Шольц объявил о предоставлении Украине еще одной системы ПВО IRIS-T
Категория
Украина
Дата публикации

Шольц объявил о предоставлении Украине еще одной системы ПВО IRIS-T

ПВО IRIS-T
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Источник:  online.ua

Канцлер Германии Олаф Шольц сообщил о передаче Украине еще одной системы ПВО IRIS-T.

Главные тезисы

  • Германия передает Украине еще одну систему ПВО IRIS-T для усиления обороноспособности страны во время конфликта с Россией.
  • Получение Украиной еще одной системы ПВО IRIS-T от Германии является важным шагом в укреплении украинской инфраструктуры в условиях военного конфликта.

Что известно о получении Украиной еще одной системы ПВО IRIS-T от Германии

Сейчас поставляется еще одна система IRIS-T, я думаю сегодня, а также Gepard SPAAG, которые мы продолжаем поставлять вместе со всеми боеприпасами, производство которых мы возобновили, — отметил канцлер Германии.

При этом Шольц не уточнил, получит ли Украина IRIS-T SLS или SLM.

Германия передает Украине еще одну систему ПВО IRIS-T
ПВО IRIS-T

Сохранится ли помощь Украине от США в 2025 году

Пока американские издания сообщают о подготовке Белым домом, вероятно последнего пакета военной помощи Украине на сумму в 1,2 млрд долларов.

Между тем в комментарии журналистам издания "Голоса Америки", чиновник из администрации президента Джо Байдена Майкл Карпентер отметил, что действующее руководство США будет продолжать оказывать помощь Украине, из которой часть продолжит поступать и в течение 2025 года.

Он отметил, что нынешняя администрация, хотя у нее остался всего месяц у власти, будет продолжать наращивать поддержку Украины.

Мы потратим каждый доллар одобренного финансирования на помощь в сфере безопасности. Определенная помощь оказывается по контрактам. Поэтому она поступит не раньше 2025 года. Но все деньги будут использованы до 20 января, подчеркнул Карпентер.

Представитель Белого дома отметил, что сейчас Украина больше нуждается именно в усилении системами ПВО.

Она защищает города, которые без устали атакует Россия. Также и для инфраструктуры важно иметь, возможно, не Patriot, но другие виды противовоздушных систем. Но есть проблема — многие наши союзники уже так глубоко погрузились в свои запасы, чтобы оказать помощь, что у них не осталось многого. Поэтому мы обходим наших партнеров, говорим с нашими союзниками, чтобы достать все возможное до холодов, — подчеркнул Карпентер.

Высокопоставленный чиновник также оценил уровень помощи и развитие военно-промышленного комплекса стран Европы.

По его словам, почти за три года войны Европа недостаточно вкладывается в свои оборонные возможности.

Пора нашим европейским партнерам и союзникам активизироваться, посмотреть на свои запасы и оборонно-промышленную базу. Мы значительно расширили нашу… Если посмотреть на боеприпасы 155 мм калибра, мы удвоили, потом снова удвоили наши производственные возможности. А Европа снова отстает. Они многое сделали с точки зрения общего количества оказанной поддержки. Но если вы посмотрите на страну за страной, есть некоторые государства, которые могли бы сделать гораздо больше, — подчеркивает представитель Белого дома.

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