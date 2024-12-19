Спецпризначенці ССО знищили понад 10 військових КНДР на Курщині — відео
Категорія
Україна
Дата публікації

Спецпризначенці ССО знищили понад 10 військових КНДР на Курщині — відео

ССО
КНДР

Бійці Сил спецоперацій ЗСУ не дали північнокорейцям просунутися в Курській області. При ворожому штурмі знищено 12 солдатів КНДР.

Головні тези:

  • Бійці Сил спецоперацій ЗСУ вдало відбили штурм 12 солдатів КНДР на позиціях в Курській області.
  • За допомогою автоматичного станкового гранатомета MK-19 та дронів українські спецпризначенці знищили 12 північнокорейських військових і поранили 20.
  • Росія стала часто застосовувати північнокорейських солдатів у боях проти українських захисників у Курській області.

ССО знищили 12 північнокорейських солдатів

Як зазначили ССО, штурм північнокорейських солдатів на одну з позицій Сил оборони в Курській області відбили бійці 73-го морського центру Сил спеціальних операцій ЗСУ.

Під час оборони українські захисники атакували північнокорейців за допомогою автоматичного станкового гранатомета MK-19. Також бійці ССО провели скиди з дронів.

У результаті оператори ССО знищили 12 північнокорейських військових і поранили ще 20.

Також українські воїни змогли надати домедичну допомогу пораненому піхотинцю з дружнього підрозділу. Солдата евакуювали з поля бою.

Спецоперація ЗСУ на Курщині: що відомо

Росія останнім часом стала часто застосовувати в боях проти українських захисників у Курській області північнокорейських солдатів.

За даними Головного управління розвідки Міноборони України, перед штурмом війська КНДР накопичують на передових позиціях 20-30 осіб. У наступ відправляють зазвичай малі групи до шести солдатів.

При цьому керівник ЦПД Андрій Коваленко розповів, що втрати КНДР у війні вже становлять понад 200 осіб.

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