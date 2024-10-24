В Україні можуть створити Кіберсили у складі ЗСУ — що відомо

У Збройних Силах України відбулася робоча зустріч. Зокрема було обговорено можливість створення Кіберсил як окремого роду військ.

Що відомо про створення Кіберсил ЗСУ

Як зазначає Генштаб, створення Кіберсил як окремого роду військ суттєво підсилить можливості української армії, забезпечивши ефективне планування та виконання завдань у кіберпросторі, який визнаний окремим операційним доменом нарівні із суходолом, морем, повітрям і космосом.

Проєкт концепції створення Кіберсил обговорили представники Сил оборони, народні депутати з комітету Верховної Ради з питань безпеки, оборони та розвідки, а також експерти під керівництвом генерал-лейтенанта Анатолія Баргилевича.

Під час засідання було розглянуто ключові положення проєкту, з урахуванням досвіду провідних країн світу щодо створення та функціонування кіберзбройних сил.

Також проаналізували застосування кіберможливостей під час відсічі російської агресії та визначили головні завдання і функції Кіберсил відповідно до структури сектору безпеки та оборони, — зазначає Генштаб. Поширити

Сили безпілотних систем включили до ЗСУ

Як зазначається, президент України Володимир Зеленський підписав закон №11507, який створює в складі Збройних сил України новий підрозділ — Сили безпілотних систем.

Сили безпілотних систем — це перша у світі військова структура, яка використовує у бойових діях безпілотні та роботизовані системи різного типу: повітряні, морські (надводні та підводні) і наземні.

Указ про створення Сил безпілотних систем Президент України підписав 6 лютого 2024 року, а 10 червня командувачем нового підрозділу був призначений Вадим Сухаревський.

Проєкт закону розроблено з метою нарощення спроможностей ЗСУ щодо використання безпілотних і роботизованих повітряних, морських та наземних систем, забезпечення їх готовності до застосування.