Сили ППО збили 63 дрони під час нової атаки Росії

У новорічну ніч країна-агресорка РФ випустила по території України 111 ударних БпЛА типу “Shahed” і безпілотниками інших типів із різних напрямків.
Головні тези:
- Щонайменше 46 ворожих безпілотників-імітаторів — локаційно втрачені (без негативних наслідків).
- У столиці України 6 людей постраждали внаслідок нової атаки Росії.
Сили ППО відзвітували про результати своєї роботи
Як повідомляють Повітряні сили ЗСУ, до знищення ворожих цілей цього разу були залучені авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ, мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.
Окрім того, наголошується, що завдяки злагодженій протидії Сил оборони 46 ворожих безпілотників-імітаторів — локаційно втрачені (без негативних наслідків).
У Києві 6 людей постраждали через атаку російських дронів
Ворожий повітряний напад розпочався ще ввечері 31 грудня й тривав усю ніч й навіть ранок.
1 січня у столиці уламки ворожого дрона впали на житловий будинок у Печерському районі, частково зруйнувавши два верхні поверхи та спричинивши пожежу.
У Святошинському районі горить нежитлова будівля, пошкоджена трамвайна колія.
Спочатку місцева влада заявила про одного постраждалого, однак згодом їхня кількість почала стрімко зростати.
Станом на 11:00 відомо про 6 постраждалих. Чотирьом медики надали допомогу на місці. Серед них вагітна жінка.
Також вказано, що о 22:00 31 грудня у Запоріжжі прогриміли близько двох вибухів під час повітряної тривоги.
Унаслідок атаки в області зафіксовано пожежу в приватному секторі.
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