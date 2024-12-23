Европейский союз уже готов к прекращению транзита российского газа через Украину с 1 января 2025 года. Таким образом официальный Брюссель поддержал решение Киева, которое должно ослабить страну-агрессорку Россию и ее способность вести войну против Украины.

В ЕС отреагировали на решение Украины

С официальным заявлением по этому поводу выступил спикер Европейской комиссии Петер Стано.

Прекращение потока (газа) через Украину с 1 января является ожидаемым событием, и мы к нему готовы, — подчеркнул он. Поделиться

По словам Стано, Еврокомиссия в координации со странами-членами более года активно работала для подготовки к тому сценарию, когда не будет российского газа, поступающего через Украину.

Кроме того, Брюссель искал альтернативные пути поставки газа для стран-членов, которые могут быть поражены таким прекращением транзита.

Петер Стано обратил внимание на то, что европейская газовая инфраструктура достаточно гибка для того, чтобы обеспечивать поставки газа нероссийского происхождения в Центральную и Восточную Европу через альтернативные пути.

С 2022 года она была значительно усилена новыми возможностями импорта LNG (сжиженного газа — ред.). Петер Стано Спикер Еврокомиссии

Европа уже позаботилась о своей безопасности

Как утверждает Петер Стано, безопасность поставок газа в Европейский союз была существенно повышена в течение нескольких прошлых лет.

Что важно понимать, это удалось сделать благодаря мерам по эффективному использованию энергии и развитию ее возобновляемых источников.

Негативное влияние от завершения транзита (газа) через Украину для безопасности поставок ЕС ограничено, — добавил представитель Еврокомиссии. Поделиться

Кроме того, указано, что пока Еврокомиссия не комментирует визит премьер-министра Словакии Роберта Фицо к российскому диктатору Владимиру Путину для обсуждения решения Украины.