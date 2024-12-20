Россия несколько месяцев готовила масштабную атаку на госреестры Украины
Категория
Украина
Дата публикации

Россия несколько месяцев готовила масштабную атаку на госреестры Украины

Госреєстр Украины
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Источник:  Украинская правда

По словам вице-премьера по вопросам европейской и евроатлантической интеграции, министерки юстиции Ольги Стефанишиной и представителей СБУ, страна-агрессорка Россия несколько месяцев готовила масштабную кибератаку на государственные реестры Украины.

Главные тезисы

  • Россия готовила масштабную кибератаку на госреестры Украины, временно приостановив работу ключевых систем Министерства юстиции.
  • Хакеры заявили о удалении более 1 миллиарда строк данных, включая резервные копии, после атаки на украинские реестры.
  • Ольга Стефанишина планирует поэтапное восстановление работы реестров, начиная с единого реестра доверенностей и специальных бланков.
  • СБУ опровергла информацию об утечке данных после кибератаки, но подтвердила временное прекращение работы реестров, указав на возможное причастие хакеров ГРУ РФ.
  • Украина испытала самую масштабную кибератаку на госреестры за последнее время, что подчеркивает важность безопасности информационных систем и защиты данных.

Что известно о подготовке и проведении Россией масштабной кибератаки на госреестры Украины

По словам Стефанишиной, к масштабной кибератаке могут быть причастны хакеры ГРУ РФ.

Работа всех реестров приостановлена. В СБУ затруднились ответить, получил ли враг доступ к информации из реестров.

Стефанишина сказала, что есть резервные копии реестров за все время, поэтому когда будет безопасно, они возобновят их работу в обычном виде, риска неотвратимости нет.

Россия несколько месяцев готовила масштабную кибератаку на госреестры Украины
Ольга Стефанишина

Время первоочередного восстановления будет составлять до двух недель.

Как будут восстанавливать работу госреестров

Стефанишин отметила, что в первую очередь будет возобновлена работа единого реестра доверенностей, единого реестра специальных бланков, нотариальных документов и наследственного реестра, что позволит обеспечить надлежащий учет и минимизировать негативные последствия.

После этого, добавляет министерша, приоритетом будет восстановление единого государственного реестра физических и юридических лиц, предприятий, государственного реестра прав на недвижимое имущество.

По словам Стефанишиной, восстановление должно начаться уже с понедельника, 23 декабря.

Между тем представители Государственной службы спецсвязи и защиты информации опровергли заявления СМИ об утечке информации после кибератаки России.

Я перед пресс-конференции получила информацию от председателя Государственной службы специальной связи и защиты информации, что утечка данных пока не подтверждается, — подчеркнула Стефанишина.

Украина испытала самую масштабную кибератаку на государственные реестры за последнее время. В результате атаки, которую совершили российские хакеры, временно приостановлена работа ключевых систем Министерства юстиции. Хакеры заявили, что уничтожили все данные, к которым они получили доступ, включая резервные копии на серверах в Польше.

Хакеры утверждают, что суммарно похитили и удалили более 1 миллиарда строк данных, в том числе данные, хранившиеся в Польше.

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