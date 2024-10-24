В Украине могут создать Киберсилы в составе ВСУ — что известно

В Вооруженных Силах Украины прошла рабочая встреча. В частности, была обсуждена возможность создания Киберсил как отдельного рода войск.

Что известно о создании Киберсил ВСУ

Как отмечает Генштаб, создание Киберсил как отдельного рода войск существенно усилит возможности украинской армии, обеспечив эффективное планирование и выполнение задач в киберпространстве, признанном отдельным операционным доменом наравне с сушей, морем, воздухом и космосом.

Проект концепции создания Киберсил обсудили представители сил обороны, народные депутаты из комитета Верховной Рады по вопросам безопасности, обороны и разведки, а также эксперты под руководством генерал-лейтенанта Анатолия Баргилевича.

В ходе заседания были рассмотрены ключевые положения проекта с учетом опыта ведущих стран мира по созданию и функционированию кибервооруженных сил.

Также проанализировали применение кибервозможностей при отпоре российской агрессии и определили главные задачи и функции Киберсил в соответствии со структурой сектора безопасности и обороны, — отмечает Генштаб. Поделиться

Силы беспилотных систем включили в ВСУ

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон №11507 , который создает в составе Вооруженных сил Украины новое подразделение — Силы беспилотных систем.

Силы беспилотных систем — это первая в мире военная структура, использующая в боевых действиях беспилотные и роботизированные системы разного типа: воздушные, морские (надводные и подводные) и наземные.

Указ о создании сил беспилотных систем Президент Украины подписал 6 февраля 2024 года, а 10 июня командующим нового подразделения был назначен Вадим Сухаревский.

Проект закона разработан с целью наращивания способностей ВСУ по использованию беспилотных и роботизированных воздушных, морских и наземных систем, обеспечению их готовности к применению.