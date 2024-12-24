По информации главы Днепропетровской ОВА Сергея Лысака и руководителя Совета обороны Кривого Рога Александра Вилкула, преступная армия РФ нанесла удар по городу баллистической ракетой и попала в жилой дом.
Главные тезисы
- Преступная армия РФ атаковала жилой дом в Кривом Роге баллистической ракетой, пятеро человек получили ранения, экстренные службы работают на месте происшествия.
- Российские оккупанты нанесли удар высокоточной ракетой по многоквартирному жилому дому, вызвав разрушения и панику среди мирных жителей.
Что известно о попадании баллистической ракеты российских окупантов в жилой дом в Кривом Роге
Вилкул сообщил, что военные преступники из армии РФ нанесли удар баллистической ракетой.
По предварительной информации, известно о по меньшей мере пятерых раненых. Двух человек удалось спасти из-под завалов.
Уполномоченный Верховной Рады прав человека Дмитрий Лубинец показал фото последствий вражеского удара.
Что предшествовало удару российских оккупантов по Кривому Рогу
Перед ударом преступной армии РФ баллистикой по Кривому Рогу в Киеве и ряде областей была объявлена воздушная тревога.
По состоянию на 15:40 воздушную тревогу объявляли в:
Киеве;
Киевской области;
Черкасской области;
Харьковской области;
Донецкая область;
Запорожской области;
Днепропетровской области;
Винницкой области;
Одесской области;
Николаевской области;
Херсонской области;
Запорожской области;
Полтавской области;
Сумская область.
Воздушные силы предупредили об угрозе применения баллистического вооружения для областей, в которых объявлена воздушная тревога. Позже стало известно о скоростной цели в направлении Кривого Рога.
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