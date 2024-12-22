Силы ПВО сбили 52 "шахеда" во время атаки РФ на Украину
Категория
Украина
Дата публикации

Силы ПВО сбили 52 "шахеда" во время атаки РФ на Украину

Воздушные Силы ВСУ
Силы ПВО сбили 52 "шахеда" во время атаки РФ на Украину
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В ночь на 22 декабря противник атаковал 103 ударными БпЛА, из них были сбиты 52. Еще 44 беспилотника-имитатора "локационно потеряны".

Главные тезисы

  • Силами Воздушных Сил сбили 52 ударных беспилотника во время атаки РФ на Украину.
  • Военные обнаружили детали нападения, включая пуск баллистической ракеты "Искандер-М".
  • Противодействие беспилотникам-имитаторам позволило локализовать 44 вражеских дрона.
  • В результате падения обломков беспилотников в городе Бровары возникло возгорание кровли 25-этажного дома.
  • ГСЧС подтверждает, что во время инцидента никто не пострадал, пожар ликвидирован.

В Воздушных силах раскрыли детали атаки РФ на Украину

Как отмечают военные, в ночь на 22 декабря противник атаковал 103 ударными БПЛА типа Shahed и беспилотниками других типов.

Оккупанты запускали беспилотники по направлениям Брянск, Миллерово, Орел, Курск, Приморско-Ахтарск, Бердянск. Также зафиксирован пуск баллистической ракеты "Искандер-М" из Крыма в направлении Херсонской области.

Воздушное нападение отражали зенитные ракетные войска, авиация, подразделения РЭБ, мобильные огневые группы Воздушных сил и Сил обороны Украины.

По состоянию на 10:00 подтверждено избиение 52 ударных БПЛА типа "Shahed" и беспилотников других типов в Полтавской, Сумской, Харьковской, Киевской, Черниговской, Черкасской, Кировоградской, Житомирской, Днепропетровской, Херсонской, Николаевской и Запорожской областях, рассказали в Воздушных силах.

Кроме того, из-за активного противодействия Сил обороны 44 вражеских беспилотников-имитаторов локационно потеряны, один дрон полетел в направлении Беларуси.

В Броварах обломки дронов упали на многоэтажку

Как сообщили в ГСЧС, в 00:30 в результате попадания обломков БПЛА возникло возгорание кровли и лифтовой 25-этажного жилого дома в городе Бровары.

Прибывшие на место спасатели провели эвакуацию жильцов дома и деблокировали жителей одной из квартир.

Пожар ликвидирован на площади 30 м. кв. Жертв и пострадавших нет, — констатировали в ГСЧС.

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