Сили ППО збили 5 балістичних ракет під час атаки РФ на Україну

20 грудня країна-агресорка РФ здійснила масовану комбіновану атаку на Україну. Сили ППО змогли знищити більшість ворожих цілей.
Головні тези:
- Українським захисникам вдалося збити 40 ударних безпілотників типу «Shahed».
- Ще 20 ворожих дронів були локаційно втрачені.
- У Києві повідомляється про загиблих та поранених.
Сили ППО відзвітували про результати своєї роботи
Як повідомляють Повітряні сили ЗСУ, починаючи з 19:00 19 грудня армія РФ завдала удару балістичною ракетою “Іскандер-М” із Ростовської обл., керованою авіаційною ракетою Х-59/69 із повітряного простору Курської обл. та 65-ма ударними БпЛА типу «Shahed» і безпілотниками інших типів із районів Брянськ, Міллерово, Орел, Приморсько-Ахтарськ — РФ.
До знищення ворожих цілей були залучені авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ, мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.
Завдяки успішній протидії українських воїнів 20 ворожих безпілотників-імітаторів — локаційно втрачені (без негативних наслідків).
Деталі атаки РФ на Київ
Повітряні сили ЗСУ звертають увагу на те, що вранці 20 грудня ворог атакував столицю України 5-ма балістичними ракетами «Іскандер-М»/KN-23.
Згідно з останніми даними, пуски здійснювалися із Воронезької та Брянської областей — Росії.
Окрім того, наголошується, уламки збитих ракет завдали збитків та руйнувань в п’яти районах столиці — є загиблі та поранені.
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