Армия РФ ударила по теплоэлектростанциям ДТЭК — повреждено оборудование
Категория
Украина
Дата публикации

Армия РФ ударила по теплоэлектростанциям ДТЭК — повреждено оборудование

ДТЭК
Армия РФ ударила по теплоэлектростанциям ДТЭК — повреждено оборудование
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25 декабря Россия нанесла очередной удар по теплоэлектростанциям ДТЭК. В результате обстрела повреждено оборудование.

Главные тезисы

  • Россия нанесла удар по теплоэлектростанциям ДТЭК, оборудование повреждено.
  • Это 13-я массированная атака на энергетическую систему Украины и 10-я на предприятия ДТЭК в этом году.
  • Обстрелы нанесли большой ущерб инфраструктуре и людям в Харькове, Днепре, а также в Полтавской и Ивано-Франковской областях.
  • Ракеты, крылатые ракеты и взрывы – это лишь часть террористических методов, использованных в ходе атак.
  • Массированные обстрелы привели к введению графиков отключения света в Украине, что угрожает нормальному функционированию страны.

Россия в очередной раз атаковала энергетику Украины

Россия в очередной раз совершила массированную террористическую атаку на энергетическую инфраструктуру Украины. В этот раз под удар попали теплоэлектростанции ДТЭК, — говорится в сообщении.

После окончания обстрелов специалисты оперативно приступили к ликвидации последствий и восстановлению поврежденного оборудования.

Это уже 13-я массированная атака на энергетическую систему Украины и 10-я целенаправленная атака на предприятия ДТЭК в этом году.

В общей сложности, с начала полномасштабного вторжения, теплоэлектростанции компании подверглись более 200 обстрелов.

Что известно о массированном обстреле РФ Украины

Как отмечается, Ту-95МС выпустили крылатые ракеты, а из Черного моря запущены ракеты "Калибр".

В Харькове прогремела серия взрывов. В результате ударов вспыхнули пожары, повреждена инфраструктура, есть пострадавшие.

В Салтовском районе пострадали два человека в тяжелом состоянии, в Киевском районе повреждены дома.

Кроме этого, в Днепре прозвучало не менее 12 взрывов. Информация о последствиях уточняется.

В Кременчуге, Полтавской области также раздавались взрывы. В Светловодске и Ивано-Франковске работала ПВО.

Мэр Ивано-Франковска заявил об отсутствии прилетов, но предупредил о возможных перебоях с электроснабжением и связью.

Из-за массированного обстрела энергетики ввели в Украине графики отключения света.

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