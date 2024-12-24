За інформацією глави Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака та керівника ади оборони Кривого Рогу Олександра Вілкула, злочинна армія РФ завдала удару по місту балістичною ракетою і поцілила у житловий будинок.
Головні тези:
- Армія РФ атакувала житловий будинок у місті Кривий Ріг балістичною ракетою.
- Злочинна армія завдала удару по будівлі з 32 квартирами, спричинивши значні матеріальні збитки та поранення людей.
- Попередньо відомо про щонайменше п'ятьох поранених, серед яких є люди, яких вдалося врятувати з-під завалів.
Що відомо про влучання балістичної ракети російських окупантів у житловий будинок в Кривому Розі
Вілкул повідомив, що воєнні злочинці з армії РФ завдали удару балістичною ракетою.
За попередньою інформацією, відомо про щонайменше п’ятьох поранених. Двох людей вдалось врятувати з під завалів.
Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець показав фото наслідків ворожого удару.
Що передувало удару російських окупантів по Кривому Рогу
Перед ударом злочинної армії РФ балістикою по Кривому Рогу у Києві та низці областей було оголошено повітряну тривогу.
Станом на 15:40 повітряну тривогу оголошували у:
Києві;
Київській області;
Черкаській області;
Харківській області;
Донецькій області;
Запорізькій області;
Дніпропетровській області;
Вінницькій області;
Одеській області;
Миколаївській області;
Херсонській області;
Запорізькій області;
Полтавській області;
Сумській області.
Повітряні сили попередили про загрозу застосування балістичного озброєння для областей, в яких оголошено повітряну тривогу. Пізніше стало відомо про швидкісну ціль у напрямку Кривого Рогу.
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