Раненых военных КНДР начали размещать в московских госпиталях — видео

Войска КНДР продолжают нести серьезные потери в боях на территории Курской области. Это подтвердил перехваченный разговор, обнародованный Службой безопасности Украины.

В российские госпитали поместили сотни раненых солдат КНДР

Как отмечается, СБУ удалось перехватить телефонный разговор медсестры из больницы Московской области с ее мужем, участвующим в боевых действиях в Харьковском направлении.

Женщина рассказала, что всего через несколько дней в подмосковный госпиталь привезли более 200 раненых северокорейских военных.

Вчера приехало около 100 человек, сегодня еще 120 — это уже 200. А сколько их там в общем? Одному Богу известно, — рассказывает женщина оккупанта. Поделиться

Также в разговоре россиянка пожаловалась, что северокорейские раненые содержатся в лучших условиях, чем российские солдаты. По ее словам, для них увольняют отдельные палаты, а медицинский персонал имеет ограничения в общении из-за языкового барьера.

Или они элитные, эти корейцы? Освобождаем для них какие-то палаты... Они что, у нас привилегированные или как? — возмутилась медсестра. Поделиться

Она добавила, что врачам даже запрещено общаться с северокорейскими солдатами на английском языке.