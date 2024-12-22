Силы ПВО сбили 52 "шахеда" во время атаки РФ на Украину

В ночь на 22 декабря противник атаковал 103 ударными БпЛА, из них были сбиты 52. Еще 44 беспилотника-имитатора "локационно потеряны".

В Воздушных силах раскрыли детали атаки РФ на Украину

Как отмечают военные, в ночь на 22 декабря противник атаковал 103 ударными БПЛА типа Shahed и беспилотниками других типов.

Оккупанты запускали беспилотники по направлениям Брянск, Миллерово, Орел, Курск, Приморско-Ахтарск, Бердянск. Также зафиксирован пуск баллистической ракеты "Искандер-М" из Крыма в направлении Херсонской области.

Воздушное нападение отражали зенитные ракетные войска, авиация, подразделения РЭБ, мобильные огневые группы Воздушных сил и Сил обороны Украины.

По состоянию на 10:00 подтверждено избиение 52 ударных БПЛА типа "Shahed" и беспилотников других типов в Полтавской, Сумской, Харьковской, Киевской, Черниговской, Черкасской, Кировоградской, Житомирской, Днепропетровской, Херсонской, Николаевской и Запорожской областях, рассказали в Воздушных силах. Поделиться

Кроме того, из-за активного противодействия Сил обороны 44 вражеских беспилотников-имитаторов локационно потеряны, один дрон полетел в направлении Беларуси.

В Броварах обломки дронов упали на многоэтажку

Как сообщили в ГСЧС, в 00:30 в результате попадания обломков БПЛА возникло возгорание кровли и лифтовой 25-этажного жилого дома в городе Бровары.

Прибывшие на место спасатели провели эвакуацию жильцов дома и деблокировали жителей одной из квартир.