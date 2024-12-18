Раненых военных КНДР начали размещать в московских госпиталях — видео
Категория
Украина
Дата публикации

Раненых военных КНДР начали размещать в московских госпиталях — видео

СБУ
Раненых военных КНДР начали размещать в московских госпиталях — видео
Read in English
Читати українською

Войска КНДР продолжают нести серьезные потери в боях на территории Курской области. Это подтвердил перехваченный разговор, обнародованный Службой безопасности Украины.

Главные тезисы

  • Войска КНДР понесут серьезные потери в боях на Курской области, что подтверждает размещение сотен раненых в московских госпиталях.
  • СБУ получила информацию о телефонном разговоре медсестры из больницы, где установлено, что в госпитале привезли более 200 раненых военнослужащих из КНДР.
  • Медсестра выразила возмущение в связи с содержанием раненых КНДР в лучших условиях, чем российские солдаты, и ограничениями общения из-за языкового барьера.
  • Российские врачи, по словам медсестры, даже запрещены общаться с ранеными КНДР на английском языке, что вызвало негодование среди персонала.
  • Служба безопасности Украины начала уголовное производство по участию военнослужащих КНДР в войне против Украины.

В российские госпитали поместили сотни раненых солдат КНДР

Как отмечается, СБУ удалось перехватить телефонный разговор медсестры из больницы Московской области с ее мужем, участвующим в боевых действиях в Харьковском направлении.

Женщина рассказала, что всего через несколько дней в подмосковный госпиталь привезли более 200 раненых северокорейских военных.

Вчера приехало около 100 человек, сегодня еще 120 — это уже 200. А сколько их там в общем? Одному Богу известно, — рассказывает женщина оккупанта.

Также в разговоре россиянка пожаловалась, что северокорейские раненые содержатся в лучших условиях, чем российские солдаты. По ее словам, для них увольняют отдельные палаты, а медицинский персонал имеет ограничения в общении из-за языкового барьера.

Или они элитные, эти корейцы? Освобождаем для них какие-то палаты... Они что, у нас привилегированные или как? — возмутилась медсестра.

Она добавила, что врачам даже запрещено общаться с северокорейскими солдатами на английском языке.

Служба безопасности Украины уже открыла уголовное производство по факту участия военнослужащих КНДР в войне против Украины.

Больше по теме

Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Бойцы ССО уничтожили 50 солдат КНДР за три дня во время боев на Курщине — видео
ССО
Бойцы ССО уничтожили 50 солдат КНДР за три дня во время боев на Курщине — видео
Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
Солдаты КНДР изменили тактику во время боев на Курщине — как именно
ГУР
Солдаты КНДР изменили тактику во время боев на Курщине — как именно
Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
КНДР могла потерять несколько сотен солдат во время боев на Курщине
КНДР могла потерять несколько сотен солдат во время боев на Курщине

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?