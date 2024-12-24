Армия РФ атаковала ракетой дом в Кривом Роге — есть раненные
Категория
Украина
Дата публикации

Армия РФ атаковала ракетой дом в Кривом Роге — есть раненные

Сергей Лысак / Днепропетровская ОВА
Последствия удара по Кривому Рогу
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По информации главы Днепропетровской ОВА Сергея Лысака и руководителя Совета обороны Кривого Рога Александра Вилкула, преступная армия РФ нанесла удар по городу баллистической ракетой и попала в жилой дом.

Главные тезисы

  • Преступная армия РФ атаковала жилой дом в Кривом Роге баллистической ракетой, пятеро человек получили ранения, экстренные службы работают на месте происшествия.
  • Российские оккупанты нанесли удар высокоточной ракетой по многоквартирному жилому дому, вызвав разрушения и панику среди мирных жителей.

Что известно о попадании баллистической ракеты российских окупантов в жилой дом в Кривом Роге

Враг ударил по Кривому Рогу. Поврежден жилой дом. Информация уточняется. Выясняем также, пострадали ли люди, — отметил Лысак.

Вилкул сообщил, что военные преступники из армии РФ нанесли удар баллистической ракетой.

"Высокоточные" чудовища прямо попали в 4-этажный жилой дом на 32 квартиры. Мы все уже на месте, экстренные службы работают. К сожалению, готовимся к тяжелым новостям, — отметил Вилкул.

По предварительной информации, известно о по меньшей мере пятерых раненых. Двух человек удалось спасти из-под завалов.

Уполномоченный Верховной Рады прав человека Дмитрий Лубинец показал фото последствий вражеского удара.

В то время как другие страны мира празднуют Рождество, украинцы продолжают страдать от нескончаемых российских атак. Террористы не понимают человеческую мораль. Они ничего не понимают, кроме силы, — подчеркнул омбудсмен.

Что предшествовало удару российских оккупантов по Кривому Рогу

Перед ударом преступной армии РФ баллистикой по Кривому Рогу в Киеве и ряде областей была объявлена воздушная тревога.

По состоянию на 15:40 воздушную тревогу объявляли в:

  • Киеве;

  • Киевской области;

  • Черкасской области;

  • Харьковской области;

  • Донецкая область;

  • Запорожской области;

  • Днепропетровской области;

  • Винницкой области;

  • Одесской области;

  • Николаевской области;

  • Херсонской области;

  • Запорожской области;

  • Полтавской области;

  • Сумская область.

Воздушные силы предупредили об угрозе применения баллистического вооружения для областей, в которых объявлена воздушная тревога. Позже стало известно о скоростной цели в направлении Кривого Рога.

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