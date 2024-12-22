КНДР могла передати Росії балістичні ракети Pukguksong-2. Що про них відомо

Північна Корея, ймовірно, передала Росії ще один тип балістичних ракет середньої дальності – Pukguksong-2. Вона відома у західній класифікації як KN-15 або "Полярна зоря".
Головні тези:
- Передача Північною Кореєю Росії балістичних ракет Pukguksong-2 може свідчити про прагматичне бажання перевірки їх ефективності у реальних бойових умовах.
- Pukguksong-2, ймовірно, стала важливим компонентом арсеналу КНДР та може бути цінним активом для Росії у контексті військових дій.
- Ракета Pukguksong-2 має двоступеневу твердопаливну конструкцію та може мати дальність польоту від 1200 до 3000 км, що робить її важливим і потенційно небезпечним знаряддям.
Що відомо про балістичні ракети Pukguksong-2
Як зазначається, у мережі зʼявилося відео, на якому зафіксовано ешелон озброєння та військової техніки з КНДР, нібито знятий у Тюменській області.
Як зазначається в публікації, якщо КНДР дійсно передала Росії ракети Pukguksong-2, це може свідчити про прагматичне бажання Північної Кореї перевірити ефективність своїх ракетних систем у реальних бойових умовах. Спеціалісти наголошують на низькій результативності іншого північнокорейського озброєння, такого як ракети KN-23, які РФ наразі використовує як зброю терору.
Per my source this was shot in the Tyumen region. Shows both 10 Koksans and 4 Pukguksong-2 SRBMs. Given that 12 were seen in a prior video this COULD be a separate shipment. pic.twitter.com/LiZJXBENTJ— KPAWeaponsTracker (@KPAWeapons) December 21, 2024
Pukguksong-2 була розроблена в умовах суворої секретності. За деякими даними, її створення могло розпочатися ще до 2014 року.
Основні характеристики:
Дальність польоту: від 1200-1300 км (за іншими джерелами — до 2000-3000 км).
Тип ракети: двоступенева твердопаливна.
Габарити: приблизно 9 м завдовжки та 1,5 м у діаметрі.
Особливість: наземний варіант балістичної ракети Pukguksong-1, яка призначена для запусків із підводних човнів.
Ці характеристики роблять Pukguksong-2 важливим компонентом арсеналу КНДР та, ймовірно, цінним активом для Росії в контексті військових дій.
Росія обстрілює Україну ракетами виробництва КНДР із іноземними компонентами
За даними ГУР, КНДР передала Росії понад 100 одиниць техніки різних типів, серед яких 170-мм САУ М-1989 та 240-мм РСЗВ М-1991, 100 одиниць ракет KN23 і не менше 5 млн снарядів.
Так, за словами аналітика, 2 січня 2024 року внаслідок влучання балістичної ракети з КНДР у київську багатоповерхівку загинуло четверо людей.
Серед компонентів ракети KN23 був виявлений перетворювач напруги з маркуванням британського виробника «XP Power», який виготовлений в лютому 2023 року.
Також ракети містять іноземні компоненти, вироблені компаніями з п’яти країн — КНР, США, Японії, Сполученого Королівства та Швейцарії.
Важливо, щоб уряди західних країн посилили експортний контроль над компонентами та технологіями для виробництва зброї. Потрібно унеможливити їх реекспорт до РФ, Білорусі, ірану, КНДР.
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