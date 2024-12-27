Фицо пригрозил Украине прекратить поставки электроэнергии — когда именно

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо цинично заявил, что с 1 января его страна может прекратить поставки электроэнергии в Украину.

Фицо “обиделся” на Украину из-за прекращения транзита российского газа

Об ограничении поставок Украине электроэнергии Роберт Фицо сказал в видеообращении в Facebook.

После 1 января мы оценим ситуацию и возможности принятия ответных мер против Украины. В случае необходимости мы прекратим поставки электроэнергии, крайне необходимой Украине во время отключений сети. Роберт Фицо Премьер-министр Словакии

Фицо продвигает нарратив, что, остановив транзит российского газа, Владимир Зеленский нанесет миллиардный ущерб ЕС.

По словам премьер-министра Словакии, он предлагает альтернативные решения, не требующие контакта между Украиной и РФ.

Фицо и российский газ

В октябре еврокомиссар по вопросам энергетики Кадри Симсон заявила, что блок готов к завершению контракта между Нафтогазом и Газпромом о транзите через Украину российского газа в конце года.

Фицо сообщил, что Словакия проведет серию переговоров, чтобы обеспечить поставки газа РФ через Украину по окончании действующего транзитного контракта. Поделиться

В то же время президент Владимир Зеленский заявил, что Украина не будет транзитировать российский газ через свою территорию, чтобы предотвратить дополнительный заработок России. Также он рассказал, при каких условиях Украина рассмотрит транзит газа в Европу.

А премьер-министр Украины Денис Шмигаль сообщил, что 1 января Украина прекратит транзит российского газа через свою территорию.

27 декабря сообщалось, что президент Словакии Петер Пеллегрини пересмотрит возможность приехать в Украину, однако только после того, как завершатся переговоры по транзиту газа для страны.