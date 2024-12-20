За словами віцепрем'єрки з питань європейської та євроатлантичної інтеграції, міністерки юстиції Ольги Стефанішиної та представників СБУ, країна-агресорка Росія кілька місяців готувала масштабну кібератаку на державні реєстри України.

Що відомо про підгтовку та проведення Росією масштабної кібератаки на держреєстри України

За словами Стефанішиної, до масштабної кібератаки можуть бути причетні хакери ГРУ РФ.

Наразі роботу усіх реєстрів призупинено. В СБУ не змогли відповісти, чи отримав ворог доступ до інформації з реєстрів.

Стефанішина сказала, що є резервні копії реєстрів за увесь час, тому коли буде безпечно, вони відновлять їх роботу у звичайному вигляді, ризику невідворотності нема.

Ольга Стефанішина

Час першочергового відновлення становитиме до двох тижнів.

Як відновлюватимуть роботу держреєстрів

Стефанішина зазначила, що у першу чергу буде відновлено роботу єдиного реєстру довіреностей, єдиного реєстру спеціальних бланків, нотаріальних документів та спадкового реєстру, що дозволить забезпечити належний облік та мінімізувати негативні наслідки.

Після цього, додає міністерка, пріоритетом буде відновлення єдиного державного реєстру фізичних та юридичних осіб, підприємств, державного реєстру речових прав на нерухоме майно.

За словами Стефанішиної, відновлення має початись вже з понеділка, 23 грудня.

Між тим представники Державної служби спецзв’язку та захисту інформації спростували заяви ЗМІ про витік інформації після кібератаки Росії.

Я перед пресконференцією отримала інформацію від голови Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації, що витік даних наразі не підтверджується, — підкреслила Стефанішина. Поширити

Україна зазнала наймасштабнішої кібератаки на державні реєстри за останній час. Унаслідок атаки, яку здійснили російські хакери, тимчасово призупинено роботу ключових систем Міністерства юстиції. Хакери заявили, що знищили всі дані, до яких вони отримали доступ, включно з резервними копіями на серверах у Польщі.

Хакери стверджують, що сумарно викрали та видалили понад 1 мільярд рядків даних, зокрема дані, які зберігалися в Польщі.