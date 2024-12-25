Росія масовано атакує Україну — що відомо

Росія завдала масованого ракетного удару по Україні. Ворог застосував крилаті ракети, балістичну зброю, а також завдав ударів по об’єктах енергетичної інфраструктури.
Головні тези:
- Російські війська завдали масованого ракетного удару по Україні, використовуючи крилаті ракети та балістичну зброю.
- Внаслідок атак спалахнули пожежі, пошкоджено будівлі та інфраструктуру, імовірно, є постраждалі серед мирного населення.
- Україна зазнала великої кількості вибухів у таких містах, як Харків, Дніпро, Київ, Бурштин, Івано-Франківськ, що призвело до введення графіків відключення світла через пошкодження енергетичної системи.
- Міністр енергетики підкреслив, що росіяни спрямовано атакують енергетичну інфраструктуру, що викликає загрозу для енергосистеми України.
- Оператори енергосистеми вживають заходи обмеження споживання електроенергії для запобігання серйозним наслідкам та максимізації безпеки енергетичного сектору країни.
Що відомо про масований обстріл РФ України
Як зазначається, Ту-95МС випустили крилаті ракети, а з Чорного моря запущено ракети "Калібр". Виявлено використання балістики.
У Харкові пролунала серія вибухів. Внаслідок ударів спалахнули пожежі, пошкоджено інфраструктуру, є постраждалі.
Крім цього у Дніпрі пролунало не менше 12 вибухів. Інформація про наслідки уточнюється.
У Кременчуці, Полтавській області також лунали вибухи. У Світловодську та Івано-Франківську працювала ППО. В Івано-Франківську через ракетну небезпеку тимчасово зупинили комунальний транспорт. У Бурштині, який раніше зазнав обстрілів, повідомляють про вибухи.
Мер Івано-Франківська заявив про відсутність прильотів, але попередив про можливі перебої з електропостачанням і зв’язком.
Росія знову масовано атакує енергетику України
Міністр енергетики Герман Галущенко зазначив, що росіяни цілеспрямовано атакують енергетичну інфраструктуру. Енергетики працюють над відновленням мереж, щойно дозволяє безпекова ситуація.
Через масований обстріл енергетики ввели в Україні графіки відключення світла.
Більше по темі
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-