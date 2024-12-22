Силы ПВО сбили 52 "шахеда" во время атаки РФ на Украину

В ночь на 22 декабря противник атаковал 103 ударными БпЛА, из них были сбиты 52. Еще 44 беспилотника-имитатора "локационно потеряны".
Главные тезисы
- Силами Воздушных Сил сбили 52 ударных беспилотника во время атаки РФ на Украину.
- Военные обнаружили детали нападения, включая пуск баллистической ракеты "Искандер-М".
- Противодействие беспилотникам-имитаторам позволило локализовать 44 вражеских дрона.
- В результате падения обломков беспилотников в городе Бровары возникло возгорание кровли 25-этажного дома.
- ГСЧС подтверждает, что во время инцидента никто не пострадал, пожар ликвидирован.
В Воздушных силах раскрыли детали атаки РФ на Украину
Как отмечают военные, в ночь на 22 декабря противник атаковал 103 ударными БПЛА типа Shahed и беспилотниками других типов.
Оккупанты запускали беспилотники по направлениям Брянск, Миллерово, Орел, Курск, Приморско-Ахтарск, Бердянск. Также зафиксирован пуск баллистической ракеты "Искандер-М" из Крыма в направлении Херсонской области.
Воздушное нападение отражали зенитные ракетные войска, авиация, подразделения РЭБ, мобильные огневые группы Воздушных сил и Сил обороны Украины.
Кроме того, из-за активного противодействия Сил обороны 44 вражеских беспилотников-имитаторов локационно потеряны, один дрон полетел в направлении Беларуси.
В Броварах обломки дронов упали на многоэтажку
Как сообщили в ГСЧС, в 00:30 в результате попадания обломков БПЛА возникло возгорание кровли и лифтовой 25-этажного жилого дома в городе Бровары.
Прибывшие на место спасатели провели эвакуацию жильцов дома и деблокировали жителей одной из квартир.
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