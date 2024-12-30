Фицо пожаловался на Зеленского лидерам ЕС из-за остановки транзита газа

Фицо написал письмо лидерам ЕС с жалобами на Зеленского

Как отмечается, в своем обращении Фицо критикует "молчаливое согласие" ЕС с решением президента Украины Владимира Зеленского, называя его "неправильным и иррациональным".

Он утверждает, что это решение может "вызвать напряженность и ответные меры" и будет иметь "отрицательное влияние на европейские усилия в глобальной конкуренции".

Словацкий премьер заявил, что не понимает, отказ Европейской комиссии и большинства стран-членов от обсуждения экономических последствий этого решения связан с нехваткой профессионального анализа, или такие исследования просто не обсуждали открыто.

Он также подчеркнул, что прекращение транзита газа нанесет больше вреда ЕС, чем России, ссылаясь на данные словацкой нефтегазовой компании SPP.

Фицо призвал европейских лидеров уделить этой ситуации "должное внимание" и предоставить ей статус "неотложного вопроса".

Энергетический шантаж Фицо: что известно

27 декабря премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что может прекратить поставки электроэнергии Украине. Это заявление он сделал в ответ, что Украина отказывается продолжать транзит российского газа, от которого зависит Словакия.

В декабре Фицо ездил в Москву на встречу с российским диктатором Владимиром Путиным. Однако это не изменило ситуацию.

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на шантаж Фиццо. Он напомнил, что Украина оплачивает Словакию за импорт электроэнергии. Кроме того, президент отметил, что действия словацкого премьера могут диктоваться приказами из Москвы.