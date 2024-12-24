По информации главы Днепропетровской ОВА Сергея Лысака и руководителя Совета обороны Кривого Рога Александра Вилкула, преступная армия РФ нанесла удар по городу баллистической ракетой и попала в жилой дом.

Что известно о попадании баллистической ракеты российских окупантов в жилой дом в Кривом Роге

Враг ударил по Кривому Рогу. Поврежден жилой дом. Информация уточняется. Выясняем также, пострадали ли люди, — отметил Лысак. Поделиться

Вилкул сообщил, что военные преступники из армии РФ нанесли удар баллистической ракетой.

"Высокоточные" чудовища прямо попали в 4-этажный жилой дом на 32 квартиры. Мы все уже на месте, экстренные службы работают. К сожалению, готовимся к тяжелым новостям, — отметил Вилкул. Поделиться

По предварительной информации, известно о по меньшей мере пятерых раненых. Двух человек удалось спасти из-под завалов.

Уполномоченный Верховной Рады прав человека Дмитрий Лубинец показал фото последствий вражеского удара.

В то время как другие страны мира празднуют Рождество, украинцы продолжают страдать от нескончаемых российских атак. Террористы не понимают человеческую мораль. Они ничего не понимают, кроме силы, — подчеркнул омбудсмен. Поделиться

Что предшествовало удару российских оккупантов по Кривому Рогу

Перед ударом преступной армии РФ баллистикой по Кривому Рогу в Киеве и ряде областей была объявлена воздушная тревога.

По состоянию на 15:40 воздушную тревогу объявляли в:

Киеве;

Киевской области;

Черкасской области;

Харьковской области;

Донецкая область;

Запорожской области;

Днепропетровской области;

Винницкой области;

Одесской области;

Николаевской области;

Херсонской области;

Запорожской области;

Полтавской области;

Сумская область.

Воздушные силы предупредили об угрозе применения баллистического вооружения для областей, в которых объявлена воздушная тревога. Позже стало известно о скоростной цели в направлении Кривого Рога.