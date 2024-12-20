Канцлер Німеччини Олаф Шольц повідомив про передачу Україні ще однієї системи ППО IRIS-T.
Головні тези:
- Німеччина передає Україні ще одну систему ППО IRIS-T для посилення обороноздатності країни в умовах війни з Росією.
- Важливість посилення української інфраструктури системами ППО у зв'язку з тривалим конфліктом із Росією.
Що відомо про отримання Україною ще однієї системи ППО IRIS-T від Німеччини
При цьому Шольц не уточнив, отримає Україна IRIS-T SLS або SLM.
Чи збережеться допомога Україні від США у 2025 році
Наразі американські видання повідомляють про підготовку Білим домом, ймовірно останнього пакета військової допомоги Україні на суму в 1,2 млрд доларів.
Між тим у коментарі журналістам видання "Голосу Америки", високопосадовець з адміністрації президента Джо Байдена Майкл Карпентер зазначив, що чинне керівництво США продовжуватиме надавати допомогу Україні, з якої частина продовжить надходити і протягом 2025 року.
Він зазначив, що нинішня адміністрація, хоча в неї залишився лише місяць при владі, продовжуватиме нарощувати підтримку України.
Представник Білого дому зазначив, що наразі Україна найбільше потребує саме посилення системами ППО.
Високопосадовець також оцінив рівень допомоги та розвиток військово-промислового комплексу країн Європи.
За його словами, за майже три роки війни Європа недостатньо вкладається у свої оборонні можливості.
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