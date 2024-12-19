У ГУР поделились подробностями службы северокорейских военных в армии РФ на Курщине. Так, российские оккупанты бросают своих приспешников в бой без необходимых БК для гранатометов.
Главные тезисы
- Российские военные бросают северокорейских солдат на штурмы без достаточного количества боеприпасов, что создает серьезные проблемы на передовой.
- Украинские спецслужбы отмечают присутствие значительного количества северокорейских солдат, задействованных в военных действиях на Курщине.
- Российские силы применяют жестокие методы, включая сжигание лиц погибших северокорейских военных, чтобы предотвратить их идентификацию.
- Подразделения КНДР в Курщине сталкиваются с нехваткой боеприпасов к ручным противотанковым гранатометам.
Россия бросает военных КНДР на мясные штурмы на Курщине
В районе Русской Конопельки в Курщине подразделениям КНДР не хватает боеприпасов к РПГ.
17-18 декабря 2024 г. государство-агрессорка Россия продолжила использовать северокорейские войска в войне против Украины.
На территории Курщины очередной партии солдат армии КНДР россияне выдали бронежилеты, каски и стрелковое вооружение калибра 5.45, 7.62 и 12.7 мм.
На передовых позициях в районе деревень Русская Конопелька, Плехово, Уланок Курской области подразделения армии КНДР жалуются на нехватку боеприпасов к ручным противотанковым гранатометам.
Зеленский раскрыл потрясающие факты о солдатах КНДР в Курщине
Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о том, как россияне пытаются скрыть информацию о погибших бойцах КНДР, вовлеченных в войну против Украины
Об этом Зеленский сказал на пресс-конференции в Брюсселе.
Он отметил, что украинские спецслужбы фиксируют 12 тысяч военных КНДР, вовлеченных в войну РФ против Украины.
Глава государства также добавил, что есть фото и видео, на которых видно, что россияне сжигают лицо погибшим северокорейским военным, чтобы их нельзя было узнать.
То же, что они делали со своими военными, они полностью сжигали. А кого не сжигали, то оставляли на земле гнить. А здесь они сжигают лицо. Мы все это фиксируем, видим.
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