Сили ППО збили 5 балістичних ракет під час атаки РФ на Україну
Категорія
Україна
Дата публікації

Сили ППО збили 5 балістичних ракет під час атаки РФ на Україну

Повітряні Сили ЗСУ
Сили ППО

20 грудня країна-агресорка РФ здійснила масовану комбіновану атаку на Україну. Сили ППО змогли знищити більшість ворожих цілей.

Головні тези:

  • Українським захисникам вдалося збити 40 ударних безпілотників типу «Shahed».
  • Ще 20 ворожих дронів були локаційно втрачені.
  • У Києві повідомляється про загиблих та поранених.

Сили ППО відзвітували про результати своєї роботи

Як повідомляють Повітряні сили ЗСУ, починаючи з 19:00 19 грудня армія РФ завдала удару балістичною ракетою “Іскандер-М” із Ростовської обл., керованою авіаційною ракетою Х-59/69 із повітряного простору Курської обл. та 65-ма ударними БпЛА типу «Shahed» і безпілотниками інших типів із районів Брянськ, Міллерово, Орел, Приморсько-Ахтарськ — РФ.

До знищення ворожих цілей були залучені авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ, мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.

Станом на 09.30 підтверджено збиття 40 ударних БпЛА типу «Shahed» та безпілотників інших типів у Курській, Полтавській, Сумській, Київській, Чернігівській, Черкаській, Дніпропетровській та Запорізькій областях, — йдеться в повідомленні.

Завдяки успішній протидії українських воїнів 20 ворожих безпілотників-імітаторів — локаційно втрачені (без негативних наслідків).

Фото: facebook.com/kpszsu

Деталі атаки РФ на Київ

Повітряні сили ЗСУ звертають увагу на те, що вранці 20 грудня ворог атакував столицю України 5-ма балістичними ракетами «Іскандер-М»/KN-23.

Згідно з останніми даними, пуски здійснювалися із Воронезької та Брянської областей — Росії.

В результаті бойової роботи протиповітряною обороною збито усі п’ять балістичних ракет «Іскандер-М»/KN-23, які російські злочинці спрямували по Києву, — йдеться в повідомленні.

Окрім того, наголошується, уламки збитих ракет завдали збитків та руйнувань в п’яти районах столиці — є загиблі та поранені.

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