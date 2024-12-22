КНДР могла передать России баллистические ракеты Pukguksong-2. Что о них известно

Северная Корея, предположительно, передала России еще один тип баллистических ракет средней дальности – Pukguksong-2. Она известна в западной классификации как KN-15 или "Полярная звезда".

Что известно о баллистических ракетах Pukguksong-2

Как отмечается, в сети появилось видео, на котором зафиксирован эшелон вооружения и военной техники из КНДР, якобы снятый в Тюменской области.

Как отмечается в публикации, если КНДР действительно передала России ракеты Pukguksong-2, то это может свидетельствовать о прагматическом желании Северной Кореи проверить эффективность своих ракетных систем в реальных боевых условиях. Специалисты отмечают низкую результативность другого северокорейского вооружения, такого как ракеты KN-23, которые РФ в настоящее время использует как оружие террора.

Per my source this was shot in the Tyumen region. Shows both 10 Koksans and 4 Pukguksong-2 SRBMs. Given that 12 were seen in a prior video this COULD be a separate shipment. pic.twitter.com/LiZJXBENTJ — KPAWeaponsTracker (@KPAWeapons) December 21, 2024

Pukguksong-2 была разработана в условиях серьезной секретности. По некоторым данным ее создание могло начаться еще до 2014 года.

Основные характеристики:

Дальность полета: от 1200-1300 км (по другим источникам — до 2000-3000 км).

Тип ракеты: двухступенчатая твердотопливная.

Габариты: примерно 9 м в длину и 1,5 м в диаметре.

Особенность: наземный вариант баллистической ракеты Pukguksong-1, предназначенной для запусков с подлодок.

Эти характеристики делают Pukguksong-2 важным компонентом арсенала КНДР и, возможно, ценным активом для России в контексте военных действий.

Россия обстреливает Украину ракетами производства КНДР с иностранными компонентами

По данным ГУР, КНДР передала России более 100 единиц техники разных типов, среди которых 170-мм САУ М-1989 и 240-мм РСЗО М-1991, 100 единиц ракет KN23 и не менее 5 млн снарядов.

Так, по словам аналитика, 2 января 2024 года в результате попадания баллистической ракеты из КНДР в киевскую многоэтажку погибли четыре человека.

11 августа 2024 года в Киевской области от обломков KN-23/KN-24 погибли четырехлетний мальчик и его отец, еще трое граждан получили ранения, — сообщил Андрей Коваленко руководитель ЦПИ Поделиться

Среди компонентов ракеты KN23 был обнаружен преобразователь напряжения с маркировкой британского производителя XP Power, который изготовлен в феврале 2023 года.

Также ракеты содержат иностранные компоненты, производимые компаниями из пяти стран — КНР, США, Японии, Соединенного Королевства и Швейцарии.