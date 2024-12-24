За інформацією глави Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака та керівника ади оборони Кривого Рогу Олександра Вілкула, злочинна армія РФ завдала удару по місту балістичною ракетою і поцілила у житловий будинок.

Що відомо про влучання балістичної ракети російських окупантів у житловий будинок в Кривому Розі

Ворог вдарив по Кривому Рогу. Пошкоджений житловий будинок. Інформація уточнюється. З’ясовуємо також, чи постраждали люди, — зазначив Лисак. Поширити

Вілкул повідомив, що воєнні злочинці з армії РФ завдали удару балістичною ракетою.

"Високоточні" потвори прямо влучили в 4-поверховий житловий будинок на 32 квартири. Ми всі вже на місці, екстрені служби працюють. На жаль, готуємось до важких новин, — зазначив Вілкул. Поширити

За попередньою інформацією, відомо про щонайменше п’ятьох поранених. Двох людей вдалось врятувати з під завалів.

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець показав фото наслідків ворожого удару.

В той час, як інші країни світу святкують Різдво, українці продовжують страждати від нескінченних російських атак. Терористи не розуміють людської моралі. Вони не розуміють нічого, крім сили, — наголосив омбудсмен. Поширити

Що передувало удару російських окупантів по Кривому Рогу

Перед ударом злочинної армії РФ балістикою по Кривому Рогу у Києві та низці областей було оголошено повітряну тривогу.

Станом на 15:40 повітряну тривогу оголошували у:

Києві;

Київській області;

Черкаській області;

Харківській області;

Донецькій області;

Запорізькій області;

Дніпропетровській області;

Вінницькій області;

Одеській області;

Миколаївській області;

Херсонській області;

Запорізькій області;

Полтавській області;

Сумській області.

Повітряні сили попередили про загрозу застосування балістичного озброєння для областей, в яких оголошено повітряну тривогу. Пізніше стало відомо про швидкісну ціль у напрямку Кривого Рогу.