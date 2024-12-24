Силы ПВО сбили 36 "шахедов" во время атаки РФ на Украину

В течение суток русская армия атаковала Украину 60 беспилотниками. Наши силы ПВО уничтожили 36 дронов, еще 23 вражеских беспилотника-имитатора обезврежены средствами РЭБ.
Главные тезисы
- В результате атаки российской армии на Украину в сутки было запущено 60 беспилотников, из которых наши силы ПВО успешно уничтожили 36 вражеских дронов.
- С помощью зенитных ракетных войск, подразделений РЭБ и мобильных огневых групп Воздушных сил и Сил обороны Украины удалось отразить воздушное нападение и защитить территорию страны.
- При атаке на Днепропетровскую область были повреждены жилые дома, линии электропередачи и автомобили. Всего удалось сбить 7 вражеских беспилотников, оказавшихся дронами-камикадзе.
- Немедленная реакция сил обороны и успешная работа ПВО оказались важными для обеспечения безопасности на территории Украины и защиты населения от вражеских атак.
В Воздушных силах раскрыли детали атаки РФ на Украину
Как отмечается, с 10:00 23 декабря по 09:00 24 декабря противник атаковал 60 ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками других типов по направлениям Брянск, Миллерово, Приморско-Ахтарск Российской Федерации.
По состоянию на 10:00 подтверждено сбитие 36 ударных БпЛА типа Shahed и беспилотников других типов в Полтавской, Сумской, Харьковской, Киевской, Черниговской, Запорожской, Днепропетровской и Хмельницкой областях.
Из-за активного противодействия Сил обороны 23 вражеских беспилотника-имитатора — локационно потеряны (без негативных последствий). Один — БпЛА еще в воздухе.
Воздушное нападение отражали зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ, мобильные огневые группы Воздушных сил и Сил обороны Украины.
Что известно о последствиях атаки РФ на Украину
Ночью 24 декабря российские оккупанты атаковали Днепропетровскую область беспилотниками, обстреливали из артиллерии и РСЗО "Град".
В результате повреждены жилые дома, линия электропередачи и автомобили.
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