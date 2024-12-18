США ухвалили повторні санкції за «Північний потік-2» — хто у списках

Державний департамент США 18 грудня оголосив про запровадження повторних санкцій проти компаній, суден та осіб, які вже перебувають під обмеженнями через участь у будівництві російського газопроводу «Північний потік-2».
Головні тези:
- США вводять повторні санкції за участь у будівництві «Північного потоку-2».
- У списку обмежень є 11 російських компаній та 17 суден, пов'язаних з газопроводом.
США запровадили повторні санкції за будівництво «Північного потоку-2»
Про це йдеться в офіційному повідомленні зовнішньополітичного відомства США.
Зокрема до санкційного списку додані 11 російських компаній, у тому числі Nord Stream 2 AG, засновника компанії MTV Матіаса Ворнінга, а також 17 суден.
Як повідомлялося, газопровід «Північний потік — 2» на дні Балтійського моря не був запущений через міжнародні санкції, запроваджені проти Росії після початку повномасштабного вторгнення в Україну.
Компанія Nord Stream 2 програла позов у Суді ЄС
Суд ЄС відхилив позов компанії-оператора газопроводів «Північний потік» Nord Stream 2 AG, яка намагалася оскаржити приписи ЄС щодо поділу газотранспортних трубопроводів.
Рішення оприлюднено на сайті Європейського суду.
Як зазначається, у позові дочірньої Газпрому швейцарської компанії Nord Stream 2 AG йшлося про застосування до неї винятків щодо анбандлінгу системи газового постачання, які поширюються на газопроводи, зведення яких було завершено до моменту прийняття Газової директиви ЄС 23 травня 2019 року.
Більше по темі
- Категорія
- Світ
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Економіка
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-