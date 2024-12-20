Силы ПВО сбили 5 баллистических ракет во время атаки РФ на Украину

Силы ПВО отчитались о результатах своей работы

Как сообщают Воздушные силы ВСУ, начиная с 19:00 19 декабря армия РФ нанесла удар баллистической ракетой "Искандер-М" из Ростовской обл., управляемой авиационной ракетой Х-59/69 из воздушного пространства Курской обл. и 65 ударными БпЛА типа «Shahed» и беспилотниками других типов из районов Брянск, Миллерово, Орел, Приморско-Ахтарск — РФ.

К уничтожению вражеских целей были привлечены авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ, мобильные огневые группы Воздушных сил и Сил обороны Украины.

По состоянию на 09.30 подтверждено уничтожение 40 ударных БПЛА типа «Shahed» и беспилотников других типов в Курской, Полтавской, Сумской, Киевской, Черниговской, Черкасской, Днепропетровской и Запорожской областях, — сказано в сообщении. Поделиться

Благодаря успешному противодействию украинских воинов 20 вражеских беспилотников-имитаторов локационно потеряны (без негативных последствий).

Фото: facebook.com/kpszsu

Детали атаки РФ на Киев

Воздушные силы ВСУ обращают внимание на то, что утром 20 декабря враг атаковал столицу Украины 5 баллистическими ракетами «Искандер-М»/KN-23.

Согласно последним данным, пуски осуществлялись из Воронежской и Брянской областей России.

В результате боевой работы противовоздушной обороной сбиты все пять баллистических ракет «Искандер-М»/KN-23, направленные российскими преступниками на Киев, — сказано в сообщении. Поделиться

Кроме того, сообщается, что обломки сбитых ракет нанесли ущерб и разрушения в пяти районах столицы — есть погибшие и раненые.