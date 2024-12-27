Фіцо погрожує Україні припинити постачання електроенергії — коли саме

Прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо цинічно заявив, що з 1 січня його країна може припинити постачання електроенергії до України.
Головні тези:
- Роберт Фіцо загрожує припинити постачання електроенергії до України через припинення транзиту російського газу.
- Словаччина просуває альтернативні рішення щодо постачання газу Україні після закінчення транзитного контракту.
- Володимир Зеленський відмовиться від транзиту російського газу через Україну для запобігання додатковому заробітку Росії.
- Україна планує припинити транзит російського газу через свою територію з 1 січня.
- Переговори щодо транзиту газу між Україною та Словаччиною впливають на майбутнє енергетичне співробітництво між країнам.
Фіцо “образився” на Україну через припинення транзиту російського газу
Про обмеження постачання Україні електроенергії Роберт Фіцо сказав у відеозверненні у Facebook.
Фіцо просуває наратив, що, зупинивши транзит російського газу, Володимир Зеленський завдасть мільярдної шкоди ЄС.
За словами премʼєр-міністра Словаччини, він пропонує альтернативні рішення, які не вимагатимуть контакту між Україною та РФ.
Фіцо і російський газ
У жовтні єврокомісарка з питань енергетики Кадрі Сімсон заявила, що блок готовий до завершення контракту між Нафтогазом і Газпромом про транзит через Україну російського газу в кінці року.
Водночас президент Володимир Зеленський заявив, що Україна не транзитуватиме російський газ через свою територію, щоб запобігти додатковому заробітку Росії. Також він розповів, за яких умов Україна розгляне транзит газу до Європи.
А прем'єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив, що 1 січня Україна припинить транзит російського газу через свою територію.
27 грудня повідомлялось, що президент Словаччини Петер Пеллегріні перегляне можливість приїхати в Україну, проте лише після того, як завершаться переговори щодо транзиту газу для країни.
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