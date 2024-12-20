Силы ПВО сбили 5 баллистических ракет во время атаки РФ на Украину

20 декабря страна-агрессорка РФ совершила массированную комбинированную атаку на Украину. Силы ПВО смогли уничтожить большинство вражеских целей.
Главные тезисы
- Украинским защитникам удалось сбить 40 ударных беспилотников типа Shahed.
- Еще 20 вражеских дронов были локационно потеряны.
- В Киеве сообщается о погибших и раненых.
Силы ПВО отчитались о результатах своей работы
Как сообщают Воздушные силы ВСУ, начиная с 19:00 19 декабря армия РФ нанесла удар баллистической ракетой "Искандер-М" из Ростовской обл., управляемой авиационной ракетой Х-59/69 из воздушного пространства Курской обл. и 65 ударными БпЛА типа «Shahed» и беспилотниками других типов из районов Брянск, Миллерово, Орел, Приморско-Ахтарск — РФ.
К уничтожению вражеских целей были привлечены авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ, мобильные огневые группы Воздушных сил и Сил обороны Украины.
Благодаря успешному противодействию украинских воинов 20 вражеских беспилотников-имитаторов локационно потеряны (без негативных последствий).
Детали атаки РФ на Киев
Воздушные силы ВСУ обращают внимание на то, что утром 20 декабря враг атаковал столицу Украины 5 баллистическими ракетами «Искандер-М»/KN-23.
Согласно последним данным, пуски осуществлялись из Воронежской и Брянской областей России.
Кроме того, сообщается, что обломки сбитых ракет нанесли ущерб и разрушения в пяти районах столицы — есть погибшие и раненые.
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