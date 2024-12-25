Россия массированно атакует Украину — что известно
Категория
Украина
Дата публикации

Россия массированно атакует Украину — что известно

Россия массированно атакует Украину — что известно
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Источник:  online.ua

Россия нанесла массированный ракетный удар по Украине. Враг применил крылатые ракеты, баллистическое оружие, а также нанес удары по объектам энергетической инфраструктуры.

Главные тезисы

  • Российские войска нанесли массированный ракетный удар по Украине, используя крылатые ракеты и баллистическое оружие.
  • В результате атак вспыхнули пожары, повреждены здания и инфраструктура, предположительно, пострадали среди мирного населения.
  • Украина испытала большое количество взрывов в таких городах, как Харьков, Днепр, Киев, Янтарь, Ивано-Франковск, что привело к введению графиков отключения света из-за повреждений энергетической системы.
  • Министр энергетики подчеркнул, что россияне направленно атакуют энергетическую инфраструктуру, что вызывает угрозу энергосистеме Украины.
  • Операторы энергосистемы принимают меры по ограничению потребления электроэнергии для предотвращения серьезных последствий и максимизации безопасности энергетического сектора страны.

Что известно о массированном обстреле РФ Украины

Как отмечается, Ту-95МС выпустили крылатые ракеты, а из Черного моря запущены ракеты "Калибр". Выявлено использование баллистики.

В Харькове прогремела серия взрывов. В результате ударов вспыхнули пожары, повреждена инфраструктура, есть пострадавшие.

В городе зафиксировано много взрывов, в том числе из-за использования баллистики. В Салтовском районе пострадали два человека в тяжелом состоянии, в Киевском районе повреждены дома.

Кроме этого, в Днепре прозвучало не менее 12 взрывов. Информация о последствиях уточняется.

В Кременчуге, Полтавской области также раздавались взрывы. В Светловодске и Ивано-Франковске работала ПВО. В Ивано-Франковске из-за ракетной опасности временно остановили коммунальный транспорт. В Янтаре, ранее подвергшемся обстрелам, сообщают о взрывах.

Мэр Ивано-Франковска заявил об отсутствии прилетов, но предупредил о возможных перебоях с электроснабжением и связью.

Россия снова массированно атакует энергетику Украины

Министр энергетики Герман Галущенко отметил, что россияне целенаправленно атакуют энергетическую инфраструктуру. Энергетики работают над восстановлением сетей, как только позволяет ситуация с безопасностью.

Враг снова массированно атакует энергетику. Оператор системы передачи принимает необходимые меры для ограничения потребления для минимизации негативных последствий для энергосистемы, — отметил Галущенко.

Из-за массированного обстрела энергетики ввели в Украине графики отключения света.

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