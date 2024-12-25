Массированная атака РФ на Украину — на Днепропетровщине погиб человек

Россия продолжает атаковать Украину даже на Рождество. Утром 25 декабря под ударом оказалась Днепропетровская область, что привело к гибели человека.
Главные тезисы
- Россия продолжает атаковать Украину, запуская более 70 ракет и более сотни ударных дронов, цели которых - украинская энергетика.
- В результате массированных обстрелов по разным областям Украины стали жертвы среди гражданского населения и повреждение энергетических объектов.
- Город Харьков и его окрестности пострадали от баллистических ракетных ударов, что привело к пожарам, разрушениям и серьезным повреждениям инфраструктуры.
- Президент Украины Владимир Зеленский заявил о массированном характере атак и немедленной необходимости защиты национальной безопасности.
- Население разных регионов Украины, включая Днепропетровщину, было лишено света из-за повреждений энергетических объектов в результате атак со стороны России.
На Днепропетровщине погиб человек в результате атаки РФ
Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.
В регионе повторно была объявлена воздушная тревога. Глава ОВА призвал жителей оставаться в укрытиях до завершения опасности.
Что известно о массированном обстреле РФ Украины
Как отмечается, Ту-95МС выпустили крылатые ракеты, а из Черного моря запущены ракеты "Калибр". Выявлено использование баллистики.
В Харькове прогремела серия взрывов. В результате ударов вспыхнули пожары, повреждена инфраструктура, есть пострадавшие.
Кроме этого, в Днепре прозвучало не менее 12 взрывов.
В Кременчуге, Полтавской области также раздавались взрывы. В Светловодске и Ивано-Франковске работала ПВО. В Ивано-Франковске из-за ракетной опасности временно остановили коммунальный транспорт. В Бурштыне, ранее подвергшемся обстрелам, сообщают о взрывах.
Мэр Ивано-Франковска заявил об отсутствии прилетов, но предупредил о возможных перебоях с электроснабжением и связью.
Известно, что повреждены объекты энергетики в ряде областей, в частности в Ивано-Франковской и Полтавской. Также россияне обстреляли украинские ТЭС, в результате чего было серьезно повреждено оборудование станций.
Из-за массированного обстрела энергетики ввели в Украине графики отключения света.
Впоследствии президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что РФ запустила по Украине более 70 ракет, среди которых баллистические, и более сотни ударных дронов. Цели — наша энергетика.
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