Поранених військових КНДР почали розміщувати у московських шпиталях — відео

Війська КНДР продовжують зазнавати серйозних втрат у боях на території Курської області. Це підтвердила перехоплена розмова, яку оприлюднила Службоа безпеки України.

В російські шпиталі помістили сотні поранених солдатів КНДР

Як зазначається, СБУ вдалося перехопити телефонну розмову медсестри з лікарні Московської області з її чоловіком, який бере участь у бойових діях на Харківському напрямку.

Жінка розповіла, що лише за кілька днів у підмосковний шпиталь привезли понад 200 поранених північнокорейських військових.

Вчора приїхало близько 100 осіб, сьогодні ще 120 — це вже 200. А скільки їх там загалом? Одному Богу відомо, — розповідає жінка окупанта. Поширити

Також у розмові росіянка поскаржилася, що північнокорейських поранених утримують у кращих умовах, ніж російських солдатів. За її словами, для них звільняють окремі палати, а медичний персонал має обмеження у спілкуванні через мовний бар'єр.

Чи вони елітні, ці корейці? Звільняємо для них якісь певні палати... Вони що, у нас привілейовані чи як? — обурилася медсестра. Поширити

Вона додала, що лікарям навіть заборонено спілкуватися з північнокорейськими солдатами англійською мовою.