Армия РФ ударила по теплоэлектростанциям ДТЭК — повреждено оборудование

25 декабря Россия нанесла очередной удар по теплоэлектростанциям ДТЭК. В результате обстрела повреждено оборудование.

Россия в очередной раз атаковала энергетику Украины

Россия в очередной раз совершила массированную террористическую атаку на энергетическую инфраструктуру Украины. В этот раз под удар попали теплоэлектростанции ДТЭК, — говорится в сообщении. Поделиться

После окончания обстрелов специалисты оперативно приступили к ликвидации последствий и восстановлению поврежденного оборудования.

Это уже 13-я массированная атака на энергетическую систему Украины и 10-я целенаправленная атака на предприятия ДТЭК в этом году.

В общей сложности, с начала полномасштабного вторжения, теплоэлектростанции компании подверглись более 200 обстрелов.

Что известно о массированном обстреле РФ Украины

Как отмечается, Ту-95МС выпустили крылатые ракеты, а из Черного моря запущены ракеты "Калибр".

В Харькове прогремела серия взрывов. В результате ударов вспыхнули пожары, повреждена инфраструктура, есть пострадавшие.

В Салтовском районе пострадали два человека в тяжелом состоянии, в Киевском районе повреждены дома. Поделиться

Кроме этого, в Днепре прозвучало не менее 12 взрывов. Информация о последствиях уточняется.

В Кременчуге, Полтавской области также раздавались взрывы. В Светловодске и Ивано-Франковске работала ПВО.

Мэр Ивано-Франковска заявил об отсутствии прилетов, но предупредил о возможных перебоях с электроснабжением и связью.