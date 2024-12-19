Спецназовцы ССО уничтожили более 10 военных КНДР на Курщине — видео

Бойцы Сил спецопераций ВСУ не дали северокорейцам продвинуться в Курской области. При вражеском штурме уничтожены 12 солдат КНДР.

ССО уничтожили 12 северокорейских солдат

Как отметили ССО, штурм северокорейских солдат на одну из позиций Сил обороны в Курской области отразили бойцы 73-го морского центра Сил специальных операций ВСУ.

Во время обороны украинские защитники атаковали северокорейцев с помощью автоматического станкового гранатомета MK-19. Также бойцы ССО провели сбросы с дронов.

В результате операторы ССО уничтожили 12 северокорейских военных и ранили еще 20. Поделиться

Также украинские воины смогли предоставить медицинскую помощь раненому пехотинцу из дружественного подразделения. Солдат был эвакуирован с поля боя.

Спецоперация ВСУ на Курщине: что известно

Россия в последнее время стала часто использовать в боях против украинских защитников в Курской области северокорейских солдат.

По данным Главного управления разведки Минобороны Украины, перед штурмом войска КНДР накапливают на передовых позициях 20-30 человек. В наступление отправляют обычно малые группы в шесть солдат.

При этом руководитель ЦПИ Андрей Коваленко рассказал, что потери КНДР в войне уже составляют более 200 человек.