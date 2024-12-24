Силы ПВО сбили 36 "шахедов" во время атаки РФ на Украину
Категория
Украина
Дата публикации

Силы ПВО сбили 36 "шахедов" во время атаки РФ на Украину

Воздушные Силы ВСУ
Силы ПВО сбили 36 "шахедов" во время атаки РФ на Украину
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В течение суток русская армия атаковала Украину 60 беспилотниками. Наши силы ПВО уничтожили 36 дронов, еще 23 вражеских беспилотника-имитатора обезврежены средствами РЭБ.

Главные тезисы

  • В результате атаки российской армии на Украину в сутки было запущено 60 беспилотников, из которых наши силы ПВО успешно уничтожили 36 вражеских дронов.
  • С помощью зенитных ракетных войск, подразделений РЭБ и мобильных огневых групп Воздушных сил и Сил обороны Украины удалось отразить воздушное нападение и защитить территорию страны.
  • При атаке на Днепропетровскую область были повреждены жилые дома, линии электропередачи и автомобили. Всего удалось сбить 7 вражеских беспилотников, оказавшихся дронами-камикадзе.
  • Немедленная реакция сил обороны и успешная работа ПВО оказались важными для обеспечения безопасности на территории Украины и защиты населения от вражеских атак.

В Воздушных силах раскрыли детали атаки РФ на Украину

Как отмечается, с 10:00 23 декабря по 09:00 24 декабря противник атаковал 60 ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками других типов по направлениям Брянск, Миллерово, Приморско-Ахтарск Российской Федерации.

По состоянию на 10:00 подтверждено сбитие 36 ударных БпЛА типа Shahed и беспилотников других типов в Полтавской, Сумской, Харьковской, Киевской, Черниговской, Запорожской, Днепропетровской и Хмельницкой областях.

Из-за активного противодействия Сил обороны 23 вражеских беспилотника-имитатора — локационно потеряны (без негативных последствий). Один — БпЛА еще в воздухе.

Воздушное нападение отражали зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ, мобильные огневые группы Воздушных сил и Сил обороны Украины.

Что известно о последствиях атаки РФ на Украину

Ночью 24 декабря российские оккупанты атаковали Днепропетровскую область беспилотниками, обстреливали из артиллерии и РСЗО "Град".

В результате повреждены жилые дома, линия электропередачи и автомобили.

Этой ночью и утром защитники неба сбили над областью 7 вражеских БПЛА. Агрессор обстреливал Никопольщину из артиллерии, РСЗО "Град" и ударил дроном-камикадзе. Целил по району ночью и утром. Попал по Никополю, Покровскому и Марганецкому общинам. Произошел пожар. Повреждены 3 частных дома, хозяйственное сооружение и авто, — сообщил председатель ОВА Сергей Лысак.

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