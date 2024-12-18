Поранених військових КНДР почали розміщувати у московських шпиталях — відео
Категорія
Україна
Дата публікації

Поранених військових КНДР почали розміщувати у московських шпиталях — відео

СБУ
Поранених військових КНДР почали розміщувати у московських шпиталях — відео
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Війська КНДР продовжують зазнавати серйозних втрат у боях на території Курської області. Це підтвердила перехоплена розмова, яку оприлюднила Службоа безпеки України.

Головні тези:

  • Війська КНДР зазнають серйозних втрат у боях на Курській області, що підтверджує розміщення сотень поранених у московських шпиталях.
  • СБУ отримала інформацію про телефонну розмову медсестри з лікарні, де з'ясовано, що у шпиталі привезли понад 200 поранених військовиків з КНДР.
  • Медсестра висловила обурення у зв'язку з утриманням поранених КНДР у кращих умовах, ніж російських солдатів, та обмеженнями спілкування через мовний бар'єр.
  • Російські лікарі, за словами медсестри, навіть заборонені спілкуватися з пораненими КНДР англійською мовою, що викликало обурення серед персоналу.
  • Служба безпеки України розпочала кримінальне провадження стосовно участі військовослужбовців КНДР у війні проти України.

В російські шпиталі помістили сотні поранених солдатів КНДР

Як зазначається, СБУ вдалося перехопити телефонну розмову медсестри з лікарні Московської області з її чоловіком, який бере участь у бойових діях на Харківському напрямку.

Жінка розповіла, що лише за кілька днів у підмосковний шпиталь привезли понад 200 поранених північнокорейських військових.

Вчора приїхало близько 100 осіб, сьогодні ще 120 — це вже 200. А скільки їх там загалом? Одному Богу відомо, — розповідає жінка окупанта.

Також у розмові росіянка поскаржилася, що північнокорейських поранених утримують у кращих умовах, ніж російських солдатів. За її словами, для них звільняють окремі палати, а медичний персонал має обмеження у спілкуванні через мовний бар'єр.

Чи вони елітні, ці корейці? Звільняємо для них якісь певні палати... Вони що, у нас привілейовані чи як? — обурилася медсестра.

Вона додала, що лікарям навіть заборонено спілкуватися з північнокорейськими солдатами англійською мовою.

Служба безпеки України вже відкрила кримінальне провадження за фактом участі військовослужбовців КНДР у війні проти України.

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