Силы ПВО сбили 36 "шахедов" во время атаки РФ на Украину

В течение суток русская армия атаковала Украину 60 беспилотниками. Наши силы ПВО уничтожили 36 дронов, еще 23 вражеских беспилотника-имитатора обезврежены средствами РЭБ.

В Воздушных силах раскрыли детали атаки РФ на Украину

Как отмечается, с 10:00 23 декабря по 09:00 24 декабря противник атаковал 60 ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками других типов по направлениям Брянск, Миллерово, Приморско-Ахтарск Российской Федерации.

По состоянию на 10:00 подтверждено сбитие 36 ударных БпЛА типа Shahed и беспилотников других типов в Полтавской, Сумской, Харьковской, Киевской, Черниговской, Запорожской, Днепропетровской и Хмельницкой областях.

Из-за активного противодействия Сил обороны 23 вражеских беспилотника-имитатора — локационно потеряны (без негативных последствий). Один — БпЛА еще в воздухе.

Воздушное нападение отражали зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ, мобильные огневые группы Воздушных сил и Сил обороны Украины.

Что известно о последствиях атаки РФ на Украину

Ночью 24 декабря российские оккупанты атаковали Днепропетровскую область беспилотниками, обстреливали из артиллерии и РСЗО "Град".

В результате повреждены жилые дома, линия электропередачи и автомобили.