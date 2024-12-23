Нейтральная Швейцария приняла жесткое решение против России
Категория
Экономика
Дата публикации

Нейтральная Швейцария приняла жесткое решение против России

Швейцария
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Источник:  online.ua

Власти Швейцарии официально решили присоединиться к 15-му пакету санкций Евросоюза против страны-агрессорки России, а также к мерам против ее приспешницы Беларуси.

Главные тезисы

  • 15-й пакет санкций ЕС направлен на противодействие обходу санкций Россией.
  • Брюссель также ввел санкции против лиц, ответственных за обстрелы детской больницы в Киеве.

Швейцария наносит санкционный удар по РФ

23 декабря официально стало известно, что Федеральный департамент экономических дел, образования и исследований Швейцарии, как компетентный орган по санкциям, расширил список санкций против России и Беларуси.

Таким образом, Швейцария присоединяется к дополнительным санкциям, введенным ЕС в ответ на продолжающуюся военную агрессию России против Украины и ситуацию в Беларуси. Изменения вступят в силу 24 декабря, сказано в официальном заявлении.

Кроме того, сообщается, что на новых подсанкционных лиц также распространяется запрет на въезд и транзит через страну.

Официальный Берн принял индивидуальные финансовые санкции, которые Евросоюз ввел против Беларуси в рамках его мер против беларуского режима из-за ситуации в этой стране.

Что важно понимать 15-й пакет санкций против России

16 декабря официальный Брюссель поддержал 15-й пакет экономических и индивидуальных ограничительных мер против России.

Следует отметить, что туда попали чиновники из КНДР и китайские поставщики комплектов для дронов.

Главная цель этого пакета — противодействие обходу санкций ЕС из-за нацеленности на теневой флот российского диктатора Владимира Путина. Также Брюссель пытается ослабить военно-промышленный комплекс РФ.

В общей сложности на этот раз под санкционный удар попали 54 человека и 30 организаций.

ЕС ввел санкции против воинской части, ответственной за обстрел детской больницы "Охматдит" в Киеве 8 июля, топ-менеджеров ведущих компаний в энергетическом секторе, лиц, ответственных за депортацию детей, пропаганду и обходных путей, а также двух должностных лиц КНДР.

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