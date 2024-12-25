Массированная атака РФ на Украину — на Днепропетровщине погиб человек
Категория
Украина
Дата публикации

Массированная атака РФ на Украину — на Днепропетровщине погиб человек

Сергей Лысак / Днепропетровская ОВА
Массированная атака РФ на Украину — на Днепропетровщине погиб человек
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Россия продолжает атаковать Украину даже на Рождество. Утром 25 декабря под ударом оказалась Днепропетровская область, что привело к гибели человека.

Главные тезисы

  • Россия продолжает атаковать Украину, запуская более 70 ракет и более сотни ударных дронов, цели которых - украинская энергетика.
  • В результате массированных обстрелов по разным областям Украины стали жертвы среди гражданского населения и повреждение энергетических объектов.
  • Город Харьков и его окрестности пострадали от баллистических ракетных ударов, что привело к пожарам, разрушениям и серьезным повреждениям инфраструктуры.
  • Президент Украины Владимир Зеленский заявил о массированном характере атак и немедленной необходимости защиты национальной безопасности.
  • Население разных регионов Украины, включая Днепропетровщину, было лишено света из-за повреждений энергетических объектов в результате атак со стороны России.

На Днепропетровщине погиб человек в результате атаки РФ

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

В результате ракетного удара по энергетическим объектам области погиб человек. Выражаю соболезнования родным и близким, — отметил Сергей Лысак.

В регионе повторно была объявлена воздушная тревога. Глава ОВА призвал жителей оставаться в укрытиях до завершения опасности.

Что известно о массированном обстреле РФ Украины

Как отмечается, Ту-95МС выпустили крылатые ракеты, а из Черного моря запущены ракеты "Калибр". Выявлено использование баллистики.

В Харькове прогремела серия взрывов. В результате ударов вспыхнули пожары, повреждена инфраструктура, есть пострадавшие.

В городе зафиксировано много взрывов, в том числе из-за использования баллистики. В Салтовском районе пострадали два человека в тяжелом состоянии, в Киевском районе повреждены дома. В Немышлянском районе ракета попала в частный дом, пострадал один человек. Общее количество пострадавших в Харькове выросло до шести.

Кроме этого, в Днепре прозвучало не менее 12 взрывов.

В Кременчуге, Полтавской области также раздавались взрывы. В Светловодске и Ивано-Франковске работала ПВО. В Ивано-Франковске из-за ракетной опасности временно остановили коммунальный транспорт. В Бурштыне, ранее подвергшемся обстрелам, сообщают о взрывах.

Мэр Ивано-Франковска заявил об отсутствии прилетов, но предупредил о возможных перебоях с электроснабжением и связью.

Известно, что повреждены объекты энергетики в ряде областей, в частности в Ивано-Франковской и Полтавской. Также россияне обстреляли украинские ТЭС, в результате чего было серьезно повреждено оборудование станций.

Из-за массированного обстрела энергетики ввели в Украине графики отключения света.

Впоследствии президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что РФ запустила по Украине более 70 ракет, среди которых баллистические, и более сотни ударных дронов. Цели — наша энергетика.

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