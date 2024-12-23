Сили ППО збили 47 російських дронів під час атаки на Україну

У ніч на 23 грудня російські окупанти атакували Україну 72 ударними БпЛА типу "Shahed" і безпілотниками інших типів. Нашим оборонцям неба 47 дронів вдалося знищити, інші були локаційно втрачені.
Головні тези:
- Українські оборонці збили 47 російських ударних дронів під час останньої атаки на країну.
- Атака була спрямована на декілька областей України, але завдяки активній протидії Сил оборони наскрізь не вдалося завдати значних збитків.
- У перебігу російської атаки постраждали приватні підприємства та житлові будинки у Хмельницькій та Київській областях.
- Російська Федерація здійснила понад 1100 ракетних ударів по енергетичній інфраструктурі України протягом 2024 року.
- Український представник при ООН також повідомив про використання російськими військами боєприпасів з токсичними хімічними речовинами, що спричинило поранення понад двох тисяч українських військових.
У Повітряних силах розкрили деталі атаки РФ на Україну
Як зазначається, станом на 9:00 підтверджено збиття 47 ударних БпЛА типу "Shahed" та безпілотників інших типів у Полтавській, Сумській, Харківській, Київській, Чернігівській, Черкаській, Житомирській, Хмельницькій та Одеській областях.
Через активну протидію Сил оборони 25 ворожих безпілотників-імітаторів — локаційно втрачені (без негативних наслідків).
Повідомляється, що у Хмельницькій та Київській областях через російську атаку пошкоджені приватні підприємства та житлові будинки. За попередніми даними, минулося без жертв.
Загарбники запускали дрони з напрямків російських міст Брянськ та Орел.
Повітряний напад відбивали зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ, мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.
РФ за рік атакувала енергетику України понад тисячею ракет
Протягом 2024 року Російська Федерація здійснила близько 1100 ракетних ударів по енергетичній інфраструктурі України.
Як повідомив колишній постійний представник України при ООН Сергій Кислиця, 13 грудня відбувся 12-й за рік масований удар по енергетичній системі країни. Для цих атак Росія застосовувала як крилаті, так і балістичні ракети.
Сергій Кислиця також повідомив, що російські війська продовжують використовувати боєприпаси з токсичними хімічними речовинами. З лютого 2023 року зафіксовано 4,95 тисячі таких випадків, які призвели до поранень понад двох тисяч українських військових.
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