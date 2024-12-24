Сили ППО збили 36 "шахедів" під час атаки РФ на Україну

Протягом доби російська армія атакувала Україну 60 безпілотниками. Наші сили ППО знищили 36 дронів, ще 23 ворожі безпілотники-імітатори знешкоджено засобами РЕБ.

У Повітряних силах розкрили деталі атаки РФ на Україну

Як зазначається, від 10:00 23 грудня по 09:00 24 грудня противник атакував 60-ма ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками інших типів із напрямків Брянськ, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ Російської Федерації.

Станом на 10.00 підтверджено збиття 36 ударних БпЛА типу Shahed та безпілотників інших типів у Полтавській, Сумській, Харківській, Київській, Чернігівській, Запорізькій, Дніпропетровській та Хмельницькій областях.

Через активну протидію Сил оборони 23 ворожі безпілотники-імітатори — локаційно втрачені (без негативних наслідків). Один — БпЛА ще в повітрі.

Повітряний напад відбивали зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ, мобільні вогневі групи Повітряних сил та Сил оборони України.

Що відомо про наслідки атаки РФ на Україну

Уночі 24 грудня російські окупанти атакували Дніпропетровську область безпілотниками, обстрілювали з артилерії та РСЗВ "Град".

Внаслідок чого пошкоджені житлові будинки, лінія електропередачі та автомобілі.