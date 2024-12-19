Спецназовцы ССО уничтожили более 10 военных КНДР на Курщине — видео

Бойцы Сил спецопераций ВСУ не дали северокорейцам продвинуться в Курской области. При вражеском штурме уничтожены 12 солдат КНДР.
Главные тезисы
- Силы спецопераций ВСУ успешно нейтрализовали 12 северокорейских военных на Курщине, используя автоматический станковый гранатомет и дроны.
- В последнее время российские северокорейские солдаты активно принимают участие в боях против украинских защитников в Курской области.
- Спецназ ССО продемонстрировал высокий профессионализм при защите позиций от врага и успешной эвакуации раненого пехотинца.
- Использование современного вооружения и техники позволяет украинским военным эффективно противостоять нападению северокорейских сил.
ССО уничтожили 12 северокорейских солдат
Как отметили ССО, штурм северокорейских солдат на одну из позиций Сил обороны в Курской области отразили бойцы 73-го морского центра Сил специальных операций ВСУ.
Во время обороны украинские защитники атаковали северокорейцев с помощью автоматического станкового гранатомета MK-19. Также бойцы ССО провели сбросы с дронов.
Также украинские воины смогли предоставить медицинскую помощь раненому пехотинцу из дружественного подразделения. Солдат был эвакуирован с поля боя.
Спецоперация ВСУ на Курщине: что известно
Россия в последнее время стала часто использовать в боях против украинских защитников в Курской области северокорейских солдат.
По данным Главного управления разведки Минобороны Украины, перед штурмом войска КНДР накапливают на передовых позициях 20-30 человек. В наступление отправляют обычно малые группы в шесть солдат.
При этом руководитель ЦПИ Андрей Коваленко рассказал, что потери КНДР в войне уже составляют более 200 человек.
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