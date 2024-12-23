Мы готовы. ЕС поддержал решение Украины против РФ
Категория
Экономика
Дата публикации

Мы готовы. ЕС поддержал решение Украины против РФ

ЕС
Читати українською
Источник:  Укринформ

Европейский союз уже готов к прекращению транзита российского газа через Украину с 1 января 2025 года. Таким образом официальный Брюссель поддержал решение Киева, которое должно ослабить страну-агрессорку Россию и ее способность вести войну против Украины.

Главные тезисы

  • Европейская газовая инфраструктура гибко адаптируется к последним событиям и решению Киева.
  • Безопасность поставок газа в ЕС была существенно повышена благодаря мерам по эффективному использованию энергии и возобновляемым источникам.

В ЕС отреагировали на решение Украины

С официальным заявлением по этому поводу выступил спикер Европейской комиссии Петер Стано.

Прекращение потока (газа) через Украину с 1 января является ожидаемым событием, и мы к нему готовы, — подчеркнул он.

По словам Стано, Еврокомиссия в координации со странами-членами более года активно работала для подготовки к тому сценарию, когда не будет российского газа, поступающего через Украину.

Кроме того, Брюссель искал альтернативные пути поставки газа для стран-членов, которые могут быть поражены таким прекращением транзита.

Петер Стано обратил внимание на то, что европейская газовая инфраструктура достаточно гибка для того, чтобы обеспечивать поставки газа нероссийского происхождения в Центральную и Восточную Европу через альтернативные пути.

С 2022 года она была значительно усилена новыми возможностями импорта LNG (сжиженного газа — ред.).

Петер Стано

Петер Стано

Спикер Еврокомиссии

Европа уже позаботилась о своей безопасности

Как утверждает Петер Стано, безопасность поставок газа в Европейский союз была существенно повышена в течение нескольких прошлых лет.

Что важно понимать, это удалось сделать благодаря мерам по эффективному использованию энергии и развитию ее возобновляемых источников.

Негативное влияние от завершения транзита (газа) через Украину для безопасности поставок ЕС ограничено, — добавил представитель Еврокомиссии.

Кроме того, указано, что пока Еврокомиссия не комментирует визит премьер-министра Словакии Роберта Фицо к российскому диктатору Владимиру Путину для обсуждения решения Украины.

Больше по теме

Категория
Экономика
Дата публикации
Додати до обраного
Нейтральная Швейцария приняла жесткое решение против России
Швейцария
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
"Орешника" не существует. Что выяснилось после исследования обломков ракеты
Орешник
Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
В Словакии вспыхнули протесты из-за встречи Фицо и Путина
Путин и Фицо

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?