Силы ПВО сбили 47 российских дронов во время атаки на Украину

В ночь на 23 декабря российские оккупанты атаковали Украину 72 ударными БпЛА типа "Shahed" и беспилотниками других типов. Нашим защитникам неба 47 дронов удалось уничтожить, другие были локационно потеряны.
Главные тезисы
- Силы ПВО успешно отразили атаку российских дронов, сбив 47 из 72 ударных беспилотников.
- Российская Федерация нанесла более 1100 ракетных ударов по энергетической инфраструктуре Украины в течение 2024 года, повреждения были зафиксированы в Хмельницкой и Киевской областях.
- Украинский представитель при ООН сообщил об использовании российскими войсками боеприпасов с токсичными химическими веществами, что привело к ранению более двух тысяч украинских военных.
- Российские войска продолжают совершать нападения с применением авиационных бомб и ракет на энергетические объекты и жилые кварталы.
- Сохранение безопасности Украины требует активного противодействия со стороны Сил обороны и украинских защитников, а также международной поддержки и внимания к развитию ситуации.
В Воздушных силах раскрыли детали атаки РФ на Украину
Как отмечается, по состоянию на 9:00 подтверждено избиение 47 ударных БПЛА типа "Shahed" и беспилотников других типов в Полтавской, Сумской, Харьковской, Киевской, Черниговской, Черкасской, Житомирской, Хмельницкой и Одесской областях.
Из-за активного противодействия Сил обороны 25 вражеских беспилотников-имитаторов — локационно потеряны (без негативных последствий).
Сообщается, что в Хмельницкой и Киевской областях из-за российской атаки повреждены частные предприятия и жилые дома. По предварительным данным, обошлось без жертв.
Захватчики запускали дроны по направлениям русских городов Брянск и Орел.
Воздушное нападение отражали зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ, мобильные огневые группы Воздушных сил и Сил обороны Украины.
РФ за год атаковала энергетику Украины более тысячи ракет
В 2024 году Российская Федерация совершила около 1100 ракетных ударов по энергетической инфраструктуре Украины.
Как сообщил бывший постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица, 13 декабря произошел 12-й за год массированный удар по энергетической системе страны. Для этих атак Россия применяла как крылатые, так и баллистические ракеты.
Сергей Кислица также сообщил, что российские войска продолжают использовать боеприпасы с токсичными химическими веществами. С февраля 2023 года зафиксировано 4,95 тысяч таких случаев, которые привели к ранениям более двух тысяч украинских военных.
Больше по теме
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-