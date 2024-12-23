Силы ПВО сбили 47 российских дронов во время атаки на Украину

В ночь на 23 декабря российские оккупанты атаковали Украину 72 ударными БпЛА типа "Shahed" и беспилотниками других типов. Нашим защитникам неба 47 дронов удалось уничтожить, другие были локационно потеряны.

В Воздушных силах раскрыли детали атаки РФ на Украину

Как отмечается, по состоянию на 9:00 подтверждено избиение 47 ударных БПЛА типа "Shahed" и беспилотников других типов в Полтавской, Сумской, Харьковской, Киевской, Черниговской, Черкасской, Житомирской, Хмельницкой и Одесской областях.

Из-за активного противодействия Сил обороны 25 вражеских беспилотников-имитаторов — локационно потеряны (без негативных последствий).

Сообщается, что в Хмельницкой и Киевской областях из-за российской атаки повреждены частные предприятия и жилые дома. По предварительным данным, обошлось без жертв.

Захватчики запускали дроны по направлениям русских городов Брянск и Орел.

Воздушное нападение отражали зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ, мобильные огневые группы Воздушных сил и Сил обороны Украины.

РФ за год атаковала энергетику Украины более тысячи ракет

В 2024 году Российская Федерация совершила около 1100 ракетных ударов по энергетической инфраструктуре Украины.

Как сообщил бывший постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица, 13 декабря произошел 12-й за год массированный удар по энергетической системе страны. Для этих атак Россия применяла как крылатые, так и баллистические ракеты.

Это количество ракет, направленных исключительно на энергетические объекты, подчеркнул представитель Украины. Поделиться

Сергей Кислица также сообщил, что российские войска продолжают использовать боеприпасы с токсичными химическими веществами. С февраля 2023 года зафиксировано 4,95 тысяч таких случаев, которые привели к ранениям более двух тысяч украинских военных.