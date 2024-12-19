Росія кидає військових КНДР на штурми без достатньої кількості боєприпасів
Категорія
Світ
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Росія кидає військових КНДР на штурми без достатньої кількості боєприпасів

ГУР
КНДР

У ГУР поділилися подробицями служби північнокорейських військових у армії РФ на Курщині. Так, російські окупанти кидають своїх поплічників у бій без необхідних БК для гранатометів.

Головні тези:

  • Росія кидає військових КНДР на штурми без необхідних боєприпасів, використовуючи їх військову силу у війні проти України.
  • Солдати армії КНДР на Курщині скаржаться на нестачу боєприпасів до ручних протитанкових гранатометів та гранатометів.
  • Північнокорейські війська, залучені до війни проти України, стикаються зі складнощами.

Росія кидає військових КНДР на м’ясні штурми на Курщині

У районі Русской Конопєлькі на Курщині підрозділам КНДР не вистачає боєприпасів до РПГ.

17-18 грудня 2024 року держава-агресорка Росія продовжила використовувати північнокорейські війська у війні проти України.

На території Курщини черговій партії солдатів армії КНДР росіяни видали бронежилети, каски та стрілецьке озброєння калібру 5.45, 7.62 та 12.7 мм.

За допомогою автомобільного транспорту типу “водовоз” північнокорейських штурмовиків доправили на позиції для заміщення втрат та продовження активних бойових дій.

На передових позиціях у районі сіл Русская Конопєлька, Плєхово, Уланок Курської області підрозділи армії КНДР скаржаться на нестачу боєприпасів до ручних протитанкових гранатометів.

Зеленський розкрив приголомшливі факти про солдатів КНДР на Курщині

Президент України Володимир Зеленський розповів про те, як росіяни намагаються приховати інформацію про загиблих бійців КНДР, залучених до війни проти України

Про це Зеленський сказав на пресконференції в Брюсселі.

Він зазначив, що наразі українські спецслужби фіксують 12 тисяч військових КНДР, залучених у війну РФ проти України.

Що стосується полонених (бійців КНДР – ред.) – поки що не було. Але в нас є фотографії та відео з вбитими північнокорейськими солдатами. Знаходять їх практично всіх з російськими паспортами, з документами Російської Федерації. Все це зафіксовано.

Володимир Зеленський

Володимир Зеленський

Президент України

Глава держави також додав, що є фото та відео, на яких видно, що росіяни спалюють обличчя загиблим північнокорейським військовим для того, щоб їх не можна було впізнати.

Те саме, що вони робили зі своїми військовими, вони їх повністю спалювали. А кого не спалювали, то залишали на землі гнити. А тут вони спалюють обличчя. Ми все це фіксуємо, це бачимо.

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