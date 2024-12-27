Фицо пригрозил Украине прекратить поставки электроэнергии — когда именно

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо цинично заявил, что с 1 января его страна может прекратить поставки электроэнергии в Украину.
Главные тезисы
- Премьер-министр Словакии Роберт Фицо угрожает прекращением поставок электроэнергии в Украину из-за прекращения транзита российского газа.
- Владимир Зеленский планирует отказаться от транзита российского газа через Украину, что вызывает возмущение со стороны Словакии.
- Переговоры между Украиной и Словакией по транзиту газа могут оказать влияние на будущее энергетическое сотрудничество между странами.
- Словакия предлагает альтернативные решения для поставок газа в Украину после окончания транзитного контракта, выход которого планирует Украина.
- Контекст конфликта включает угрозу прекращения поставок электроэнергии, несогласия в отношении транзита газа и возможные последствия для стран региона.
Фицо “обиделся” на Украину из-за прекращения транзита российского газа
Об ограничении поставок Украине электроэнергии Роберт Фицо сказал в видеообращении в Facebook.
Фицо продвигает нарратив, что, остановив транзит российского газа, Владимир Зеленский нанесет миллиардный ущерб ЕС.
По словам премьер-министра Словакии, он предлагает альтернативные решения, не требующие контакта между Украиной и РФ.
Фицо и российский газ
В октябре еврокомиссар по вопросам энергетики Кадри Симсон заявила, что блок готов к завершению контракта между Нафтогазом и Газпромом о транзите через Украину российского газа в конце года.
В то же время президент Владимир Зеленский заявил, что Украина не будет транзитировать российский газ через свою территорию, чтобы предотвратить дополнительный заработок России. Также он рассказал, при каких условиях Украина рассмотрит транзит газа в Европу.
А премьер-министр Украины Денис Шмигаль сообщил, что 1 января Украина прекратит транзит российского газа через свою территорию.
27 декабря сообщалось, что президент Словакии Петер Пеллегрини пересмотрит возможность приехать в Украину, однако только после того, как завершатся переговоры по транзиту газа для страны.
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