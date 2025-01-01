Сили ППО збили 63 дрони під час нової атаки Росії

У новорічну ніч країна-агресорка РФ випустила по території України 111 ударних БпЛА типу “Shahed” і безпілотниками інших типів із різних напрямків.

Сили ППО відзвітували про результати своєї роботи

Як повідомляють Повітряні сили ЗСУ, до знищення ворожих цілей цього разу були залучені авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ, мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.

Станом на 09.30 підтверджено збиття 63 ударних БпЛА типу «Shahed» та безпілотників інших типів у Полтавській, Сумській, Київській, Чернігівській, Черкаській, Запорізькій, Житомирській, Хмельницькій, Кіровоградській та Миколаївській областях, — йдеться в заяві. Поширити

Окрім того, наголошується, що завдяки злагодженій протидії Сил оборони 46 ворожих безпілотників-імітаторів — локаційно втрачені (без негативних наслідків).

Ще два полетіли у росію та Білорусь.Тримаймо небо! Разом — до перемоги! — зазначають українські захисники. Поширити

Фото: facebook.com/kpszsu

У Києві 6 людей постраждали через атаку російських дронів

Ворожий повітряний напад розпочався ще ввечері 31 грудня й тривав усю ніч й навіть ранок.

1 січня у столиці уламки ворожого дрона впали на житловий будинок у Печерському районі, частково зруйнувавши два верхні поверхи та спричинивши пожежу.

У Святошинському районі горить нежитлова будівля, пошкоджена трамвайна колія.

Спочатку місцева влада заявила про одного постраждалого, однак згодом їхня кількість почала стрімко зростати.

Станом на 11:00 відомо про 6 постраждалих. Чотирьом медики надали допомогу на місці. Серед них вагітна жінка.

Також вказано, що о 22:00 31 грудня у Запоріжжі прогриміли близько двох вибухів під час повітряної тривоги.

Унаслідок атаки в області зафіксовано пожежу в приватному секторі.