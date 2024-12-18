США ухвалили повторні санкції за «Північний потік-2» — хто у списках

Державний департамент США 18 грудня оголосив про запровадження повторних санкцій проти компаній, суден та осіб, які вже перебувають під обмеженнями через участь у будівництві російського газопроводу «Північний потік-2».

США запровадили повторні санкції за будівництво «Північного потоку-2»

Про це йдеться в офіційному повідомленні зовнішньополітичного відомства США.

Сьогодні Держдепартамент запроваджує санкції проти організацій, які вже є у списку обмежень згідно із Законом про захист енергетичної безпеки Європи (PEESA) з поправками — через їхню участь у будівництві газопроводу «Північний потік-2», а також проти кількох нових власників суден, які раніше були під санкціями. Поширити

Зокрема до санкційного списку додані 11 російських компаній, у тому числі Nord Stream 2 AG, засновника компанії MTV Матіаса Ворнінга, а також 17 суден.

Як повідомлялося, газопровід «Північний потік — 2» на дні Балтійського моря не був запущений через міжнародні санкції, запроваджені проти Росії після початку повномасштабного вторгнення в Україну.

Компанія Nord Stream 2 програла позов у Суді ЄС

Суд ЄС відхилив позов компанії-оператора газопроводів «Північний потік» Nord Stream 2 AG, яка намагалася оскаржити приписи ЄС щодо поділу газотранспортних трубопроводів.

Рішення оприлюднено на сайті Європейського суду.

Як зазначається, у позові дочірньої Газпрому швейцарської компанії Nord Stream 2 AG йшлося про застосування до неї винятків щодо анбандлінгу системи газового постачання, які поширюються на газопроводи, зведення яких було завершено до моменту прийняття Газової директиви ЄС 23 травня 2019 року.