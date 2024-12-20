По словам вице-премьера по вопросам европейской и евроатлантической интеграции, министерки юстиции Ольги Стефанишиной и представителей СБУ, страна-агрессорка Россия несколько месяцев готовила масштабную кибератаку на государственные реестры Украины.

Что известно о подготовке и проведении Россией масштабной кибератаки на госреестры Украины

По словам Стефанишиной, к масштабной кибератаке могут быть причастны хакеры ГРУ РФ.

Работа всех реестров приостановлена. В СБУ затруднились ответить, получил ли враг доступ к информации из реестров.

Стефанишина сказала, что есть резервные копии реестров за все время, поэтому когда будет безопасно, они возобновят их работу в обычном виде, риска неотвратимости нет.

Ольга Стефанишина

Время первоочередного восстановления будет составлять до двух недель.

Как будут восстанавливать работу госреестров

Стефанишин отметила, что в первую очередь будет возобновлена работа единого реестра доверенностей, единого реестра специальных бланков, нотариальных документов и наследственного реестра, что позволит обеспечить надлежащий учет и минимизировать негативные последствия.

После этого, добавляет министерша, приоритетом будет восстановление единого государственного реестра физических и юридических лиц, предприятий, государственного реестра прав на недвижимое имущество.

По словам Стефанишиной, восстановление должно начаться уже с понедельника, 23 декабря.

Между тем представители Государственной службы спецсвязи и защиты информации опровергли заявления СМИ об утечке информации после кибератаки России.

Я перед пресс-конференции получила информацию от председателя Государственной службы специальной связи и защиты информации, что утечка данных пока не подтверждается, — подчеркнула Стефанишина. Поделиться

Украина испытала самую масштабную кибератаку на государственные реестры за последнее время. В результате атаки, которую совершили российские хакеры, временно приостановлена работа ключевых систем Министерства юстиции. Хакеры заявили, что уничтожили все данные, к которым они получили доступ, включая резервные копии на серверах в Польше.

Хакеры утверждают, что суммарно похитили и удалили более 1 миллиарда строк данных, в том числе данные, хранившиеся в Польше.