В Украине могут создать Киберсилы в составе ВСУ — что известно

В Вооруженных Силах Украины прошла рабочая встреча. В частности, была обсуждена возможность создания Киберсил как отдельного рода войск.
Главные тезисы
- Создание Киберсил в составе ВСУ значительно усилит возможности украинской армии в киберпространстве.
- Проект концепции обсудили представители сил обороны, народные депутаты и эксперты под руководством генерал-лейтенанта Анатолия Баргилевича.
- Силы беспилотных систем стали первой в мире военной структурой, использующей разнообразные беспилотные и роботизированные системы.
- Президент Украины подписал закон о создании Сил беспилотных систем для наращивания способностей ВСУ по использованию современной техники.
- Создание Киберсил и Сил беспилотных систем позволит Украине укрепить свою обороноспособность и готовность к современным вызовам.
Что известно о создании Киберсил ВСУ
Как отмечает Генштаб, создание Киберсил как отдельного рода войск существенно усилит возможности украинской армии, обеспечив эффективное планирование и выполнение задач в киберпространстве, признанном отдельным операционным доменом наравне с сушей, морем, воздухом и космосом.
Проект концепции создания Киберсил обсудили представители сил обороны, народные депутаты из комитета Верховной Рады по вопросам безопасности, обороны и разведки, а также эксперты под руководством генерал-лейтенанта Анатолия Баргилевича.
В ходе заседания были рассмотрены ключевые положения проекта с учетом опыта ведущих стран мира по созданию и функционированию кибервооруженных сил.
Силы беспилотных систем включили в ВСУ
Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон №11507 , который создает в составе Вооруженных сил Украины новое подразделение — Силы беспилотных систем.
Силы беспилотных систем — это первая в мире военная структура, использующая в боевых действиях беспилотные и роботизированные системы разного типа: воздушные, морские (надводные и подводные) и наземные.
Указ о создании сил беспилотных систем Президент Украины подписал 6 февраля 2024 года, а 10 июня командующим нового подразделения был назначен Вадим Сухаревский.
Проект закона разработан с целью наращивания способностей ВСУ по использованию беспилотных и роботизированных воздушных, морских и наземных систем, обеспечению их готовности к применению.
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