширюються на газопроводи, зведення яких було завершено до моменту прийняття Газової директиви ЄС 23 травня 2019 року.

Суд пояснив, що Nord Stream 2 AG здійснювала інвестиції у свій газопровід протягом періоду, в межах якого не мала жодних гарантій, що законодавство ЄС надалі не поширюватиметься на цей газопровід. Nord Stream 2 AG могла передбачити, що інституції ЄС і кілька країн-членів скористаються своїм правом для продовження правил внутрішнього ринку та їх поширення на газові трубопроводи з третіх країн, такі як «Північний потік-2».

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