Раненых военных КНДР начали размещать в московских госпиталях — видео

Войска КНДР продолжают нести серьезные потери в боях на территории Курской области. Это подтвердил перехваченный разговор, обнародованный Службой безопасности Украины.
Главные тезисы
- Войска КНДР понесут серьезные потери в боях на Курской области, что подтверждает размещение сотен раненых в московских госпиталях.
- СБУ получила информацию о телефонном разговоре медсестры из больницы, где установлено, что в госпитале привезли более 200 раненых военнослужащих из КНДР.
- Медсестра выразила возмущение в связи с содержанием раненых КНДР в лучших условиях, чем российские солдаты, и ограничениями общения из-за языкового барьера.
- Российские врачи, по словам медсестры, даже запрещены общаться с ранеными КНДР на английском языке, что вызвало негодование среди персонала.
- Служба безопасности Украины начала уголовное производство по участию военнослужащих КНДР в войне против Украины.
В российские госпитали поместили сотни раненых солдат КНДР
Как отмечается, СБУ удалось перехватить телефонный разговор медсестры из больницы Московской области с ее мужем, участвующим в боевых действиях в Харьковском направлении.
Женщина рассказала, что всего через несколько дней в подмосковный госпиталь привезли более 200 раненых северокорейских военных.
Также в разговоре россиянка пожаловалась, что северокорейские раненые содержатся в лучших условиях, чем российские солдаты. По ее словам, для них увольняют отдельные палаты, а медицинский персонал имеет ограничения в общении из-за языкового барьера.
Она добавила, что врачам даже запрещено общаться с северокорейскими солдатами на английском языке.
Служба безопасности Украины уже открыла уголовное производство по факту участия военнослужащих КНДР в войне против Украины.
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