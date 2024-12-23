Силы ПВО сбили 47 российских дронов во время атаки на Украину
Категория
Украина
Дата публикации

Силы ПВО сбили 47 российских дронов во время атаки на Украину

Воздушные Силы ВСУ
Силы ПВО сбили 47 российских дронов во время атаки на Украину
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В ночь на 23 декабря российские оккупанты атаковали Украину 72 ударными БпЛА типа "Shahed" и беспилотниками других типов. Нашим защитникам неба 47 дронов удалось уничтожить, другие были локационно потеряны.

Главные тезисы

  • Силы ПВО успешно отразили атаку российских дронов, сбив 47 из 72 ударных беспилотников.
  • Российская Федерация нанесла более 1100 ракетных ударов по энергетической инфраструктуре Украины в течение 2024 года, повреждения были зафиксированы в Хмельницкой и Киевской областях.
  • Украинский представитель при ООН сообщил об использовании российскими войсками боеприпасов с токсичными химическими веществами, что привело к ранению более двух тысяч украинских военных.
  • Российские войска продолжают совершать нападения с применением авиационных бомб и ракет на энергетические объекты и жилые кварталы.
  • Сохранение безопасности Украины требует активного противодействия со стороны Сил обороны и украинских защитников, а также международной поддержки и внимания к развитию ситуации.

В Воздушных силах раскрыли детали атаки РФ на Украину

Как отмечается, по состоянию на 9:00 подтверждено избиение 47 ударных БПЛА типа "Shahed" и беспилотников других типов в Полтавской, Сумской, Харьковской, Киевской, Черниговской, Черкасской, Житомирской, Хмельницкой и Одесской областях.

Из-за активного противодействия Сил обороны 25 вражеских беспилотников-имитаторов — локационно потеряны (без негативных последствий).

Сообщается, что в Хмельницкой и Киевской областях из-за российской атаки повреждены частные предприятия и жилые дома. По предварительным данным, обошлось без жертв.

Захватчики запускали дроны по направлениям русских городов Брянск и Орел.

Воздушное нападение отражали зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ, мобильные огневые группы Воздушных сил и Сил обороны Украины.

РФ за год атаковала энергетику Украины более тысячи ракет

В 2024 году Российская Федерация совершила около 1100 ракетных ударов по энергетической инфраструктуре Украины.

Как сообщил бывший постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица, 13 декабря произошел 12-й за год массированный удар по энергетической системе страны. Для этих атак Россия применяла как крылатые, так и баллистические ракеты.

Это количество ракет, направленных исключительно на энергетические объекты, подчеркнул представитель Украины.

Сергей Кислица также сообщил, что российские войска продолжают использовать боеприпасы с токсичными химическими веществами. С февраля 2023 года зафиксировано 4,95 тысяч таких случаев, которые привели к ранениям более двух тысяч украинских военных.

Управляемые авиационные бомбы являются одними из самых опасных. В течение одной недели Россия выпустила около 500 таких бомб по позициям украинских военных и жилых кварталов, добавил Кислица.

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