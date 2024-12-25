Россия массированно атакует Украину — что известно

Россия нанесла массированный ракетный удар по Украине. Враг применил крылатые ракеты, баллистическое оружие, а также нанес удары по объектам энергетической инфраструктуры.
Главные тезисы
- Российские войска нанесли массированный ракетный удар по Украине, используя крылатые ракеты и баллистическое оружие.
- В результате атак вспыхнули пожары, повреждены здания и инфраструктура, предположительно, пострадали среди мирного населения.
- Украина испытала большое количество взрывов в таких городах, как Харьков, Днепр, Киев, Янтарь, Ивано-Франковск, что привело к введению графиков отключения света из-за повреждений энергетической системы.
- Министр энергетики подчеркнул, что россияне направленно атакуют энергетическую инфраструктуру, что вызывает угрозу энергосистеме Украины.
- Операторы энергосистемы принимают меры по ограничению потребления электроэнергии для предотвращения серьезных последствий и максимизации безопасности энергетического сектора страны.
Что известно о массированном обстреле РФ Украины
Как отмечается, Ту-95МС выпустили крылатые ракеты, а из Черного моря запущены ракеты "Калибр". Выявлено использование баллистики.
В Харькове прогремела серия взрывов. В результате ударов вспыхнули пожары, повреждена инфраструктура, есть пострадавшие.
Кроме этого, в Днепре прозвучало не менее 12 взрывов. Информация о последствиях уточняется.
В Кременчуге, Полтавской области также раздавались взрывы. В Светловодске и Ивано-Франковске работала ПВО. В Ивано-Франковске из-за ракетной опасности временно остановили коммунальный транспорт. В Янтаре, ранее подвергшемся обстрелам, сообщают о взрывах.
Мэр Ивано-Франковска заявил об отсутствии прилетов, но предупредил о возможных перебоях с электроснабжением и связью.
Россия снова массированно атакует энергетику Украины
Министр энергетики Герман Галущенко отметил, что россияне целенаправленно атакуют энергетическую инфраструктуру. Энергетики работают над восстановлением сетей, как только позволяет ситуация с безопасностью.
Из-за массированного обстрела энергетики ввели в Украине графики отключения света.
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