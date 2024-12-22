КНДР могла передать России баллистические ракеты Pukguksong-2. Что о них известно
Категория
Мир
Дата публикации

КНДР могла передать России баллистические ракеты Pukguksong-2. Что о них известно

КНДР могла передать России баллистические ракеты Pukguksong-2. Что о них известно
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Источник:  Defense Express

Северная Корея, предположительно, передала России еще один тип баллистических ракет средней дальности – Pukguksong-2. Она известна в западной классификации как KN-15 или "Полярная звезда".

Главные тезисы

  • Передача по Северной Корее России баллистических ракет Pukguksong-2 может свидетельствовать о прагматическом желании проверки их эффективности в реальных боевых условиях.
  • Pukguksong-2, вероятно, стал важным компонентом арсенала КНДР и может быть ценным активом для России в контексте военных действий.
  • Ракета Pukguksong-2 имеет двухступенчатую твердотопливную конструкцию и может иметь дальность полета от 1200 до 3000 км, что делает ее важным и потенциально опасным орудием.

Что известно о баллистических ракетах Pukguksong-2

Как отмечается, в сети появилось видео, на котором зафиксирован эшелон вооружения и военной техники из КНДР, якобы снятый в Тюменской области.

Как отмечается в публикации, если КНДР действительно передала России ракеты Pukguksong-2, то это может свидетельствовать о прагматическом желании Северной Кореи проверить эффективность своих ракетных систем в реальных боевых условиях. Специалисты отмечают низкую результативность другого северокорейского вооружения, такого как ракеты KN-23, которые РФ в настоящее время использует как оружие террора.

Pukguksong-2 была разработана в условиях серьезной секретности. По некоторым данным ее создание могло начаться еще до 2014 года.

Основные характеристики:

  • Дальность полета: от 1200-1300 км (по другим источникам — до 2000-3000 км).

  • Тип ракеты: двухступенчатая твердотопливная.

  • Габариты: примерно 9 м в длину и 1,5 м в диаметре.

  • Особенность: наземный вариант баллистической ракеты Pukguksong-1, предназначенной для запусков с подлодок.

Эти характеристики делают Pukguksong-2 важным компонентом арсенала КНДР и, возможно, ценным активом для России в контексте военных действий.

Россия обстреливает Украину ракетами производства КНДР с иностранными компонентами

По данным ГУР, КНДР передала России более 100 единиц техники разных типов, среди которых 170-мм САУ М-1989 и 240-мм РСЗО М-1991, 100 единиц ракет KN23 и не менее 5 млн снарядов.

Так, по словам аналитика, 2 января 2024 года в результате попадания баллистической ракеты из КНДР в киевскую многоэтажку погибли четыре человека.

11 августа 2024 года в Киевской области от обломков KN-23/KN-24 погибли четырехлетний мальчик и его отец, еще трое граждан получили ранения, — сообщил Андрей Коваленко руководитель ЦПИ

Среди компонентов ракеты KN23 был обнаружен преобразователь напряжения с маркировкой британского производителя XP Power, который изготовлен в феврале 2023 года.

Также ракеты содержат иностранные компоненты, производимые компаниями из пяти стран — КНР, США, Японии, Соединенного Королевства и Швейцарии.

Важно, чтобы правительства западных стран усилили экспортный контроль над компонентами и технологиями производства оружия. Нужно сделать невозможным их реэкспорт в РФ, Беларусь, Иран, КНДР.

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