Нейтральная Швейцария приняла жесткое решение против России

Власти Швейцарии официально решили присоединиться к 15-му пакету санкций Евросоюза против страны-агрессорки России, а также к мерам против ее приспешницы Беларуси.

Швейцария наносит санкционный удар по РФ

23 декабря официально стало известно, что Федеральный департамент экономических дел, образования и исследований Швейцарии, как компетентный орган по санкциям, расширил список санкций против России и Беларуси.

Таким образом, Швейцария присоединяется к дополнительным санкциям, введенным ЕС в ответ на продолжающуюся военную агрессию России против Украины и ситуацию в Беларуси. Изменения вступят в силу 24 декабря, сказано в официальном заявлении. Поделиться

Кроме того, сообщается, что на новых подсанкционных лиц также распространяется запрет на въезд и транзит через страну.

Официальный Берн принял индивидуальные финансовые санкции, которые Евросоюз ввел против Беларуси в рамках его мер против беларуского режима из-за ситуации в этой стране.

Что важно понимать 15-й пакет санкций против России

16 декабря официальный Брюссель поддержал 15-й пакет экономических и индивидуальных ограничительных мер против России.

Следует отметить, что туда попали чиновники из КНДР и китайские поставщики комплектов для дронов.

Главная цель этого пакета — противодействие обходу санкций ЕС из-за нацеленности на теневой флот российского диктатора Владимира Путина. Также Брюссель пытается ослабить военно-промышленный комплекс РФ.

В общей сложности на этот раз под санкционный удар попали 54 человека и 30 организаций.