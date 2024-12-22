КНДР могла передати Росії балістичні ракети Pukguksong-2. Що про них відомо
Категорія
Світ
Дата публікації

КНДР могла передати Росії балістичні ракети Pukguksong-2. Що про них відомо

КНДР могла передати Росії балістичні ракети Pukguksong-2. Що про них відомо
Read in English
Джерело:  Defense Express

Північна Корея, ймовірно, передала Росії ще один тип балістичних ракет середньої дальності – Pukguksong-2. Вона відома у західній класифікації як KN-15 або "Полярна зоря".

Головні тези:

  • Передача Північною Кореєю Росії балістичних ракет Pukguksong-2 може свідчити про прагматичне бажання перевірки їх ефективності у реальних бойових умовах.
  • Pukguksong-2, ймовірно, стала важливим компонентом арсеналу КНДР та може бути цінним активом для Росії у контексті військових дій.
  • Ракета Pukguksong-2 має двоступеневу твердопаливну конструкцію та може мати дальність польоту від 1200 до 3000 км, що робить її важливим і потенційно небезпечним знаряддям.

Що відомо про балістичні ракети Pukguksong-2

Як зазначається, у мережі зʼявилося відео, на якому зафіксовано ешелон озброєння та військової техніки з КНДР, нібито знятий у Тюменській області.

Як зазначається в публікації, якщо КНДР дійсно передала Росії ракети Pukguksong-2, це може свідчити про прагматичне бажання Північної Кореї перевірити ефективність своїх ракетних систем у реальних бойових умовах. Спеціалісти наголошують на низькій результативності іншого північнокорейського озброєння, такого як ракети KN-23, які РФ наразі використовує як зброю терору.

Pukguksong-2 була розроблена в умовах суворої секретності. За деякими даними, її створення могло розпочатися ще до 2014 року.

Основні характеристики:

  • Дальність польоту: від 1200-1300 км (за іншими джерелами — до 2000-3000 км).

  • Тип ракети: двоступенева твердопаливна.

  • Габарити: приблизно 9 м завдовжки та 1,5 м у діаметрі.

  • Особливість: наземний варіант балістичної ракети Pukguksong-1, яка призначена для запусків із підводних човнів.

Ці характеристики роблять Pukguksong-2 важливим компонентом арсеналу КНДР та, ймовірно, цінним активом для Росії в контексті військових дій.

Росія обстрілює Україну ракетами виробництва КНДР із іноземними компонентами

За даними ГУР, КНДР передала Росії понад 100 одиниць техніки різних типів, серед яких 170-мм САУ М-1989 та 240-мм РСЗВ М-1991, 100 одиниць ракет KN23 і не менше 5 млн снарядів.

Так, за словами аналітика, 2 січня 2024 року внаслідок влучання балістичної ракети з КНДР у київську багатоповерхівку загинуло четверо людей.

11 серпня 2024 року у Київській області від уламків KN-23/KN-24 загинули чотирирічний хлопчик та його батько, ще троє громадян отримали поранення, — повідомив Андрій Коваленко керівник ЦПД

Серед компонентів ракети KN23 був виявлений перетворювач напруги з маркуванням британського виробника «XP Power», який виготовлений в лютому 2023 року.

Також ракети містять іноземні компоненти, вироблені компаніями з п’яти країн — КНР, США, Японії, Сполученого Королівства та Швейцарії.

Важливо, щоб уряди західних країн посилили експортний контроль над компонентами та технологіями для виробництва зброї. Потрібно унеможливити їх реекспорт до РФ, Білорусі, ірану, КНДР.

Більше по темі

Категорія
Світ
Дата публікації
Додати до обраного
КНДР могла втратити кілька сотень солдатів під час боїв на Курщині
КНДР могла втратити кілька сотень солдатів під час боїв на Курщині
Категорія
Світ
Дата публікації
Додати до обраного
Розвідка Південної Кореї озвучила втрати солдатів КНДР на Курщині
Розвідка Південної Кореї озвучила втрати солдатів КНДР на Курщині
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Спецпризначенці ССО знищили понад 10 військових КНДР на Курщині — відео
ССО
КНДР

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?