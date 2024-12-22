Сили ППО збили 52 "шахеди" під час атаки РФ на Україну

У ніч на 22 грудня противник атакував 103 ударними БпЛА, з них були збиті 52. Ще 44 безпілотники-імітатори "локаційно втрачені".

У Повітряних силах розкрили деталі атаки РФ на Україну

Як зазначають військові, у ніч на 22 грудня противник атакував 103 ударними БПЛА типу "Shahed" і безпілотниками інших типів.

Окупанти запускали безпілотники із напрямків Брянськ, Міллерово, Орел, Курськ, Приморсько-Ахтарськ, Бердянськ. Також зафіксовано пуск балістичної ракети "Іскандер-М" із Криму у напрямку Херсонської області.

Повітряний напад відбивали зенітні ракетні війська, авіація, підрозділи РЕБ, мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.

Станом на 10:00 підтверджено збиття 52 ударних БПЛА типу "Shahed" та безпілотників інших типів у Полтавській, Сумській, Харківській, Київській, Чернігівській, Черкаській, Кіровоградській, Житомирській, Дніпропетровській, Херсонській, Миколаївській та Запорізькій областях, — розповіли у Повітряних силах. Поширити

Крім того, через активну протидію Сил оборони 44 ворожих безпілотників-імітаторів локаційно втрачені, один дрон полетів у напрямку Білорусі.

У Броварах уламки дронів упали на багатоповерхівку

Як повідомили в ДСНС, в 00:30 внаслідок влучання уламків БПЛА виникло загорання крівлі та ліфтової 25-ти поверхового житлового будинку у місті Бровари.

Рятувальники, які прибули на місце, провели евакуацію мешканців будинку та деблокували жителів однієї з квартир.