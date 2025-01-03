Россия атаковала дронами Киевскую область — погиб мужчина
Категория
Украина
Дата публикации

Россия атаковала дронами Киевскую область — погиб мужчина

ДСНС Украины
Атака РФ на Киевскую область 3 января — первые подробности
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Ночью под ударом российских окупантов оказалась Киевщина. Именно там в результате вражеской воздушной атаки один человек погиб и четверо получили ранения.

Главные тезисы

  • Российские оккупанты атаковали Киевскую область дронами, в результате чего погиб 25-летний водитель грузовика.
  • Обломки сбитого ударного дрона привели к пожару в частном доме, где получили ранения три человека, включая подростка.
  • Подобные атаки были зафиксированы в других областях Украины, последствия уточняются.

Атака РФ на Киевскую область 3 января — первые подробности

О ситуации в области рассказали и.о. председателя Киевской ОГА Николай Калашник, а также команда ГСЧС.

По их словам, в Броварском районе от ранения обломками сбитой цели погиб водитель грузовика. Он скончался на месте происшествия. Мужчине было 25 лет.

Также указано, что в другом районе обломки сбитого ударного дрона упали на частный дом, возник пожар кровли.

Пострадали три человека. У женщины 1957 года рождения — острая реакция на стресс. У парня 16 лет — порез. Он будет госпитализирован в детскую больницу. У его отца — резаные раны ног.

Впоследствии пресс-служба ГСЧС сообщила, что это произошло в Белоцерковском районе.

Пока известно о повреждении 4 частных домов и одного хозяйственного сооружения. В одном из домов возник пожар — его потушили в 05:02.

Местные власти также заявили, что в Фастовской области в результате падения обломков травмирована женщина 2002 года рождения: ей оказывают медицинскую помощь в районной больнице.

Новая атака РФ на Украину — что известно

Россияне начали воздушное нападение на украинские города и села еще ночью 2 января — оно продолжается до сих пор.

Сначала сообщалось об угрозе вражеских дронов для Харьковской, Сумской, Днепропетровской областей.

Впоследствии Воздушные силы ВСУ предупредили о движении ударных БПЛА в направлении Полтавской области, Сумщины, Черниговщины и Донецкой области.

В 2:04 стало известно о движении ударных БпЛА в направлении Киевской области с Черниговщины.

Также враг пытался атаковать Житомирскую, Черкасскую и Винницкую области.

В 08:00 ПС ВСУ заявили о повторных пусках управляемых авиационных бомб тактической авиацией на Сумщене.

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