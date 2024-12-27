Фицо пригрозил Украине прекратить поставки электроэнергии — когда именно
Категория
Экономика
Дата публикации

Фицо пригрозил Украине прекратить поставки электроэнергии — когда именно

Фицо
Читати українською
Источник:  Bloomberg

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо цинично заявил, что с 1 января его страна может прекратить поставки электроэнергии в Украину.

Главные тезисы

  • Премьер-министр Словакии Роберт Фицо угрожает прекращением поставок электроэнергии в Украину из-за прекращения транзита российского газа.
  • Владимир Зеленский планирует отказаться от транзита российского газа через Украину, что вызывает возмущение со стороны Словакии.
  • Переговоры между Украиной и Словакией по транзиту газа могут оказать влияние на будущее энергетическое сотрудничество между странами.
  • Словакия предлагает альтернативные решения для поставок газа в Украину после окончания транзитного контракта, выход которого планирует Украина.
  • Контекст конфликта включает угрозу прекращения поставок электроэнергии, несогласия в отношении транзита газа и возможные последствия для стран региона.

Фицо “обиделся” на Украину из-за прекращения транзита российского газа

Об ограничении поставок Украине электроэнергии Роберт Фицо сказал в видеообращении в Facebook.

После 1 января мы оценим ситуацию и возможности принятия ответных мер против Украины. В случае необходимости мы прекратим поставки электроэнергии, крайне необходимой Украине во время отключений сети.

Роберт Фицо

Роберт Фицо

Премьер-министр Словакии

Фицо продвигает нарратив, что, остановив транзит российского газа, Владимир Зеленский нанесет миллиардный ущерб ЕС.

По словам премьер-министра Словакии, он предлагает альтернативные решения, не требующие контакта между Украиной и РФ.

Фицо и российский газ

В октябре еврокомиссар по вопросам энергетики Кадри Симсон заявила, что блок готов к завершению контракта между Нафтогазом и Газпромом о транзите через Украину российского газа в конце года.

Фицо сообщил, что Словакия проведет серию переговоров, чтобы обеспечить поставки газа РФ через Украину по окончании действующего транзитного контракта.

В то же время президент Владимир Зеленский заявил, что Украина не будет транзитировать российский газ через свою территорию, чтобы предотвратить дополнительный заработок России. Также он рассказал, при каких условиях Украина рассмотрит транзит газа в Европу.

А премьер-министр Украины Денис Шмигаль сообщил, что 1 января Украина прекратит транзит российского газа через свою территорию.

27 декабря сообщалось, что президент Словакии Петер Пеллегрини пересмотрит возможность приехать в Украину, однако только после того, как завершатся переговоры по транзиту газа для страны.

Больше по теме

Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
В Словакии вспыхнули протесты из-за встречи Фицо и Путина
Путин и Фицо
Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
Завершение войны. Что Фицо тайно предлагал Путину
Фицо
Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
Генпрокуратура Словакии займется Фицо после переговоров с Путиным
Фицо

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?