КНДР могла передати Росії балістичні ракети Pukguksong-2. Що про них відомо

Північна Корея, ймовірно, передала Росії ще один тип балістичних ракет середньої дальності – Pukguksong-2. Вона відома у західній класифікації як KN-15 або "Полярна зоря".

Що відомо про балістичні ракети Pukguksong-2

Як зазначається, у мережі зʼявилося відео, на якому зафіксовано ешелон озброєння та військової техніки з КНДР, нібито знятий у Тюменській області.

Як зазначається в публікації, якщо КНДР дійсно передала Росії ракети Pukguksong-2, це може свідчити про прагматичне бажання Північної Кореї перевірити ефективність своїх ракетних систем у реальних бойових умовах. Спеціалісти наголошують на низькій результативності іншого північнокорейського озброєння, такого як ракети KN-23, які РФ наразі використовує як зброю терору.

Per my source this was shot in the Tyumen region. Shows both 10 Koksans and 4 Pukguksong-2 SRBMs. Given that 12 were seen in a prior video this COULD be a separate shipment. pic.twitter.com/LiZJXBENTJ — KPAWeaponsTracker (@KPAWeapons) December 21, 2024

Pukguksong-2 була розроблена в умовах суворої секретності. За деякими даними, її створення могло розпочатися ще до 2014 року.

Основні характеристики:

Дальність польоту: від 1200-1300 км (за іншими джерелами — до 2000-3000 км).

Тип ракети: двоступенева твердопаливна.

Габарити: приблизно 9 м завдовжки та 1,5 м у діаметрі.

Особливість: наземний варіант балістичної ракети Pukguksong-1, яка призначена для запусків із підводних човнів.

Ці характеристики роблять Pukguksong-2 важливим компонентом арсеналу КНДР та, ймовірно, цінним активом для Росії в контексті військових дій.

Росія обстрілює Україну ракетами виробництва КНДР із іноземними компонентами

За даними ГУР, КНДР передала Росії понад 100 одиниць техніки різних типів, серед яких 170-мм САУ М-1989 та 240-мм РСЗВ М-1991, 100 одиниць ракет KN23 і не менше 5 млн снарядів.

Так, за словами аналітика, 2 січня 2024 року внаслідок влучання балістичної ракети з КНДР у київську багатоповерхівку загинуло четверо людей.

11 серпня 2024 року у Київській області від уламків KN-23/KN-24 загинули чотирирічний хлопчик та його батько, ще троє громадян отримали поранення, — повідомив Андрій Коваленко керівник ЦПД Поширити

Серед компонентів ракети KN23 був виявлений перетворювач напруги з маркуванням британського виробника «XP Power», який виготовлений в лютому 2023 року.

Також ракети містять іноземні компоненти, вироблені компаніями з п’яти країн — КНР, США, Японії, Сполученого Королівства та Швейцарії.