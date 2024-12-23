Нейтральная Швейцария приняла жесткое решение против России

Власти Швейцарии официально решили присоединиться к 15-му пакету санкций Евросоюза против страны-агрессорки России, а также к мерам против ее приспешницы Беларуси.
Главные тезисы
- 15-й пакет санкций ЕС направлен на противодействие обходу санкций Россией.
- Брюссель также ввел санкции против лиц, ответственных за обстрелы детской больницы в Киеве.
Швейцария наносит санкционный удар по РФ
23 декабря официально стало известно, что Федеральный департамент экономических дел, образования и исследований Швейцарии, как компетентный орган по санкциям, расширил список санкций против России и Беларуси.
Кроме того, сообщается, что на новых подсанкционных лиц также распространяется запрет на въезд и транзит через страну.
Официальный Берн принял индивидуальные финансовые санкции, которые Евросоюз ввел против Беларуси в рамках его мер против беларуского режима из-за ситуации в этой стране.
Что важно понимать 15-й пакет санкций против России
16 декабря официальный Брюссель поддержал 15-й пакет экономических и индивидуальных ограничительных мер против России.
Следует отметить, что туда попали чиновники из КНДР и китайские поставщики комплектов для дронов.
Главная цель этого пакета — противодействие обходу санкций ЕС из-за нацеленности на теневой флот российского диктатора Владимира Путина. Также Брюссель пытается ослабить военно-промышленный комплекс РФ.
В общей сложности на этот раз под санкционный удар попали 54 человека и 30 организаций.
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