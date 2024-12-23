Европейский союз уже готов к прекращению транзита российского газа через Украину с 1 января 2025 года. Таким образом официальный Брюссель поддержал решение Киева, которое должно ослабить страну-агрессорку Россию и ее способность вести войну против Украины.
Главные тезисы
- Европейская газовая инфраструктура гибко адаптируется к последним событиям и решению Киева.
- Безопасность поставок газа в ЕС была существенно повышена благодаря мерам по эффективному использованию энергии и возобновляемым источникам.
В ЕС отреагировали на решение Украины
С официальным заявлением по этому поводу выступил спикер Европейской комиссии Петер Стано.
По словам Стано, Еврокомиссия в координации со странами-членами более года активно работала для подготовки к тому сценарию, когда не будет российского газа, поступающего через Украину.
Кроме того, Брюссель искал альтернативные пути поставки газа для стран-членов, которые могут быть поражены таким прекращением транзита.
Петер Стано обратил внимание на то, что европейская газовая инфраструктура достаточно гибка для того, чтобы обеспечивать поставки газа нероссийского происхождения в Центральную и Восточную Европу через альтернативные пути.
Европа уже позаботилась о своей безопасности
Как утверждает Петер Стано, безопасность поставок газа в Европейский союз была существенно повышена в течение нескольких прошлых лет.
Что важно понимать, это удалось сделать благодаря мерам по эффективному использованию энергии и развитию ее возобновляемых источников.
Кроме того, указано, что пока Еврокомиссия не комментирует визит премьер-министра Словакии Роберта Фицо к российскому диктатору Владимиру Путину для обсуждения решения Украины.
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