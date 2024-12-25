Армия РФ ударила по теплоэлектростанциям ДТЭК — повреждено оборудование

25 декабря Россия нанесла очередной удар по теплоэлектростанциям ДТЭК. В результате обстрела повреждено оборудование.
Главные тезисы
- Россия нанесла удар по теплоэлектростанциям ДТЭК, оборудование повреждено.
- Это 13-я массированная атака на энергетическую систему Украины и 10-я на предприятия ДТЭК в этом году.
- Обстрелы нанесли большой ущерб инфраструктуре и людям в Харькове, Днепре, а также в Полтавской и Ивано-Франковской областях.
- Ракеты, крылатые ракеты и взрывы – это лишь часть террористических методов, использованных в ходе атак.
- Массированные обстрелы привели к введению графиков отключения света в Украине, что угрожает нормальному функционированию страны.
Россия в очередной раз атаковала энергетику Украины
После окончания обстрелов специалисты оперативно приступили к ликвидации последствий и восстановлению поврежденного оборудования.
Это уже 13-я массированная атака на энергетическую систему Украины и 10-я целенаправленная атака на предприятия ДТЭК в этом году.
В общей сложности, с начала полномасштабного вторжения, теплоэлектростанции компании подверглись более 200 обстрелов.
Что известно о массированном обстреле РФ Украины
Как отмечается, Ту-95МС выпустили крылатые ракеты, а из Черного моря запущены ракеты "Калибр".
В Харькове прогремела серия взрывов. В результате ударов вспыхнули пожары, повреждена инфраструктура, есть пострадавшие.
Кроме этого, в Днепре прозвучало не менее 12 взрывов. Информация о последствиях уточняется.
В Кременчуге, Полтавской области также раздавались взрывы. В Светловодске и Ивано-Франковске работала ПВО.
Мэр Ивано-Франковска заявил об отсутствии прилетов, но предупредил о возможных перебоях с электроснабжением и связью.
Из-за массированного обстрела энергетики ввели в Украине графики отключения света.
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