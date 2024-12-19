Спецпризначенці ССО знищили понад 10 військових КНДР на Курщині — відео

Бійці Сил спецоперацій ЗСУ не дали північнокорейцям просунутися в Курській області. При ворожому штурмі знищено 12 солдатів КНДР.
Головні тези:
- Бійці Сил спецоперацій ЗСУ вдало відбили штурм 12 солдатів КНДР на позиціях в Курській області.
- За допомогою автоматичного станкового гранатомета MK-19 та дронів українські спецпризначенці знищили 12 північнокорейських військових і поранили 20.
- Росія стала часто застосовувати північнокорейських солдатів у боях проти українських захисників у Курській області.
ССО знищили 12 північнокорейських солдатів
Як зазначили ССО, штурм північнокорейських солдатів на одну з позицій Сил оборони в Курській області відбили бійці 73-го морського центру Сил спеціальних операцій ЗСУ.
Під час оборони українські захисники атакували північнокорейців за допомогою автоматичного станкового гранатомета MK-19. Також бійці ССО провели скиди з дронів.
Також українські воїни змогли надати домедичну допомогу пораненому піхотинцю з дружнього підрозділу. Солдата евакуювали з поля бою.
Спецоперація ЗСУ на Курщині: що відомо
Росія останнім часом стала часто застосовувати в боях проти українських захисників у Курській області північнокорейських солдатів.
За даними Головного управління розвідки Міноборони України, перед штурмом війська КНДР накопичують на передових позиціях 20-30 осіб. У наступ відправляють зазвичай малі групи до шести солдатів.
При цьому керівник ЦПД Андрій Коваленко розповів, що втрати КНДР у війні вже становлять понад 200 осіб.
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