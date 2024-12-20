Канцлер Германии Олаф Шольц сообщил о передаче Украине еще одной системы ПВО IRIS-T.
Главные тезисы
- Германия передает Украине еще одну систему ПВО IRIS-T для усиления обороноспособности страны во время конфликта с Россией.
- Получение Украиной еще одной системы ПВО IRIS-T от Германии является важным шагом в укреплении украинской инфраструктуры в условиях военного конфликта.
Что известно о получении Украиной еще одной системы ПВО IRIS-T от Германии
При этом Шольц не уточнил, получит ли Украина IRIS-T SLS или SLM.
Сохранится ли помощь Украине от США в 2025 году
Пока американские издания сообщают о подготовке Белым домом, вероятно последнего пакета военной помощи Украине на сумму в 1,2 млрд долларов.
Между тем в комментарии журналистам издания "Голоса Америки", чиновник из администрации президента Джо Байдена Майкл Карпентер отметил, что действующее руководство США будет продолжать оказывать помощь Украине, из которой часть продолжит поступать и в течение 2025 года.
Он отметил, что нынешняя администрация, хотя у нее остался всего месяц у власти, будет продолжать наращивать поддержку Украины.
Представитель Белого дома отметил, что сейчас Украина больше нуждается именно в усилении системами ПВО.
Высокопоставленный чиновник также оценил уровень помощи и развитие военно-промышленного комплекса стран Европы.
По его словам, почти за три года войны Европа недостаточно вкладывается в свои оборонные возможности.
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