Сили ППО збили 52 "шахеди" під час атаки РФ на Україну
Категорія
Україна
Дата публікації

Сили ППО збили 52 "шахеди" під час атаки РФ на Україну

Повітряні Сили ЗСУ
Сили ППО збили 52 "шахеди" під час атаки РФ на Україну
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У ніч на 22 грудня противник атакував 103 ударними БпЛА, з них були збиті 52. Ще 44 безпілотники-імітатори "локаційно втрачені".

Головні тези:

  • Силами Повітряних Сил збили 52 ударні безпілотники під час атаки РФ на Україну.
  • Військові виявили деталі нападу, включаючи пуск балістичної ракети "Іскандер-М".
  • Протидія безпілотникам-імітаторам дала можливість локалізувати 44 ворожі дрони.
  • Внаслідок падіння уламків безпілотників в місті Бровари виникло загоряння крівлі 25-поверхового будинку.
  • ДСНС підтверджує, що під час інциденту ніхто не постраждав, пожежу ліквідовано.

У Повітряних силах розкрили деталі атаки РФ на Україну

Як зазначають військові, у ніч на 22 грудня противник атакував 103 ударними БПЛА типу "Shahed" і безпілотниками інших типів.

Окупанти запускали безпілотники із напрямків Брянськ, Міллерово, Орел, Курськ, Приморсько-Ахтарськ, Бердянськ. Також зафіксовано пуск балістичної ракети "Іскандер-М" із Криму у напрямку Херсонської області.

Повітряний напад відбивали зенітні ракетні війська, авіація, підрозділи РЕБ, мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.

Станом на 10:00 підтверджено збиття 52 ударних БПЛА типу "Shahed" та безпілотників інших типів у Полтавській, Сумській, Харківській, Київській, Чернігівській, Черкаській, Кіровоградській, Житомирській, Дніпропетровській, Херсонській, Миколаївській та Запорізькій областях, — розповіли у Повітряних силах.

Крім того, через активну протидію Сил оборони 44 ворожих безпілотників-імітаторів локаційно втрачені, один дрон полетів у напрямку Білорусі.

У Броварах уламки дронів упали на багатоповерхівку

Як повідомили в ДСНС, в 00:30 внаслідок влучання уламків БПЛА виникло загорання крівлі та ліфтової 25-ти поверхового житлового будинку у місті Бровари.

Рятувальники, які прибули на місце, провели евакуацію мешканців будинку та деблокували жителів однієї з квартир.

Пожежу ліквідовано на площі 30 м. кв. Жертв та потерпілих не має, — констатували у ДСНС.

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