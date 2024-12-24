Армія РФ атакувала ракетою будинок у Кривому Розі — є поранені
Категорія
Україна
Дата публікації

Армія РФ атакувала ракетою будинок у Кривому Розі — є поранені

Сергій Лисак / Дніпропетровська ОВА
Наслідки удару по Кривому Рогу

За інформацією глави Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака та керівника ади оборони Кривого Рогу Олександра Вілкула, злочинна армія РФ завдала удару по місту балістичною ракетою і поцілила у житловий будинок. 

Головні тези:

  • Армія РФ атакувала житловий будинок у місті Кривий Ріг балістичною ракетою.
  • Злочинна армія завдала удару по будівлі з 32 квартирами, спричинивши значні матеріальні збитки та поранення людей.
  • Попередньо відомо про щонайменше п'ятьох поранених, серед яких є люди, яких вдалося врятувати з-під завалів.

Що відомо про влучання балістичної ракети російських окупантів у житловий будинок в Кривому Розі

Ворог вдарив по Кривому Рогу. Пошкоджений житловий будинок. Інформація уточнюється. З’ясовуємо також, чи постраждали люди, — зазначив Лисак.

Вілкул повідомив, що воєнні злочинці з армії РФ завдали удару балістичною ракетою.

"Високоточні" потвори прямо влучили в 4-поверховий житловий будинок на 32 квартири. Ми всі вже на місці, екстрені служби працюють. На жаль, готуємось до важких новин, — зазначив Вілкул.

За попередньою інформацією, відомо про щонайменше п’ятьох поранених. Двох людей вдалось врятувати з під завалів.

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець показав фото наслідків ворожого удару.

В той час, як інші країни світу святкують Різдво, українці продовжують страждати від нескінченних російських атак. Терористи не розуміють людської моралі. Вони не розуміють нічого, крім сили, — наголосив омбудсмен.

Що передувало удару російських окупантів по Кривому Рогу

Перед ударом злочинної армії РФ балістикою по Кривому Рогу у Києві та низці областей було оголошено повітряну тривогу.

Станом на 15:40 повітряну тривогу оголошували у:

  • Києві;

  • Київській області;

  • Черкаській області;

  • Харківській області;

  • Донецькій області;

  • Запорізькій області;

  • Дніпропетровській області;

  • Вінницькій області;

  • Одеській області;

  • Миколаївській області;

  • Херсонській області;

  • Запорізькій області;

  • Полтавській області;

  • Сумській області.

Повітряні сили попередили про загрозу застосування балістичного озброєння для областей, в яких оголошено повітряну тривогу. Пізніше стало відомо про швидкісну ціль у напрямку Кривого Рогу.

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