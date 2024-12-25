Россия массированно атакует Украину — что известно

Россия нанесла массированный ракетный удар по Украине. Враг применил крылатые ракеты, баллистическое оружие, а также нанес удары по объектам энергетической инфраструктуры.

Что известно о массированном обстреле РФ Украины

Как отмечается, Ту-95МС выпустили крылатые ракеты, а из Черного моря запущены ракеты "Калибр". Выявлено использование баллистики.

В Харькове прогремела серия взрывов. В результате ударов вспыхнули пожары, повреждена инфраструктура, есть пострадавшие.

В городе зафиксировано много взрывов, в том числе из-за использования баллистики. В Салтовском районе пострадали два человека в тяжелом состоянии, в Киевском районе повреждены дома. Поделиться

Кроме этого, в Днепре прозвучало не менее 12 взрывов. Информация о последствиях уточняется.

В Кременчуге, Полтавской области также раздавались взрывы. В Светловодске и Ивано-Франковске работала ПВО. В Ивано-Франковске из-за ракетной опасности временно остановили коммунальный транспорт. В Янтаре, ранее подвергшемся обстрелам, сообщают о взрывах.

Мэр Ивано-Франковска заявил об отсутствии прилетов, но предупредил о возможных перебоях с электроснабжением и связью.

Россия снова массированно атакует энергетику Украины

Министр энергетики Герман Галущенко отметил, что россияне целенаправленно атакуют энергетическую инфраструктуру. Энергетики работают над восстановлением сетей, как только позволяет ситуация с безопасностью.

Враг снова массированно атакует энергетику. Оператор системы передачи принимает необходимые меры для ограничения потребления для минимизации негативных последствий для энергосистемы, — отметил Галущенко. Поделиться