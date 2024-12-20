Що відомо про отримання Україною ще однієї системи ППО IRIS-T від Німеччини

Зараз поставляється ще одна система IRIS-T, я думаю, сьогодні, а також Gepard SPAAG, які ми продовжуємо поставляти разом з усіма боєприпасами, виробництво яких ми відновили, — зазначив канцлер Німеччини. Поширити

При цьому Шольц не уточнив, отримає Україна IRIS-T SLS або SLM.

ППО IRIS-T

Чи збережеться допомога Україні від США у 2025 році

Наразі американські видання повідомляють про підготовку Білим домом, ймовірно останнього пакета військової допомоги Україні на суму в 1,2 млрд доларів.

Між тим у коментарі журналістам видання "Голосу Америки", високопосадовець з адміністрації президента Джо Байдена Майкл Карпентер зазначив, що чинне керівництво США продовжуватиме надавати допомогу Україні, з якої частина продовжить надходити і протягом 2025 року.

Він зазначив, що нинішня адміністрація, хоча в неї залишився лише місяць при владі, продовжуватиме нарощувати підтримку України.

Ми витратимо кожен долар схваленого фінансування на допомогу у сфері безпеки. Певна допомога надається за контрактами. Тому вона надійде не раніше, ніж 2025 року. Але всі гроші будуть використані до 20 січня, — наголосив Карпентер. Поширити

Представник Білого дому зазначив, що наразі Україна найбільше потребує саме посилення системами ППО.

Вона захищає міста, які невтомно атакує Росія. Також і для інфраструктури важливо мати, можливо не Patriot, але інші види протиповітряних систем. Але є проблема — багато наших союзників вже так глибоко занурилися у свої запаси, щоб надати допомогу, що в них не залишилося багато чого. Тому ми обходимо наших партнерів, говоримо з нашими союзниками, аби дістати все, що можливо, до холодів, — підкреслив Карпентер. Поширити

Високопосадовець також оцінив рівень допомоги та розвиток військово-промислового комплексу країн Європи.

За його словами, за майже три роки війни Європа недостатньо вкладається у свої оборонні можливості.