По словам вице-премьера по вопросам европейской и евроатлантической интеграции, министерки юстиции Ольги Стефанишиной и представителей СБУ, страна-агрессорка Россия несколько месяцев готовила масштабную кибератаку на государственные реестры Украины.
Главные тезисы
- Россия готовила масштабную кибератаку на госреестры Украины, временно приостановив работу ключевых систем Министерства юстиции.
- Хакеры заявили о удалении более 1 миллиарда строк данных, включая резервные копии, после атаки на украинские реестры.
- Ольга Стефанишина планирует поэтапное восстановление работы реестров, начиная с единого реестра доверенностей и специальных бланков.
- СБУ опровергла информацию об утечке данных после кибератаки, но подтвердила временное прекращение работы реестров, указав на возможное причастие хакеров ГРУ РФ.
- Украина испытала самую масштабную кибератаку на госреестры за последнее время, что подчеркивает важность безопасности информационных систем и защиты данных.
Что известно о подготовке и проведении Россией масштабной кибератаки на госреестры Украины
По словам Стефанишиной, к масштабной кибератаке могут быть причастны хакеры ГРУ РФ.
Работа всех реестров приостановлена. В СБУ затруднились ответить, получил ли враг доступ к информации из реестров.
Стефанишина сказала, что есть резервные копии реестров за все время, поэтому когда будет безопасно, они возобновят их работу в обычном виде, риска неотвратимости нет.
Время первоочередного восстановления будет составлять до двух недель.
Как будут восстанавливать работу госреестров
Стефанишин отметила, что в первую очередь будет возобновлена работа единого реестра доверенностей, единого реестра специальных бланков, нотариальных документов и наследственного реестра, что позволит обеспечить надлежащий учет и минимизировать негативные последствия.
После этого, добавляет министерша, приоритетом будет восстановление единого государственного реестра физических и юридических лиц, предприятий, государственного реестра прав на недвижимое имущество.
По словам Стефанишиной, восстановление должно начаться уже с понедельника, 23 декабря.
Между тем представители Государственной службы спецсвязи и защиты информации опровергли заявления СМИ об утечке информации после кибератаки России.
Украина испытала самую масштабную кибератаку на государственные реестры за последнее время. В результате атаки, которую совершили российские хакеры, временно приостановлена работа ключевых систем Министерства юстиции. Хакеры заявили, что уничтожили все данные, к которым они получили доступ, включая резервные копии на серверах в Польше.
Хакеры утверждают, что суммарно похитили и удалили более 1 миллиарда строк данных, в том числе данные, хранившиеся в Польше.
Больше по теме
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Проиcшествия
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-